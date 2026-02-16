Viralni TikTok video pokazuje kako je muškarac obojao ceo zid za manje od minuta. Naučite trikove za brzo i lako osvežavanje doma ovog proleća.
Moler pokazao kako da okrečite ceo zid za manje od 45 sekundi: Nikome nije jasno kako je uspeo ovo da uradi
Na TikToku se nedavno pojavio snimak koji je mnoge ostavio bez daha. Muškarac je uspeo da oboji ceo zid za neverovatnih 30 sekundi. Njegova tehnika – brzi cik-cak potezi valjkom natopljenim bojom, bez potrebe da ga ponovo umaka u farbu – pokazala je kako posao koji obično traje satima može da se završi gotovo u tren oka. Video je pregledan više od 3,3 miliona puta i podeljen na nekoliko profila.
Gledaoce je posebno fasciniralo kako je ceo zid osvanuo u svežoj beloj boji za manje vremena nego što je potrebno da se skuva kafa. Komentari su se nizali:
- "Kako to radiš tako jednostavno, bukvalno plačem."
- "Četvrti dan krečenja i spremamo se da odustanemo, uspeli smo samo dve sobe…"
- "Već dve godine krečim dnevnu sobu, kuhinju i spavaću sobu."
Naravno, bilo je i skeptičnih komentara:
- "Kao moler, znam da će ostati svetlije i tamnije mrlje. Ne treba pritiskati valjak, pusti ga da radi svoj posao."
- "Jedan minut, a ne 30 sekundi. Za prvi sloj je u redu, ali drugi sloj mora biti ujednačen, suvi valjak ostavlja senke."
- "Zapravo, to su bile 43 sekunde", dodao je treći.
Video: Krečenje zidova
