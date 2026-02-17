Slušaj vest

Putnica Sara Lim na TikToku dokumentuje putovanja po svetu, a nakon što je obišla 24 evropske zemlje, podelila je jedno neočekivano iskustvo.

U objavi koja je privukla veliku pažnju izdvojila je pet evropskih gradova u kojima se, kako kaže, kao žena azijskog porekla osećala najranjivije i najnesigurnije.

„Pet gradova u Evropi u kojima se nisam osećala sigurno (kao Azijatkinja)“, napisala je u opisu videa.

„Posetila sam i nekoliko zemalja u istočnoj Evropi, na Baltiku i na Balkanu, i nažalost sam zaključila da mi se zapadna Evropa činila nesigurnijom“, dodala je.

Pariz, Francuska

Govoreći o neprijatnim situacijama u Parizu, Lim je rekla da su je na prvom putovanju noću pratili dok je bila sama. Na poslednjem putovanju, tvrdi, progonila ju je grupa muškaraca iako je bila sa pet prijateljica.

Dodala je i da se tamo često susretala s problemom kradljivaca torbi i džeparoša.

Brisel, Belgija

Iako u Briselu nije doživela konkretan incident, kaže da se nije mogla osloboditi osećaja nelagode, naročito nakon mraka.

„Brojne grupe muškaraca okupljale su se noću u centru grada i to mi je bilo veoma uznemirujuće“, objasnila je. Njenu zabrinutost dodatno je pojačala vest o studentkinji na razmeni iz Singapura koja je tamo napadnuta.

Milano, Italija

Putovanje Italijom započela je u Milanu, gde je, kako kaže, zamalo postala žrtva prevare u sopstvenom stanu.

Prevarante je opisala kao „vrlo ubedljive“, upravo zato što ih je bilo više. Istakla je i da joj noćna šetnja stambenim četvrtima nije delovala bezbedno. „Morala sam da zovem prijatelje da otprate mene i prijateljicu nazad“, rekla je.

Barselona, Španija

U Barseloni nije imala većih problema, ali kaže da je bila „stalno na oprezu“ zbog reputacije grada kao mesta s mnogo džeparoša.

„Od kolega s Erazmusa čula sam za pljačke i napade nožem“, navela je.

Rim, Italija

U Rimu je, tvrdi, imala najviše loših iskustava. „Delovao je najturističkije, pa je bilo i najviše uličnih prevaranata. Džeparenje i krađe su tamo uobičajeni“, rekla je.

Podeljena iskustva drugih putnika

Njen video podstakao je mnoge da u komentarima podele sopstvena iskustva.

Jedan korisnik složio se s njenom ocenom Brisela. „Konačno neko spominje Brisel. Živeo sam tamo osam meseci i svi su me pitali zašto sam otišao s tako dobrog posla. Razlog je bio taj što sam se doslovno uvek osećao nesigurno.“

Drugi se osvrnuo na idealizovanu sliku Pariza. „Smešno mi je kad Pariz nazivaju gradom ljubavi, jer je sve što ja znam o njemu vezano za napade nožem, proganjanje i džeparenje.“

Slično je napisala i jedna korisnica. „I mene su pratili u Parizu usred dana dok sam bila sama. Belgija mi je noću definitivno bila sumnjiva, a uspeli smo i da sprečimo jednog džeparoša.“

Jedna osoba potvrdila je njene utiske o Italiji i Francuskoj. „Za Milano i Pariz se potpuno slažem. Jednoj mojoj prijateljici su u vozu u Parizu ukrali torbu, a u Milanu su džeparoši svuda, bukvalno smo neke mogli da prepoznamo izdaleka.“

Ne slažu se svi

Ipak, nisu svi imali negativna iskustva.

„Živeo sam u Parizu i zapravo sam se osećao veoma bezbedno, osim u blizini stanice Gare du Nord. I u Rimu sam se osećao veoma sigurno. Ali naravno, ljudi imaju različita iskustva“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je zaključio: „Mesec dana sam boravio u Parizu i nijednom se nisam osećao nesigurno ili ugroženo!“

(Kurir.rs/ Index)

