Priče o ljudima sa Balkana koji su u inostranstvu pronašli sreću i finansijsku sigurnost često zvuče kao mit. Ipak, životna priča Dženan Ćišić pokazuje da upornost, rizik i malo sreće mogu promeniti sudbinu.

Ovaj Bosanac je 2014. godine otišao u Nemačka sa planom da ostane svega tri meseca i zaradi nešto novca. Umesto toga, zadržao se punu deceniju – i izgradio život o kojem mnogi maštaju.

„Imaš leđa, ćuti i radi“

Prvi posao bio mu je na gradilištu. Bez papira, bez znanja jezika, ali sa ogromnom željom da uspe.

– Rekao sam da nemam novca. Odgovorili su mi – zaradićeš. Nemam papire – nema veze. Ne znam jezik – ne treba ti. Imaš leđa, ćuti i radi – priseća se Dženan.

U Bosni je bio školovani muzičar, svirao klarinet i radio kao nastavnik muzike. U Nemačkoj je, kako kaže, ćutao i radio teške fizičke poslove, iako ga je bilo sramota da prizna da je ostavio profesiju za koju se školovao.

Vera mu ne dozvoljava kredit – rešio da kupi ruševinu

Kako nije želeo da ceo život provede kao podstanar, a zbog verskih uverenja nije hteo da podigne kredit, odlučio je da kupi kuću – makar i ruševinu.

Pretražujući internet, naišao je na aukcije nekretnina. Poslao je čak 75 ponuda, nudeći onoliko koliko je imao u gotovini. U međuvremenu je počeo da radi kao vozač tramvaja, kada je jednog jutra zazvonio telefon.

– Rekli su mi: „Čestitamo, pobedili ste na aukciji!“ Ponudio sam 3.550 evra i dobio kuću sa svim što je bilo unutra – i smećem i „blagom“.

Kuća je pripadala ženi koja je preminula bez naslednika. Tri godine je stajala prazna. Početna cena bila je oko 6.000 evra, ali je na kraju spuštena.

40 kubika otpada i 11 meseci čišćenja

Unutra ga je sačekalo oko 40 kubika otpada. Gotovo godinu dana čistio je prostor. Da ne bi plaćao odvoz smeća, fotografisao je stvari i poklanjao ih preko interneta – samo da ih neko odnese.

Komšije su mu savetovale da pažljivo pregleda knjige i predmete.

– Kada sam u kuhinji pronašao prvih 20 evra, bio sam presrećan. A onda sam u jednoj koverti, skrivenoj u knjizi, pronašao mnogo više – dovoljno da pokrijem sve troškove. Verovatno je to bila njena ušteđevina – kaže Dženan, pisao je ranije Stil.

Novac mu promenio život

Iznos koji je pronašao bio je dovoljan da u potpunosti renovira kuću i isplati majstore koji su mu pomagali. Kako priznaje, ni u snu nije mogao da zamisli da će u napuštenoj kući pronaći novac koji će mu omogućiti novi početak.

