Uroš Đukelić i Miloš Kovač izazvali su pravu dramu u okviru četvrtfinala 195. ciklusa popularnog kviza "TV Slagalica". Tokom cele igre rezultat je bio izuzetno neizvestan, a publika nije mogla da nasluti ko će odneti pobedu.

Borba do poslednjeg pitanja

Takmičari su se smenjivali na čelu tabele, a svaka nova runda donosila je minimalne promene. Na kraju su odlučivale bukvalno nijanse poena. Ipak, srećna ruka bila je na strani Uroša Đukelića, koji je slavio sa 240:231.

Reakcije nakon pobede

Voditeljka Jelena Simić pohvalila je pobednika: "Uroše, sve čestitke. Igrali ste fenomenalno, a na samom kraju ste uspeli da napravite preokret. Posle prve "Asocijacije" vodio je Miloš, ali vi ste u drugoj "Asocijaciji" preokrenuli rezultat. Fantastična, napeta partija."

Uroš je skromno prokomentarisao svoju pobedu: "Bila je ovo završnica za infarkt. Verujem da su gledaoci uživali. Na kraju sam imao više sreće."

Pogledajte video: Insert iz kviza Slagalica