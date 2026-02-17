Slušaj vest

Dnevni horoskop za 17. februar. donosi detaljnu astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopski znaci mogu da očekuju ovog utorka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Moguće je da ćete danas biti nezadovoljni poslom jer niste ostvarili očekivanu zaradu. Preispitujete svoj odnos s partnerom i žudite za promenom na polju ljubavi. Izbegavajte alkohol i cigarete.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Moguće je da ćete u toku današnjeg dana biti zabrinuti zbog posla, ali nema potrebe za tim jer je polje posla u redu. Obnovićete komunikaciju sa osobom iz prošlosti i to će vam prijati. Malaksali ste i pad imuniteta je naglašen.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Ukoliko ste razmišljali da uzmete kredit ili da pozajmite novac, danas nikako nije dan za to. Uživate u odnosu s partnerom, moguće je da ćete razgovarati o zajedničkom putovanju. Stomak vam je osetljiv.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Moguće je da ćete danas razmišljati o promeni posla. Nemojte donositi ishitrene odluke jer je moguće da ćete napraviti grešku. Osoba iz vašeg bliskog okruženja je zainteresovana za vas. Zdravlje vam je odlično.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Zabrinuti ste zbog obaveza koje se nagomilavaju. Pod takvom tenzijom koju danas osećate nećete ništa postići. Osoba iz prošlosti želi da obnovi komunikaciju s vama. Muči vas nesanica.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Danas je vaš dan za posao, sve vam ide od ruke, stoga se slobodno opustite malo. Veoma ste nezadovoljni jer partner nema dovoljno vremena za vas, mogući su sukobi. Glava vam je osetljiva, pa su moguće glavobolje.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Danas je moguće da ćete osećati da vam ništa ne ide od ruke. Zastanite i razmislite gde grešite u komunikaciji s ljudima. Moguće je da ćete danas ući u ozbiljnu vezu sa osobom koja vam se dopada. Previše ste napeti.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Možete da očekujete dobar poslovni dan, pogotovo ako se bavite odnosima s javnošću. Moguće je da ćete dobiti poziv za sastanak od osobe od koje to niste očekivali. Muči vas nesanica. Potrebno vam je opuštanje.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Današnji dan vam protiče mirno na polju posla, bez velikih promena i tenzije. Izbegavate razgovor za osobom s kojom ste dugo u tajnoj vezi jer niste spremni za nešto ozbiljnije. Zdravlje vam je odlično.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Danas vas očekuje naporan dan na poslu, ali ćete uspeti da završite sve poslovne obaveze na vreme. Skloni ste flertu i upuštanju u tajne veze. Potrebno vam je opuštanje s pozitivnim ljudima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Danas će vam biti potrebna pomoć saradnika jer je obim posla veliki, a vi želite da sve obavite sami. Izuzetno povoljan dan na polju ljubavi, upoznaćete veoma zanimljivu osobu suprotnog pola. Vreme je da počnete da se bavite nekom fizičkom aktivnošću.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Danas može doći do sukoba mišljenja s kolegama, saslušajte savet starijih kolega. Usamljeni ste i imate osećaj da vas voljena osoba ne razume, porazgovarajte. Stres i nervoza tokom celog dana, probajte da se malo opustite.

