Na TikToku se nedavno pojavio snimak koji je mnoge ostavio bez daha. Muškarac je uspeo da oboji ceo zid za neverovatnih 30 sekundi. Njegova tehnika – brzi cik-cak potezi valjkom natopljenim bojom, bez potrebe da ga ponovo umaka u farbu – pokazala je kako posao koji obično traje satima može da se završi gotovo u tren oka. Video je pregledan više od 3,3 miliona puta i podeljen na nekoliko profila.

Gledaoce je posebno fasciniralo kako je ceo zid osvanuo u svežoj beloj boji za manje vremena nego što je potrebno da se skuva kafa. Komentari su se nizali:

  • "Kako to radiš tako jednostavno, bukvalno plačem."
  • "Četvrti dan krečenja i spremamo se da odustanemo, uspeli smo samo dve sobe…"
  • "Već dve godine krečim dnevnu sobu, kuhinju i spavaću sobu."

Naravno, bilo je i skeptičnih komentara:

  • "Kao moler, znam da će ostati svetlije i tamnije mrlje. Ne treba pritiskati valjak, pusti ga da radi svoj posao."
  • "Jedan minut, a ne 30 sekundi. Za prvi sloj je u redu, ali drugi sloj mora biti ujednačen, suvi valjak ostavlja senke."
  • "Zapravo, to su bile 43 sekunde", dodao je treći.
 Video: Krečenje zidova

Krečenje zidova Izvor: TikTok/caranewhart