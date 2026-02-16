Slušaj vest

Žena koja je renovirala svoju viktorijansku kuću ostala je zapanjena kada je ispod stepenica otkrila predmet stariji od Titanika.

Nakon što je započela radove u svojoj valižanskoj vikendici, u TikTok objavi, pokazala je deo svog doma i rekla: "Dobrodošli u moj valižanski viktorijanski dom iz 1880-ih. Od debelih kamenih zidova i originalnih kamina do godina skrivenih priča ispod slojeva maltera - ovo je putovanje vraćanja istorije u život, a ne njeno brisanje."

Pronalazak vremenske kapsule

Što se tiče njenog neobičnog otkrića, objasnila je da je slučajno naišla na vremensku kapsulu ispod stepenica.

"Nisam znala da su to koristili kao izolaciju - jeste li znali?" zapitala se.

Izolacija na koju je mislila bile su stranice novina, zgužvanih kako bi se sprečila promaja.

"Možete li da pogodite datum kada su te novine objavljene?" upitala je a zatim ih je odmotala i otkrila da su datirane 2. marta 1901. godine – manje od dva meseca nakon smrti Kraljice Viktorije, i 11 godina pre tragičnog putovanja Titanika.

"125 godina je skupljalo prašinu," dodala je.

Reakcije TikTok korisnika

"Obožavam ovakve stvari, pronašla sam stotine, i mislim stotine, opušaka ispod jedne daske, mislim da dete nije želelo da roditelji saznaju da puši," "Ovo je tako kul! Mislim da bih bila previše ometena ovim da nastavim sa renoviranjem". "To je ludo i neverovatno", neki su od komentara.

Zlatni prsten u zidu

Novine nisu bile jedino što je Sijan otkrila.

"Dok sam skidala cementni malter, našla sam verenički prsten zaglavljen u zidu. Nažalost, nije pripadao prethodnom vlasniku - oni zapravo nikada nisu živeli ovde tokom renoviranja, nisu bili u braku i nisu završili radove. Možda je pripadao paru koji je živeo ovde pre mnogo godina, ali su se rastali pre više od 15 godina… pronaći ih bi bilo nemoguće, i sumnjam da bi želela da ga vrati. Pa možda mi je kuća sama predložila brak - srećnu, zdravu budućnost u ovim zidovima," ispričala je Sijan.

Procena vrednosti prstena

Sijan je dodala da je prsten od zlata i da ga je odvela kod zlatara na procenu.

"To je 9-karatni zlatni prsten sa dijamantskim središtem. Dijamant je 0.2 karata i zove se illusion ring jer čini da kamen izgleda veće, potiče iz 1990-ih. Zlatar je rekao da bi platio samo za njegovu težinu, što ga čini vrednim 54 funte. Neću ga prodavati - sada je deo priče ove kuće. Čuvam ga kao malo kućno blago, ali bih volela ideje kako da ga pravilno izložim," zaključila je Sijan.

