Na TikToku se nedavno pojavio snimak koji je mnoge ostavio bez daha. Muškarac je uspeo da oboji ceo zid za neverovatnih 30 sekundi. Njegova tehnika – brzi cik-cak potezi valjkom natopljenim bojom, bez potrebe da ga ponovo umaka u farbu – pokazala je kako posao koji obično traje satima može da se završi gotovo u tren oka. Video je pregledan više od 3,3 miliona puta i podeljen na nekoliko profila.