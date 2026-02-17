Slušaj vest

Prvo pomračenje Sunca u 2026. godini, takozvani “vatreni prsten”, desiće se danas i biće to prva takva pojava od 2024. godine. Ipak, moći će da je vidi samo oko 2% svetske populacije. Reč je o prstenastom pomračenju Sunca, a najbolji pogled na njega imaće posmatrači s Antarktika.

Šta je “vatreni prsten”?

Prstenasto pomračenje Sunca dešava se “kada Mesec prođe tačno između Zemlje i Sunca, ali je u svojoj orbiti predaleko da bi u potpunosti prekrio Sunčev disk”, objasnio je dr C. Aleks Jang, pomoćnik direktora za naučnu komunikaciju u NASA-inom centru za svemirske.

Posledica je sjajni prsten Sunčeve svetlosti koji okružuje tamnu siluetu Meseca, po čemu je ovaj fenomen i dobio naziv “vatreni prsten”. Za razliku od potpunog pomračenja, Mesec u potpunosti prekriva Sunce. Delimično pomračenje Sunca nastaje kada Mesec prođe između Sunca i Zemlje, ali tri nebeska tela nisu savršeno poravnata, navodi NASA.

pomračenje Sunca Foto: Beta/AP/Mark Schiefelbein

Najbolji pogled na vatreni prsten biće omogućen u uskom pojasu Antarktika, dok će delimično pomračenje moći da se vidi sa ostatka ledenog kontinenta, kao i iz delova Afrike i Južne Amerike. Mesečeva senka iscrtaće putanju široku 616 kilometara i dugu 4.282 kilometra preko Zemlje.

Pošto će se vatreni prsten videti samo iznad Antarktika, mnogi će morati da se oslone na prenose uživo kako bi svedočili ovom prizoru. “Sve je stvar geometrije”, rekao je Jang. “Morate biti na tačno pravom mestu duž uskog puta prstenaste faze da biste je videli, što posmatranje ovakvog pomračenja čini tako retkim.”

Pomračenje će biti najdramatičnije na stanici Konkordija na Antarktiku, gde će početi u 18:48 po lokalnom vremenu (6:42 po američkom istočnom vremenu, ET) i dostići vrhunac u 19:47 po lokalnom vremenu (7:12 po ET), a ceo događaj trajaće oko dva sata.

Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Delimično pomračenje biće vidljivo širom Južne Afrike, Južne Amerike i Antarktika. U Argentini i Čileu moći će da se vidi od oko 7 sati ujutru po lokalnom vremenu (5 sati po ET), a širom južne Afrike u ranim i srednjim popodnevnim satima. Za tačna vremena pomračenja na različitim lokacijama može se posetiti stranica Time and Date.

Prstenasta pomračenja dešavaju se svake jedne do dve godine, ali mnoga nisu vidljiva iz većine delova sveta. Sledeće prstenasto pomračenje desiće se 6. februara 2027. i biće vidljivo s većih područja Južne Amerike i Afrike. Za stanovnike Sjedinjenih Država, sledeća prilika za posmatranje prstenastog pomračenja biće 2039. godine, napomenuo je Jang.

Kako bezbedno posmatrati Sunce

Važno je napomenuti da nikada nije bezbedno gledati direktno u Sunce tokom prstenastog ili delimičnog pomračenja bez odgovarajuće zaštite za oči. “Potrebne su vam sertifikovane naočare za pomračenje”, istakao je Jang. “Obične sunčane naočare, čak i vrlo tamne, nisu ni približno dovoljne.” Za razliku od potpunog pomračenja Sunca, kod prstenastih i delimičnih pomračenja ne postoji trenutak u kojem Mesec u potpunosti prekriva sjajno lice Sunca. Zbog toga nikada nije bezbedno gledati direktno u pomračenje bez odgovarajuće zaštite.

Foto: Marc Bruxelle / Alamy / Profimedia

Ako nemate naočare za pomračenje, možete koristiti jednostavan projektor s rupicom. Potrebno je probušiti malu rupu u komadu kartona. Zatim, okrenuti leđima Suncu, držite karton tako da Sunčeva svetlost prolazi kroz rupu i projektuje sliku Sunca na ravnu površinu iza njega. “Moći ćete da vidite projektovani oblik prstena”, objasnio je Jang.

Šta očekivati tokom pomračenja

Oni koji budu svedočili prstenastom pomračenju Sunca prvo će primetiti kako se Mesec polako pomera preko Sunca, stvarajući delimično pomračenje. “Izgleda kao da nešto odgrize komad Sunca”, rekao je Jang. Kada pokrivenost dostigne oko 80%, senke na tlu postaju oštrije i gube svoje mutne rubove, svetlost se prigušuje, a senke počinju da izgledaju zakrivljeno.

Na vrhuncu, poznatom kao prstenasta faza, Mesec se nalazi tačno ispred Sunca iz perspektive sa Zemlje, ostavljajući dojmljiv “vatreni prsten” oko ivica. Ako kroz naočare za pomračenje pogledate u tlo, videćete neobične, kružne obrasce u senkama, dodao je.

(Kurir.rs/ atvbl)

Bonus video: