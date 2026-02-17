Slušaj vest

Ovonedeljna epizoda kviza Potera nije donela sreću takmičarima – Tragač Žarko Stevanović još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najjačih u studiju. Pitanja su bila raznovrsna i zahtevna, ali jedno je posebno zaintrigiralo gledaoce kraj malih ekrana.

Pitanje o pomračenju koje je uplašilo Srbiju

Voditelj Jovan Memedović pročitao je pitanje:

„U kom mesecu 1999. godine se u Srbiji moglo videti totalno pomračenje Sunca?“

Ponuđeni odgovori bili su:

A) jul

B) avgust

C) septembar

Takmičar je bio uveren da je reč o julu, ali je pogrešio. Tačan odgovor glasio je – avgust.

Zanimljivo je da je i Tragač do rešenja došao nasumično, ali je ovog puta sreća bila na njegovoj strani – izabrao je odgovor pod B i odneo poen.

Totalno pomračenje Sunca 1999. godine

Potpuno pomračenje Sunca dogodilo se 11. avgusta 1999. godine i moglo je da se vidi u delovima Evrope, Bliskog istoka i Azije, uključujući i Srbiju. Taj dan mnogi i danas pamte – ne samo zbog nesvakidašnjeg nebeskog prizora, već i zbog atmosfere straha koja je vladala.

Tadašnje vlasti izdale su niz preporuka i mera opreza, koje su kod dela građana izazvale paniku. U pojedinim gradovima ulice su tokom pomračenja bile gotovo prazne, jer su ljudi ostali u svojim domovima.

Šta je pomračenje Sunca?

Pomračenje Sunca je astronomska pojava koja nastaje kada Mesec zakloni Sunce i njegova senka padne na Zemlju. To je moguće isključivo kada je Mesec u fazi mladine, odnosno kada se nalazi između Zemlje i Sunca.

Postoje četiri vrste pomračenja:

potpuno (totalno)

prstenasto (anularno)

delimično (parcijalno)

hibridno

Pomračenje iz 1999. godine bilo je potpuno, što znači da je Mesec u potpunosti prekrio Sunčev disk na određenim područjima.

Uoči pomračenja objavljena su detaljna uputstva za ponašanje građana. Između ostalog, savetovano je:

Tokom delimične faze ne gledati u Sunce nezaštićenim okom.

Koristiti specijalne naočare sa kobalt-staklom i maksimalnim zasenčenjem.

Tokom totalne faze (na području severno od linije Subotica–Kikinda) bilo je dozvoljeno kratko gledanje bez zaštite, ali uz strogo vremensko ograničenje.

Spustiti roletne i udaljiti se od prozora kako bi se izbeglo slučajno gledanje u Sunce bez zaštite.

kako bi se izbeglo slučajno gledanje u Sunce bez zaštite. Deca, stariji i hronični bolesnici nisu trebalo da izlaze napolje.

U vrtićima je naloženo da deca budu u zatamnjenim prostorijama.

U preduzećima sa smenskim radom, zaposleni iz prve smene morali su da sačekaju dolazak kolega iz druge smene.

Hronični i psihijatrijski bolesnici morali su redovno da uzimaju terapiju i striktno se pridržavaju uputstava.

Ove preporuke, iako usmerene na zaštitu vida i zdravlja, kod mnogih su izazvale dodatnu nelagodu, pa je pomračenje Sunca 1999. ostalo upamćeno ne samo kao prirodni fenomen, već i kao dan kada je Srbija – na kratko – utihnula.

