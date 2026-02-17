Slušaj vest

Svi roditelji žele najbolje za svoju decu, ali načini na koje to postižu drastično se razlikuju. Dok jedni zagovaraju nežan i popustljiv pristup, drugi veruju da su disciplina, jasna pravila i visoka očekivanja ključ uspeha. Astrologija nam otkriva da se u nekim horoskopskim znacima češće rađaju roditelji koji ne odstupaju od svojih principa i odgajaju decu čvrstom rukom.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Kada govorimo o disciplini, Jarčevi su apsolutni vladari. Pod uticajem Saturna, planete odgovornosti i strukture, Jarčevi odgoj dece shvataju kao najozbiljniji životni projekat. Njihov cilj je da odgaje samostalne, sposobne i uspešne pojedince koji su spremni za sve životne izazove. Kod njih nema pregovora oko pravila – red se mora znati, a obaveze se moraju ispunjavati bez pogovora.

Iako se ponekad mogu činiti hladnima ili previše zahtevnima, njihova strogost proizlazi iz duboke ljubavi. Jarčevi svoju ljubav ne pokazuju toplim rečima, već delima – obezbeđivanjem stabilnosti, postavljanjem temelja za budućnost i učenjem dece vrednosti rada i upornosti. Oni svoju decu uče da se za uspeh treba potruditi i da ništa vredno ne dolazi preko noći.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Device su perfekcionisti zodijaka koji teže savršenstvu u svakom aspektu života, pa tako i u odgoju dece. Njihov dom je organizovan, raspored je precizno definisan, a od dece se očekuje da slede uspostavljeni red. Device veruju da su dobre navike, urednost i marljivost temelj srećnog i produktivnog života.

Njihova strogost se ogleda kroz visoke standarde koje postavljaju pred decu, bilo da je reč o školskim ocenama, kućnim poslovima ili ličnoj higijeni. Iako njihove kritike ponekad mogu zvučati oštro, one nikada nisu zlonamerne. Cilj Devica je da pomognu detetu da iskoristi svoj puni potencijal i postane najbolja verzija sebe.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Ponosni i harizmatični Lavovi svoju decu vide kao naslednike svog kraljevstva. Iz tog razloga imaju izuzetno visoka očekivanja i žele da njihovi potomci blistaju u svemu što rade. Lavovi su roditelji koji će dete upisati na bezbroj aktivnosti, podsticati ga na takmičenja i očekivati da bude vođa, a ne sledbenik.

Njihova strogost nije hladna i distancirana; naprotiv, Lavovi su izuzetno topli i velikodušni roditelji. Međutim, oni zahtevaju poštovanje i poslušnost, a razočaranje u njihovim očima može biti najveća kazna. Oni svoju decu guraju napred jer iskreno veruju u njihovu izuzetnost i žele da ceo svet to vidi.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Kao prvi znak zodijaka, Ovnovi su rođeni vođe, takmičari i pioniri. Ovnovi odgajaju svoju decu da budu borci – neustrašivi, samostalni i uvek spremni na akciju. Kod njih nema mesta za samosažaljenje ili odustajanje. Oni svoju decu uče da se suoče s problemima direktno i da se uvek bore za prvo mesto.

Njihov odgojni stil je direktan, energičan i ponekad nestrpljiv. Neće okolišati niti ulepšavati istinu. Ovnovi postavljaju jasne ciljeve i očekuju od dece da daju sve od sebe kako bi ih postigli. Iako se ponekad mogu činiti napornima, oni zapravo odgajaju otporne i snažne pojedince koji se ne plaše životnih izazova.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije su intenzivni, strastveni i izuzetno zaštitnički nastrojeni roditelji. Njihova strogost proizlazi iz duboke potrebe da svoju decu pripreme za svet koji vide kao složeno i ponekad opasno mesto. Oni ne podnose površnost i od dece zahtevaju potpunu iskrenost, odanost i emocionalnu snagu.

Škorpije uče decu da budu psihološki otporna i da znaju da se zauzmu za sebe. Neće ih razmaziti niti štititi od svake neprijatnosti jer veruju da se snaga gradi kroz suočavanje s poteškoćama. Iako njihov pristup može biti zahtevan, on stvara duboku i neraskidivu vezu s decom koja znaju da se na svog roditelja Škorpiju uvek mogu osloniti.

