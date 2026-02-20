Slušaj vest

Koliko puta ste izgovorili "pu, pu, pu" gotovo nesvesno, da ne ureknete nešto lepo, da oterate lošu slutnju ili da prekinete priču o nečemu ružnom? Iako danas deluje kao bezazlena uzrečica, ovaj uzvik vuče korene iz dubokih, drevnih verovanja.

Zašto baš pljuvanje, odakle potiče to verovanje i kako se održalo sve do savremenog govora, objasnila je Instagram stranica "Poreklo reči", koja se bavi značenjem i poreklom izraza koje svakodnevno koristimo.

"Uzvik 'pu, pu, pu' oponaša zvuk pljuvanja i koristimo ga kada hoćemo da se odbranimo od uroka ili neke nesreće. Ima isto značenje kao i 'Ne daj Bože' ili 'Daleko bilo'. Upotreba pljuvačke u odbrani od zlih sila, poznat je trag starih verovanja. Verovalo se da je dovoljno da čovek pljune, pa da otkloni opasnost.

Stari Grci i Rimljani verovali su u magičnu i isceliteljsku moć pljuvačke, pa su pljuvali na opasne životinje kao što su zmije, kako bi ih držali dalje od sebe.

Kako zli demoni ne bi naudili novorođenčetu, kod nas je postojao običaj da porodilja nakon porođaja napravi hleb od šake brašna i svoje pljuvačke. Običaj u Resavi bio je da majka pljune u vodu kojom će okupati dete.

Tako je sujeverje da se pljuvanjem teraju zle sile, ostalo do danas u oponašanju zvuka 'pu, pu, pu'", piše u objavi pomenute stranice.

