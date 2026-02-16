Slušaj vest

Istog dana, 17. februara, kada počinje Lunarna Nova godina, desiće se i Pomračenje Sunca u znaku Vodolije. Pomračenje Sunca donosi sudbinske događaje i iznenadne završetke. Pošto se dešava u Vodoliji, nekoliko znakova povezanih sa Saturnom, vladarem Vodolije, može očekivati velike promene u životu.

Energija Vatrenog Konja često je povezana sa velikim svetskim događajima koji uključuju moć, nezavisnost i kulturne revolucije.

Tema ove godine je sloboda u karijeri. Kao jedan od znakova Zodijaka povezanih sa Jupiterom, očekuje vas vrlo srećna godina Vatrenog Konja. Žudite za većom slobodom u profesionalnom životu, i ovo je vreme da budete optimistični i malo avanturistički.

Vi ste moćan životinjski znak, ali budite oprezni da ne forsirate previše određeni plan. Već imate ideju u glavi, koja može uključivati povećanje prihoda, pokretanje novog biznisa ili preuzimanje liderske uloge na trenutnom poslu.

Što se tiče ljubavi, treba da budete malo oprezni. Vaša istrajnost može nadvladati partnera. Ipak, ako ste slobodni, spremni ste da uložite trud da pronađete partnera, a veza koja počne ove godine može dovesti i do braka.

Postavite budžet za ovu godinu, s namerom da ga mesečno revidirate. Očekujte nagle promene u životu vezane za broj 9: meseci, dani, nedelje i u intervalima koji uključuju ovaj broj. Vaša moćna boja za ovu godinu je crvena. Postavite je u automobil, na radni sto, u spavaću sobu, na odeću ili u planer i radnu površinu.

U godini Vatrenog Konja uživaćete u mnogim blagoslovima koje ste zaslužili kroz trud i sreću u 2025. Sada je vreme da se oslobodite starih obrazaca koji vam deluju ograničavajuće i nepotrebno.

Pravite značajne životne promene strateški. Ne možete "improvizovati" ove godine, iako ćete možda želeti. Sreća dolazi kroz rad i doslednost. Ovo je odlična godina za poslovanje i ulaganja. Možete stvoriti nove izvore prihoda online ili kroz posao koji zahteva puno energije.

Što se tiče ljubavi i braka: ako ste slobodni, srešćete nekoga autentičnog i iskrenog. Ako ste u vezi, moguće su napetosti na početku godine, ali fokus na poverenje i intimnost pomoći će da se prevaziđu problemi.

Za sreću, radite sa brojem 7. Kada je moguće, uključujte grupne aktivnosti kako biste iskoristili energiju ovog povoljnog broja. Moćna boja za ovu godinu je zelena, i korisno je imati je u različitim oblicima u radnom prostoru kako vas podsećala na finansijske ciljeve.

Godina Konja biće veoma produktivna za vas, posebno u finansijskom smislu. Obratite pažnju na broj 4 i obavljajte aktivnosti u višekratnicima od četiri tokom godine, kako biste podržali rutinu, strukturu i pripremu.

Ova godina donosi prosperitet u vašem braku ili ljubavnom životu. Biće mnogo lakše slagati se sa ljudima koji razmišljaju slično kao vi. Umesto da pokušavate da menjate okolinu, okružite se ljudima koji žele iste stvari kao i vi.

Sreću vam donose srebrni predmeti i oni povezani sa belom bojom. Razmislite da ove tonove dodate u dekoraciji doma i radnog prostora. Ako razmišljate da pustite kosu u srebrnoj nijansi - učinite to!

Ove godine ćete pronaći svoje mesto u svetu karijere, a to će pozitivno uticati i na ljubavni život. Pošto su brzina i hitnost dve glavne energije ove godine, lako ćete se prilagoditi promenama tempa. Godina Konja postavlja vas u situaciju koja odgovara vašoj intelektualnoj energiji. Stvarate pametna partnerstva koja vam omogućavaju da učite i rastete kao osoba.

Ove godine očekujte značajne promene u karijeri, poput unapređenja ili promene nadređenog, što će vas učiniti vidljivijim drugima. Vaša kompetentnost je istaknuta, a sretni broj za ovu godinu je 1, što ukazuje da biste mogli preuzeti lidersku ulogu.

Novac će dolaziti kroz štednju i štedljivost. Izbegavajte impulzivnu kupovinu, i kad je moguće, pregovarajte o dobrim poslovima. Ova godina je idealna za planiranje, posebno ako ste skloni da budete malo rasuti. Umesto da rizikujete, imajte strategiju za sve svoje poduhvate.

Srećan život, ispunjen udobnošću i radošću, biće vam glavni cilj ove godine. Pošto će stvari tokom cele godine ići mnogo brže nego inače, čeznućete za mirom. Vaša potreba za mirom obojiće vaše odnose. Radićete na lekcijama koje se tiču ličnih granica i želje da se osećate sigurno nakon što ih postavite.

Vaš srećni broj za ovu godinu je 6, koji podržava temu negujuće energije u vašem životu tokom godine Konja. Roze boja u domu, garderobi i istaknutim detaljima podsetiće vas na nežnost i mekoću.

Vaša karijera će doživeti određeni uspeh, ali ne kroz tradicionalnu strukturu ili mukotrpan rad. Umesto toga, aktivniji kreativni pristup donosi srećan profesionalni proboj. Igraćete podržavajuću i saradničku ulogu sa kolegama kojima su potrebni vaša mašta i vizija ove godine.

Treba da izbegavate finansijsko uplitanje u stvari koje nisu vaše da rešavate. Možete lako upasti u dugove zbog zavisničkih aktivnosti. Umesto toga, podstičite, ali ne spašavajte. Jasna i podržavajuća komunikacija sa voljenima poboljšaće kvalitet vaših romantičnih odnosa ove godine.

Godina Vatrenog Konja je godina zabave, ali i strateškog planiranja. Konj simbolizuje brzinu, a vaš znak vlada Merkur. Brze aktivnosti koje zahtevaju brzo donošenje odluka odlično vam pristaju. Uživaćete u zadacima koji zahtevaju mentalnu oštrinu.

U domu i porodici, fokusirajte se na učenje kako da volite nežnije. Vaš srećni broj za ovu godinu je takođe 6, pa razmislite kako vam ta energija pomaže da se približite drugima. Vaša privlačnost raste, posebno kada ste dosledni.

Donosite brze odluke i trudite se da stvari ne odlažete. Društveno ćete biti pozvani da se javno angažujete, ostavljajući uticaj na teme koje su vam važne. Komunikacija postaje primarni fokus u vašim romantičnim odnosima.

Vaša stabilnost i ljubav prema životu, u kombinaciji sa godinom Konja, donose vam nešto posebno. Dobijate zamah bez gubitka kontrole. Glavna stvar koju treba da zapamtite tokom cele godine jeste da izbegavate preuranjene odluke.

Ne opterećujte se stvarima koje ne možete da kontrolišete, ali dozvolite sebi da delujete brzo kada znate šta treba da uradite. Kada je u pitanju novac, učite sve što možete o dugoročnim finansijskim ulaganjima. Otkrićete novi način da otplatite dugove i poboljšate tok gotovine.

Kada su u pitanju odnosi, važno je da ostanete emocionalno fleksibilni. Umesto da se povlačite u ponos, učite da budete nežni i ljubazni. Vaš sretni broj je 8, koji je povezan sa moći i uticajem. Vaše srećne boje su zemljano braon i bež, za udobnost i stabilnost.

Ova godina je godina kada ćete pronaći pravu ljubav, bilo sa trenutnim partnerom ili nekim novim. Iako je vaša flertujuća priroda zabavna i razigrana, da biste pronašli pravu ljubav, morate ozbiljno pristupiti vezama tokom godine Vatrenog Konja. Balansirajte ljubavni život sa profesionalnim životom.

Ove godine pravite brze poteze koji vam pomažu da unapredite karijeru. Napredujete posebno u oblastima medija, tehnologije ili biznisa. Ovo je godina da svoju energiju usmerite na kreativnost. Treba da ostanete fokusirani i slušate unutrašnji glas kako biste prepoznali svoje prilike.

Vaša najbolja boja ove godine je električno plava, a srećni broj je 5, koji simbolizuje promenu.

Ovo je vaša godina! Godina je prepuna moćne energije, kada zaista možete ostvariti mnoge svoje ciljeve i snove. Jedina stvar na koju treba da pazite jeste preopterećenje poslom. Vaša odlučnost i energija mogu vas naterati da preterate. Ne želite da sagorete pre kraja godine i propustite da ostvarite neki cilj koji ste postavili.

Pošto je ovo vaša godina, možete očekivati da ćete biti u centru pažnje. Povećavaju se prilike za prihod. Ljudi će vas pozivati da ih upoznate i primetiće vas kao osobu koju vredi znati. Treba da budete vrlo oprezni i da izbegavate rizike koji bi mogli da naruše vašu reputaciju. Zabavljajte se, ali budite odgovorni.

Vaš srećni broj ove godine je 9, a kada učestvujete u humanitarnim aktivnostima, dobijate podršku drugih. Najbolja boja za nošenje je crvena, jer ćete tokom cele godine biti u moćnoj poziciji.

Ova nova godina donosi velike prilike za vas. Pokazaćete da je vaša emocionalna snaga vaš najveći adut. Očekuje vas značajan profesionalni uspeh, a srećna okolnost u karijeri pozitivno će uticati i na vašu porodicu i prijatelje.

Oporavićete jedan deo svog života koji, zauzvrat, pomaže u poboljšanju zajednice kroz uticaj koji imate na druge. Finansijska situacija se poboljšava, troškovi se smanjuju, a vi učite da živite komforno unutar svojih mogućnosti.

Vaš srećni broj za ovu godinu je 2, koji simbolizuje harmoniju, a najbolja boja za nošenje ili upotrebu u ključnim detaljima je krem, koja donosi poverenje.

Godina u kojoj se nalazimo, 2026. godina, odnosi se na stvaranje moćnog para sa posebnom osobom. Ako ste slobodni, u prvoj polovini godine doživljavate sudbinski događaj u kojem vaša sudbina izgleda da se brzo ostvaruje. Postoji veliki potencijal da sreća otvori vrata i unapredi postojeću vezu.

Status vašeg para može privući pažnju koja pomaže da zarađujete onlajn, umrežavate se i gradite pozitivne profesionalne veze. Ako ste slobodni, izbegavajte ljude za koje znate da nisu predodređeni za vas na duže staze. Vaš moćni broj ove godine je 1, lider. Iskoristite svoje liderske sposobnosti da se predstavite javnosti i budete priznati za svoje talente.

Ove godine učite da lojalnost nije samo retka vrednost u vezama, već da, kada primetite njen nedostatak, treba da krenete dalje. Nalazite se u poziciji gde više ne želite da trošite vreme na ljude ili situacije koje ne podržavaju vaše prioritete i uverenja. Dakle, kada su prijateljstva nezdrava ili nepoštovana, distancirate se i štitite svoju energiju.

Vaša sreća raste kada prestanete da nosite teret drugih ljudi. Ako želite da se više uključite u politiku, izaberite stranu i radite na njenoj podršci. Tokom godine manje trošite novac. Prihvatate minimalistički način života. Ova godina je takođe vreme kada se vaši prioriteti pomeraju ka liderstvu, mentorstvu i pomaganju drugima.

