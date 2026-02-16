Srbin sa Floride došao u BG pa se požalio na vozače

Vožnja kroz Beograd, ali i druge velike gradove u Srbiji, za mnoge je postala svakodnevni ispit tolerancije. Zagušene ulice, stalna žurba i manjak obzira među učesnicima u saobraćaju doprinose osećaju da je svako prepušten sebi. Dok jedni na agresivniji stil vožnje gledaju kao na normalnu pojavu, drugima sve to liči na scene iz akcionih filmova.

Iskustvo Srbina sa Floride

Svoje zapažanje podelio je jedan Srbin koji živi na Floridi, a koji je tokom dvomesečnog boravka u Beogradu ostao iznenađen onim što je doživeo za volanom. On se oglasio na platformi Redit, gde je uporedio saobraćajne navike u Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji, ističući da mu je vožnja u srpskoj prestonici delovala znatno rizičnije nego ono na šta je navikao u Americi.

"Živim na Floridi, došao sam u Srbiju na dva meseca da provedem neko vreme sa bakom i dekom (žive u Beogradu). Vozeći po Beogradu, primetio sam da 95% ljudi vozi opasno blizu drugih automobila. Vozio sam autoputem, desnom trakom, i iza mene je bio kamion toliko blizu da bi, da sam pritisnuo kočnicu, sigurno završio u mom gepeku! Na Floridi ljudi uglavnom drže razmak od 3/4 dužine automobila, naravno ponekad se desi da naletiš na nekog ko ti se zalepi za branik, ali to je baš retko. Takođe sam primetio da su svi prilično nervozni u saobraćaju, ljudi ubrzavaju samo da ti ne bi dozvolili da se uključiš u njihovu traku", napisao je on pa dodao:

"Da li je ovo ovde normalan način vožnje i da li to i druge ljude nervira? Da dodam da nisam vozio sporije od ostalih, išao sam otprilike brzinom kojom su išli i drugi".

Oštre reakcije i lična iskustva

Njegova objava izazvala je brojne komentare, a mnogi su otvoreno priznali da je problem saobraćajne kulture u Srbiji itekako prisutan.

"Kolona i vozim levom trakom u koloni, krećemo se 50, svi, i ispred mene je red u nedogled. Mentol iza mene ide u koloni i blica mi i svira i pokazuje uporno rukom da se sklonim, na kraju me pretekne desnom pa ode preko zaustavne dalje. Mene samo zanima IQ tog čoveka i zašto ima dozvolu," glasio je jedan od komentara.

Drugi su pokušali da objasne da je reč o razlici u mentalitetu i navikama za volanom.

"Jednostavno imamo lošu kulturu vožnje u poređenju sa zapadnim zemljama, to je sve", "Ljudi u Beogradu voze kao životinje. Tako je kako je i tako je otkad su dobili pristup motornim vozilima", "Nemamo vremena da držimo veliki razmak kada ima mnogo automobila, pa ljudi jednostavno voze bliže jedni drugima," navodili su drugi.

Poređenje sa Mađarskom

Jedan korisnik naveo je primer sa puta ka Budimpešti, koji, prema njegovim rečima, najbolje pokazuje razliku u ponašanju vozača čim se pređe granica.

"Iskustvo iz prve ruke. Vozim do Budimpešte. Na našem autoputu zna se - desna traka za budale koje voze po propisima, leva je verovatno za trke Formule 1. Prođeš granicu, uđeš u Mađarsku. Isti autoput, iste dve trake, ali da vidiš čudo - u obe trake se vozi po propisu.

I sad, isti onaj koji ti je do granice blicao u levoj traci, bio na metar od tvog auta i psovao ti mater što si baš tu našao da voziš 130, sada mu odjednom ne smeta da u toj istoj levoj traci voziš 120 i pritom drži veoma pristojno odstojanje. Ista priča i za put nazad - do granice sa Srbijom sve fino, lagano, od granice pa nadalje, idemo ponovo divlji zapad. Ne znam, mora da je do vazduha", zaključio je on u šali.

