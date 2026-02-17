Frenk Kemler izgubio penziju nakon što je dobio na lotou

Slušaj vest

Bilo je to izuzetno uzbudljivo iskustvo kada je Frenk Kemler (71) iz Australije proverio svoje loto brojeve pre par godina i otkrio da je osvojio oko 40.000 dolara.

Odmah je nazvao porodicu i uzbuđeno im rekao: "Pakujte se, idemo na odmor!" Međutim, radost i uzbuđenje nisu dugo trajali.

Frenk Kemler izgubio penziju nakon što je dobio na lotou Foto: Printscreen YouTube

Izgubio penziju

Nekoliko dana kasnije, Frenk je saznao da je izgubio penziju. Naime, loto dobitak koji je dobijao u mesečnim ratama smatra se vrstom primanja, zbog čega nije više ispunjavao uslove za penziju, piše NY Post.

"Bilo je potpuno neočekivano. Trebalo mi je nekoliko dana da shvatim šta se dogodilo. Bio sam razočaran, mislio sam da sam osvojio nešto, ali zapravo..." rekao je Frenk.

Australijanac tvrdi da mu nije ponuđeno da dobitak preuzme odjednom, a posledice su bile ozbiljne. Sada mora da plaća punu cenu lekova i doktorskih poseta, što mu je ranije pokrivala penzija.

"Zato želim da upozorim druge penzionere na ovu praksu", dodaje on.

Postupio bi drugačije

Celi iznos od loto nagrade mu je isplaćen, ali lova više ne dolazi svakog meseca. Kada je pokušao ponovo da zatraži penziju, saznao je da su veoma zauzeti i da može da potraje i do šest meseci dok ne reše njegov slučaj.

"Čovek bi pomislio da će me dobitak podmladiti, ali zapravo sam još više ostarijo", kaže Frenk.

Na kraju, upozorava sve koji kupuju loto listiće: "Nema nikakvih upozorenja. Niko vam ne kaže da možete da ostanete bez penzije. Da sam znao šta znam danas, dao bih deci nagradu, a zadržao svoju penziju."

Pogledajte video: Odgovori građana na pitanje šta bi uradili sa loto sedmicom