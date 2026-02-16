Slušaj vest

Zamislite da provedete više od tri meseca ispod površine okeana i izađete deset godina mlađi. Upravo to se dogodilo penzionisanom mornaričkom oficiru Džozefu Dituriju nakon što je 93 dana živeo u maloj kapsuli duboko u Atlantskom okeanu. Njegov izuzetan podvig nije bio samo avantura - predstavljao je pionirsko istraživanje o tome kako život pod vodom, u okruženju pod pritiskom, utiče na ljudsko telo.

Oboren svetski rekord i podmlađivanje

Dituri je izašao iz svoje kapsule od oko 9 kvadratnih metara sa zapanjujućim rezultatima. Ne samo da je oborio prethodni svetski rekord u boravku pod vodom, koji je iznosio 73 dana, već je, prema rezultatima ispitivanja, preokrenuo proces starenja i izašao deset godina mlađi.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/6 Vidi galeriju Džozef Dituri - proveo 93 u kapsuli pod vodom, izašao 10 godina mlađi Foto: Jefferee Woo / Zuma Press / Profimedia, Dave Decker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Joseph Dituri/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Promene na ćelijskom nivou

Po povratku na kopno, medicinska ispitivanja pokazala su da su Diturijevi telomeri - zaštitne DNK kapice na krajevima hromozoma koje se obično skraćuju kako starimo, bili za 20 odsto duži nego pre zarona. Njegov broj matičnih ćelija takođe je naglo porastao, a ukupni zdravstveni pokazatelji doživeli su upečatljivu transformaciju.

Poboljšan san i zdravlje srca

Prednosti se tu nisu zaustavile. Dituri je zabeležio značajno poboljšanje kvaliteta sna - između 60 i 66 odsto noći provodio je u dubokoj REM fazi sna. Nivo holesterola smanjen mu je za 72 jedinice, dok su markeri upale prepolovljeni. Ove promene pripisane su podvodnom pritisku, za koji je poznato da ima višestruke blagotvorne efekte na organizam.

Džozef Dituri - proveo 93 u kapsuli pod vodom, izašao 10 godina mlađi Foto: Joseph Dituri/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Hiperbarična terapija i buduće primene

Sličan vid terapije predstavlja boravak u hiperbaričnoj komori, koja poboljšava funkciju mozga i podstiče kognitivne sposobnosti. Diturijevo istraživanje omogućilo mu je da posmatra kako ljudsko telo reaguje na uslove povišenog pritiska tokom dužeg vremenskog perioda. U intervjuu za britanski list "Dejli mejl", Dituri je govorio o obećavajućim primenama hiperbarične medicine.

"Potrebno vam je jedno ovakvo mesto koje je odsečeno od spoljašnjih aktivnosti. Pošaljite ljude ovde na dvonedeljni odmor, gde mogu da se opuste, da im se stopala neguju i da iskuse prednosti hiperbarične medicine," objasnio je.

Fizička aktivnost i metabolizam

Uprkos tome što je imao minimalnu opremu za vežbanje, Dituri je uspeo da održi formu tako što je vežbao jedan sat, pet puta nedeljno, koristeći isključivo elastične trake za otpor. Uspeo je da sačuva mišićnu masu koju je izgradio tokom boravka u komori.

Takođe je primetio značajna poboljšanja u metabolizmu, postigavši vitkiju telesnu građu. Njegov broj matičnih ćelija, već poznatih po potencijalu u borbi protiv vidljivih znakova starenja, povećao se desetostruko.

Pogledajte video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana