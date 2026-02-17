Da li biste znali odgovor na ovo pitanje iz "Potere"? Ovaj događaj Srbija pamti, a takmičar je promašio odgovor
Ovonedeljna epizoda kviza Potera nije donela sreću takmičarima – Tragač Žarko Stevanović još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najjačih u studiju. Pitanja su bila raznovrsna i zahtevna, ali jedno je posebno zaintrigiralo gledaoce kraj malih ekrana.
Pitanje o pomračenju koje je uplašilo Srbiju
Voditelj Jovan Memedović pročitao je pitanje:
„U kom mesecu 1999. godine se u Srbiji moglo videti totalno pomračenje Sunca?“
Ponuđeni odgovori bili su:
A) jul
B) avgust
C) septembar
Takmičar je bio uveren da je reč o julu, ali je pogrešio. Tačan odgovor glasio je – avgust.
Zanimljivo je da je i Tragač do rešenja došao nasumično, ali je ovog puta sreća bila na njegovoj strani – izabrao je odgovor pod B i odneo poen.
Totalno pomračenje Sunca 1999. godine
Potpuno pomračenje Sunca dogodilo se 11. avgusta 1999. godine i moglo je da se vidi u delovima Evrope, Bliskog istoka i Azije, uključujući i Srbiju. Taj dan mnogi i danas pamte – ne samo zbog nesvakidašnjeg nebeskog prizora, već i zbog atmosfere straha koja je vladala.
Tadašnje vlasti izdale su niz preporuka i mera opreza, koje su kod dela građana izazvale paniku. U pojedinim gradovima ulice su tokom pomračenja bile gotovo prazne, jer su ljudi ostali u svojim domovima.
Šta je pomračenje Sunca?
Pomračenje Sunca je astronomska pojava koja nastaje kada Mesec zakloni Sunce i njegova senka padne na Zemlju. To je moguće isključivo kada je Mesec u fazi mladine, odnosno kada se nalazi između Zemlje i Sunca.
Postoje četiri vrste pomračenja:
- potpuno (totalno)
- prstenasto (anularno)
- delimično (parcijalno)
- hibridno
Pomračenje iz 1999. godine bilo je potpuno, što znači da je Mesec u potpunosti prekrio Sunčev disk na određenim područjima.
Uoči pomračenja objavljena su detaljna uputstva za ponašanje građana. Između ostalog, savetovano je:
Pogledajte kako je izgledalo delimično pomračenje Sunca u Beogradu 2022. godine:
- Tokom delimične faze ne gledati u Sunce nezaštićenim okom.
- Koristiti specijalne naočare sa kobalt-staklom i maksimalnim zasenčenjem.
- Tokom totalne faze (na području severno od linije Subotica–Kikinda) bilo je dozvoljeno kratko gledanje bez zaštite, ali uz strogo vremensko ograničenje.
- Spustiti roletne i udaljiti se od prozora kako bi se izbeglo slučajno gledanje u Sunce bez zaštite.
- Deca, stariji i hronični bolesnici nisu trebalo da izlaze napolje.
- U vrtićima je naloženo da deca budu u zatamnjenim prostorijama.
- U preduzećima sa smenskim radom, zaposleni iz prve smene morali su da sačekaju dolazak kolega iz druge smene.
- Hronični i psihijatrijski bolesnici morali su redovno da uzimaju terapiju i striktno se pridržavaju uputstava.
Ove preporuke, iako usmerene na zaštitu vida i zdravlja, kod mnogih su izazvale dodatnu nelagodu, pa je pomračenje Sunca 1999. ostalo upamćeno ne samo kao prirodni fenomen, već i kao dan kada je Srbija – na kratko – utihnula.
Video: Viralna scena iz Potere