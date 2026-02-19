Slušaj vest

Na Zimskim olimpijskim igrama svedočimo paradi najnovijih tehnoloških dostignuća. Proizvođači opreme ulažu milijarde u razvoj karbonskih vlakana, aerodinamičnih materijala i pametnih senzora kako bi svojim sportistima obezbedili i najmanju prednost. No, u jednom sportu, karlingu, priča je potpuno drugačija. Najvažniji deo opreme, kamen težak gotovo dvadeset kilograma, ne dolazi iz laboratorije, već sa jednog nenaseljenog škotskog ostrva, a svaki primerak koji klizi ledom na olimpijskim igrama ručno je izrađen u maloj porodičnoj fabrici.

Desetak milja od obale Južnog Eršira, u zalivu Firth of Clyde, iz mora se uzdiže Ejlsa Krejg, ogromna stena bademastog oblika. Lokalno poznat kao „Pedijeva prekretnica”, jer se nalazi na pola morskog puta između Glazgova i Belfasta, ovo ostrvo zapravo je očvrsla magma ugašenog vulkana stara šezdeset miliona godina. Njegove mekše strane odavno su se urušile u more, ostavljajući za sobom samo granitni čep visok preko trista metara.

Ostrvo je kroz istoriju bilo utočište progonjenim katolicima, odbrambena tačka protiv španske Armade, zatvor pa čak i gusarsko gnezdo. Danas je nenaseljeno. Jedine građevine koje su preživele su ruševine dvorca, svetionik i kancelarija nekadašnjeg upravnika kamenoloma. Ejlsa Krejg sada je zaštićeni rezervat prirode, dom hiljadama morskih ptica i sivih tuljana, a pristup mu je strogo ograničen. Njegova izolovanost i divlja lepota samo doprinose mistici koja okružuje njegov najvredniji resurs – jedinstveni granit.

Na prvi pogled, granit deluje kao običan kamen. No, geolozi bi rekli da je granit sa ostrva Ejlsa Krejg sve samo ne običan. Reč je o mikrogranitu, što znači da se magma hladila brže, čineći ga gušćim i tvrđim od bilo kog drugog granita na svetu. U njemu se nalaze retki minerali poput arfvedsonita i enigmatita. Upravo ta jedinstvena molekularna struktura čini ga savršenim za karling. Kompanija Kays of Scotland, koja ima ekskluzivna prava na vađenje kamena sa ostrva još od 1851. godine, koristi dve specifične vrste.

Kao što mu ime sugeriše, Common Green granit prilično je dostupan i prikuplja se sa južne obale ostrva. Njegova ključna karakteristika je elastičnost i otpornost na udarce, čak i pri niskim temperaturama. Budući da se kamenje za karling tokom igre neprestano sudara, Common Green je idealan materijal za izradu tela kamena. Ne puca i ne prenosi toplotu, što sprečava kondenzaciju koja bi mogla uticati na klizanje.

Na severnoj strani ostrva nalazi se mnogo ređi i dragoceniji Blue Hone granit. On je tajni sastojak svakog pobedničkog kamena. Njegova glavna odlika je izuzetna vodootpornost. Gotovo uopšte ne upija vodu, što je ključno za kliznu površinu kamena, takozvani „running band”. Dok obični granit upija vlagu, smrzava se i vremenom erodira, Blue Hone ostaje savršeno gladak i omogućava dosledno i predvidivo klizanje po ledu. Kombinacija ova dva granita, spojena tehnikom koju je Kejs usavršio, stvara savršen kamen za karling.

Zbog statusa zaštićenog rezervata, na ostrvu Ejlsa Krejg strogo je zabranjeno miniranje. Umesto klasičnog rudarenja, kompanija "Kays" sprovodi takozvanu „berbu” svakih nekoliko godina. Poslednje su se dogodile 2013. i 2020. godine. Te operacije više liče na vojni desant nego na vađenje kamena.

– Svaki put moramo da ispunimo izveštaj o uticaju na životnu sredinu na pedeset i dve strane i sa sobom povedemo konzervatorskog savetnika kako bismo bili sigurni da nećemo uznemiriti ptice ili tuljane – objasnio je za The Athletic Riki Ingliš, operativni menadžer kompanije.

Berba se mora odvijati u novembru, kada je more najnemirnije, kako bi se izbeglo razdoblje gnežđenja ptica. Radnici moraju da izgrade novu rampu na plaži kako bi se iskrcali kamioni i utovarivači, očiste put uz obalu i zatim gromade teške i do pet tona prebace na desantni brod. Ceo proces traje danima i zahteva neverovatnu logistiku i planiranje.

Nakon što se granit preveze na kopno, počinje magija u fabrici kompanije "Kays" u gradiću Močlajn. Ovde tim od petnaestak majstora pretvara drevne stene u savršeno izbalansirane sportske rekvizite.

– Potrebno je 60 miliona godina i otprilike šest sati da se napravi kamen za karling – kaže Riki Ingliš.

Proces počinje sečenjem gromada dijamantskom žicom u ploče, iz kojih se zatim buše cilindrični blokovi zvani „sirevi”. Ti blokovi idu na strugove gde dobijaju prepoznatljiv zaobljeni oblik. Zatim se u telo od Common Green granita urezuje žleb u koji se umeće prsten od dragocenog Blue Hone granita. Ta dva dela spajaju se lepkom za avione, dizajniranim da izdrži ekstremne temperature i naprezanja. Na kraju sledi višesatno poliranje dijamantskim jastučićima i plovućcem dok kamen ne dobije savršen sjaj. Svaki kamen teži nešto ispod dvadeset kilograma, a njegova cena iznosi oko 900 evra.

Ceo proces nadzire Džon Braun, majstor koji u kompaniji radi od 2006. godine. Verovatno je svaki kamen korišćen na Olimpijskim igrama u poslednjih dvadesetak godina prošao kroz njegove ruke. Iako, ironično, nikada nije zaigrao karling, s velikim zadovoljstvom prati takmičenja na televiziji.

