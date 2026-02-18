Slušaj vest

Kada je Martin Beri krajem 2013. godine napustio unosan posao u bankarstvu kako bi se u potpunosti posvetio prodaji "bubble tea" napitaka, njegov šef je mislio da je „poludeo“.

U to vreme Beri je bio u tridesetim godinama i iza sebe je imao karijeru na visokim izvršnim pozicijama, upravljajući bilansima vrednim više hiljada milijardi dolara. Ipak, kako kaže, vremenom su ga velike plate prestale da ispunjavaju.

„Shvatio sam, nakon dugog perioda napornog rada, da mi se zapravo ne dopada korporativni sistem. Nije mi se dopadalo to što u njemu nema preduzetničkog duha“, rekao je Beri za CNBC Make It. „Sve se svodilo na upravljanje rizikom, a ne na preuzimanje rizika.“

Martin Beri Foto: LAURENT CARTALADE / MPS AGENCY Â© / imago sportfotodienst / Profimedia

Danas je osnivač i predsednik kompanije Gong cha Global, međunarodnog lanca bubble tea franšiza. Brend potiče iz male čajdžinice na Tajvanu, koju je 1996. godine otvorio Džen-hua Vu.

Pre nego što se Beri priključio, Gong cha je poslovao u svega četiri azijske zemlje. Pod njegovim vođstvom prerastao je iz regionalnog brenda u globalni, sa više od 2.000 lokacija u 30 zemalja.

Ulaganje u sebe

Beri je odrastao na selu, u okolini Melburna u Australiji. Kaže da je još od detinjstva imao izražen preduzetnički duh.

„Nismo imali mnogo novca. Veoma rano sam počeo da razmišljam preduzetnički, pokušavajući da pokrećem razne poslove“, ispričao je.

Kao dečak je radio na farmama, hranio krave, prodavao jelke za Božić i stalno tražio načine da zaradi. „Rođen sam sa unutrašnjom željom da zarađujem novac“, rekao je. „Bio sam motivisan novcem i onim što vam može omogućiti, osećajem moći koji donosi.“

Sa godinama je postajao sve ambiciozniji. Sa 19 godina, dok su se njegovi vršnjaci bavili fakultetom i društvenim životom, uspeo je da dobije prvi stalni korporativni posao.

Martin Beri Foto: Kristof Vermeulen, Kristof Vermeulen Photography / Alamy / Profimedia

„Ušunjao sam se na prezentaciju na univerzitetu koja je bila namenjena diplomcima. Slušao sam kako kompanije predstavljaju zašto bi diplomci trebalo da im se pridruže“, prisetio se. Nakon događaja prišao je predstavniku ljudskih resursa kompanije Hewlett-Packard i ponudio da radi besplatno.

Taj razgovor mu je doneo letnju praksu, a potom i stalno zaposlenje, koje je uskladio sa studijama. Studirao je noću i vikendom, pa je do diplomiranja već imao oko tri godine korporativnog iskustva.

Do tridesetih godina radio je na visokim pozicijama širom sveta, u Australiji, Londonu, Singapuru i Južnoj Koreji. Posle gotovo dve decenije u korporativnom svetu, znao je da je vreme za promenu.

Pravi sastojci

Početkom 2011. godine, sasvim slučajno, naišao je na sledeće poglavlje svog života. Dok je bio na šišanju u tržnom centru u Singapuru, primetio je dugačak red ispred jedne radnje.

Zaintrigiran, stao je u red. Ispostavilo se da je u pitanju Gong cha, koji je tada sticao popularnost širom Azije.

Beri je odmah uočio nekoliko pozitivnih znakova: napici su se brzo pripremali, lokali su bili mali i sa minimalnim brojem zaposlenih, a jednostavni sastojci ukazivali su na visoku profitnu maržu.

„Nisam znao ništa o bubble tea napicima, ali sa stanovišta finansijskog inženjeringa pomislio sam da ovaj proizvod mora biti izuzetno profitabilan“, rekao je.

Odlučio je da detaljno istraži priliku. Tog dana kupio je deset najprodavanijih napitaka i isprobao ih, a narednih nedelja obilazio je različite prodavnice kako bi posmatrao promet i broj kupaca. Zaključio je da želi da uđe u posao.

Nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja da stupi u kontakt sa sedištem kompanije, odleteo je na Tajvan i pojavio se na njihovim vratima. Imao je sreće jer je osnivač bio prisutan. Ubrzo su postigli dogovor, a Beri je postao glavni franšizer brenda.

Uložio je oko 2,5 miliona dolara lične ušteđevine kako bi Gong cha doveo na peto tržište, Južnu Koreju, a potom je predvodio međunarodnu ekspanziju brenda.

Prema dokumentima koje je pregledao CNBC Make It, kompanija je 2024. godine ostvarila više od 500 miliona dolara ukupne prodaje na nivou sistema.

„Kada se mučite da pokrenete biznis, mislite da morate izmisliti novu sijalicu ili točak. A to je daleko od istine“, kaže Beri. „Suština je u tome da pronađete nešto sa velikim potencijalom i da to radite bolje od drugih ili mu date drugačiji pečat.“

(Kurir.rs/ Nova S)

