VozPride of Africa (Ponos Afrike) kompanije Rovos Rail predstavlja iskustvo luksuznog putovanja kakvo se retko sreće u Africi. Kao da je izašao iz misterija Agate Kristi, uvodi vas u prošlu epohu starinskog glamura i šarma.

Privatni apartmani

Prvo što ćete poželeti da uradite nakon ukrcavanja jeste da se udobno smestite u svom raskošnom privatnom apartmanu. Kraljevski spavaći vagoni obloženi su drvetom, sa tepisima i renovirani tako da odražavaju duh prošlih vremena, a istovremeno su opremljeni vrhunskim savremenim komforom i sadržajima. Na raspolaganju su tri tipa apartmana: Pullman, Deluxe i Royal.

Svaki apartman ima sopstveno kupatilo, udoban krevet sa luksuznom posteljinom, tuš, toalet, umivaonik, klima-uređaj, mekane bele bade-mantile, sef, pribor za čaj i ormare. Svaki gost dobija i kozmetičku torbicu sa biorazgradivim proizvodima iz Južne Afrike, uključujući šampon, losione, sredstvo protiv insekata, kremu za sunčanje, čepiće za uši, fen za kosu i još mnogo toga.

Pogledajte u galeriji kako izgleda enterijer voza "Pride of Africa":

Ako odaberete Deluxe apartman, imaćete i sopstveni privatni dnevni boravak u okviru vagona, kao i mini-bar ispunjen pićima po vašem izboru koja su dostupna u vozu. A možete podići iskustvo na viši nivo uz Royal apartmane, gde vam je na raspolaganju privatni prostor koji zauzima polovinu vagona, sa sopstvenim dnevnim boravkom i kupatilom koje ima i viktorijansku kadu. Ne postoji ništa slično opuštanju u kupki punoj pene dok vas uspavljuje ritmično kloparanje voza koji prolazi kroz upečatljivu južnoafričku divljinu.

Boravak u vozu

Nakon što se osvežite u svom apartmanu, vreme je da istražite ostatak voza Rovos Rail u Južnoj Africi. Kompozicija se sastoji od više vagona, uključujući spavaće vagone, restoranske vagone, salon, salon za pušače, prodavnicu suvenira i panoramski vagon sa otvorenim balkonom. Dok prolazite kroz ove vintage vagone, imaćete osećaj kao da ste se vratili u prošlost, naročito zato što u vozu nema televizora niti bilo kakvog digitalnog sadržaja za zabavu. Ovo je savršeno mesto za opuštanje u atmosferi vanvremenske elegancije.

Na balkonu možete da osetite povetarac dok uživate u prelepim pejzažima ili možete da se smestite u luksuzni salon sa plišanim sofama, separeima i velikim prozorima.

Voz Pride of Africa Foto: Sergi Reboredo / Universal images group / Profimedia

Besprekorna usluga

Rovos Rail u Južnoj Africi poznat je po besprekornoj usluzi. Sve počinje na stanicama Rovos Raila, gde ćete se opustiti u udobnim salonskim foteljama, pijuckati šampanjac i uživati u sitnim kolačima.

Prilikom ukrcavanja dočekaće vas vaš lični domaćin ili domaćica, koji će vam biti na raspolaganju tokom čitavog putovanja i svakodnevno održavati vaš apartman. Diskretna i ljubazna usluga nastavlja se i u restoranskim vagonima, gde su konobari spremni da ispune svaku vašu želju.

Gastronomija

Ako uspete da se odvojite od svog privatnog kutka ili očaravajućih pejzaža, otkrićete jedan od najboljih aspekata putovanja vozom Rovos Rail – hranu. Gosti svakodnevno uživaju u doručku, ručku i svečanoj večeri u restoranskim vagonima, gde talentovani tim šefova kuhinje priprema izuzetne specijalitete.

Dan započinjete toplim doručkom pripremljenim po porudžbini. Kada začujete zvuk gonga, znaćete da je vreme za ručak ili večeru. Tada se uputite ka mahagoni restoran-vagonima i zauzmete svoje mesto pod prigušenim svetlom, okruženi belim stolnjacima, finim porcelanom, blistavim čašama i srebrnim escajgom.

Voz Pride of Africa Foto: Sergi Reboredo / VWPics / Universal images group / Profimedia

Ručak i večera su gurmanski obroci od četiri sleda, upotpunjeni najfinijim južnoafričkim vinima. Šefovi koriste sveže lokalne namirnice kako bi pripremili savremena i tradicionalna jela. Kasnije možete svratiti u bar, smestiti se u kožne fotelje i uživati u koktelima koje pripremaju pažljivi barmeni. Muzika i piće su najmanje do jedan sat posle ponoći… A ako postoji mesto gde možete da se zabavljate kao dvadesetih godina prošlog veka, onda je to upravo ovde.

Šta obući

Tokom dana, kao i za doručak i ručak, prikladan je smart casual stil, dok večeri zahtevaju formalniju garderobu. Gosti za večeru oblače večernje haljine, smokinge i kravate. Na dužim putovanjima organizuju se i tematske večeri, kada se možete obući u skladu sa temom, piše luxurygold.com.

To je pravo mesto da zablistate sa bisernim ogrlicama, kloš šeširima, trakama sa perjem i haljinama sa perlicama.

Kuda se putuje

Rovos Rail u Južnoj Africi nudi najmanje devet različitih ruta širom kontinenta. Možete izabrati trodnevno putovanje od Pretorije do Kejptauna, Viktorijinih vodopada ili Durbana. Ili se možete upustiti u produženi desetodnevni safari kroz Južnu Afriku ili Namibiju. Postoji i spektakularno petnaestodnevno putovanje od Kejptauna do Tanzanije ili od Tanzanije, preko Zambije, do Angole.

Recimo, na putovanju od Pretorije do Viktorijinih vodopada videćete, između ostalog, Najlstroom, za koji se tvrdi da je izvor reke Nil, kao i Nacionalni park Hvange u Zimbabveu, poznat po čestim susretima sa leopardima, lavovima i gepardima,

Ipak, najveće čudo ostavljeno je za kraj – moćni Viktorijini vodopadi. Kada se iskrcate iz voza u blizini reke Zambezi, privući će vas ovaj veličanstveni vodopad, poznat kao najveća vodena zavesa na svetu. Veličanstvo Viktorijinih vodopada zaista oduzima dah i predstavlja savršen završetak nezaboravnog putovanja vozom Rovos Rail kroz Južnu Afriku.

