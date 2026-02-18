Slušaj vest

Dnevni horoskop za 18. februar. donosi detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopski znaci mogu da očekuju ove srede.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Danas će možda testirati vaše veštine na poslu, a bićete veoma zadovoljni onim što ćete pokazati. Komunikacija s partnerom se popravlja, oni koji su u vezi na daljinu imaće veće rasprave. Naglašen vam je pad imuniteta.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Danas ste fokusirani na pomoć drugima, što neće proći nezapaženo. Flertovaćete sa osobama suprotnog pola, ali nećete se upuštati u više od toga. Proverite hormone i štitnu žlezdu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Danas svu poslovnu odgovornost preuzimate na sebe, jer imate osećaj da se ni na koga ne možete osloniti. Imate podršku emotivnog partnera, što vam veoma prija, pokažite da je to obostrano. Mogući su problemi sa stomakom.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Pozitivna atmosfera vlada na poslu i danas je idealan dan za početak novih projekata. Moguće je da ćete ući u tajnu vezu, jer je to ono što vam sada odgovara, ne želite nikakvo opterećenje. Potrebno vam je više sna.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Današnji dan na poslu nije najpovoljniji. Nemojte započinjati nove stvari, jer stare još nisu završene. Na polju ljubavi je sve u redu i uživate s partnerom. Konzumirajte više tečnosti jer ste malaksali.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Moguće je da ćete dobiti ponudu za neku višu poziciju od one na kojoj se sada nalazite. Ta pozicija nosi mnogo više odgovornosti. Partner je zabrinut za vas jer vam komunikacija nije na najboljem nivou, pokažite mu da je sve u redu. Zdravlje je dobro.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Nezadovoljni ste rezultatima koje postižete danas, nije vam povoljan dan za posao. Moguće je obnavljanje veze sa osobom s kojom ste ranije imali samo tajnu aferu. Potrebno vam je vitamina D.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Danas vas na poslu prati sreća, pa možete očekivati napredak. Nije vam period za ozbiljne razgovore s partnerom, jer se može desiti da uđete u sukob. Zdravlje vam je dobro.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Danas rešavate probleme koje ste imali sa saradnicima, pa ćete osećati spokoj. Na polju ljubavi vas očekuju pozitivne promene, prekinućete nešto što odavno želite da prekinete. Čuvajte se virusa.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Danas će se od vas očekivati da budete diplomata, jer vas na poslu očekuju intelektualni izazovi. Osećate da ste spremni da promenite svoj emotivni status. Mogući su problemi s bešikom.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Možete očekivati povećanje prihoda, tako da ćete biti zadovoljniji finansijama. Probajte da provodite više vremena s partnerom. Unutrašnji nemiri i nesanica.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Na poslu nema nikakvih promena. Dan provodite mirno, bez tenzije. Može doći do upuštanja u turbulentnu ljubavnu avanturu. Puni ste pozitivne energije, pa vam je i zdravlje odlično.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?