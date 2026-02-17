Slušaj vest

U svetu gde luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, rešenje se krije na - kuhinjskoj polici. Upravo to je otkrila Elizabet Monahan, 23-godišnjakinja iz Kalifornije, i od tada je ljudi stalno pitaju: "Zašto tako lepo mirišeš?"

Vanila kao parfem? Zvuči neobično, ali deluje

Elizabet ovaj jednostavan trik naziva pravim "glow up" savetom, a koristi nešto što većina nas već ima kod kuće – prirodni ekstrakt vanile. Poznata po svom toplom i slatkastom mirisu, vanila se ne koristi samo u kolačima. Može postati i vaš novi omiljeni parfem - i to za samo 200 dinara!

Kako se koristi vanila kao parfem?

Elizabet koristi ekstrakt madagaskarske vanile, koji direktno nanosi na pulsne tačke - kao što su ručni zglobovi, vrat i iza ušiju.

"Stalno mi prilaze i pitaju zašto mirišem na vanilu," kaže ona, ističući da je to njen trik kada ostane bez parfema.

Ceo trik košta manje od 2 evra - bočica ekstrakta iz supermarketa je svega 1.40 funti (oko 200 dinara), što je čini jednom od najjeftinijih zamena za parfem.

Domaći sprej od vanile - recept

Ako više volite sprej umesto direktne primene, možete napraviti svoj: Pomešajte jedan deo prirodnog ekstrakta vanile sa četiri dela vode u bočici sa raspršivačem. Dobro protresite pre svake upotrebe. Za jači miris, povećajte količinu vanile.

Gde naneti miris za najbolji efekat?

Nanesite ekstrakt na topla mesta na telu – zglobove, vrat, iza ušiju, pa čak i iza kolena. Ta mesta prirodno emituju toplotu i pomažu da se miris ravnomerno širi tokom dana.

Prava vanila, ne imitacija

Jedini uslov da trik zaista deluje jeste da koristite pravi ekstrakt vanile, a ne jeftinu imitaciju. Kako da znate da je prava? Pogledajte sastav na etiketi - trebalo bi da piše vanilla extract ili ekstrakt vanile među prvim sastojcima. Na TikToku i Instagramu Elizabet je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

"Ovo sam baš ja kad mi nestane parfem", "Ne mogu da verujem, mislila sam da sam jedina", neki su od komentara.

