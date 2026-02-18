Slušaj vest

Dizajnerka enterijera iz Bostona privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podelila fotografiju jedne pogrešno postavljene pločice u svom kupatilu, greške koja joj, kako kaže, godinama ide na živce. Ironično, s obzirom na to da se profesionalno bavi uređenjem enterijera, objava je prikupila više od sedam miliona pregleda, a hiljade ljudi raspravljalo je da li bi mogli da žive s takvom sitnicom.

Dina Holand na Instagramu je objavila fotografiju poda svog kupatila na kojoj se vidi pločica koja odskače od složenog uzorka.

Uz sliku je duhovito napisala: „Terapeut: ‘Šta vas noću drži budnom?’ Ja: ..."

Mnogi su priznali da, kada su jednom uočili grešku, više nisu mogli da skrenu pogled s nje.

„Neću to popravljati“

Holand je objasnila da je pločice postavljao majstor pre otprilike devet godina. „Uzorak je bio prilično komplikovan“, rekla je.„Grešku sam primetila tek nekoliko nedelja kasnije. Sigurna sam da je to uradio samo da me nervira, haha. Neću to popravljati. U ovom trenutku mi je to već postalo smešno.“

„Ovo bi me potpuno izludelo“

Komentari su se brzo napunili, od šala do ljudi koji su priznali da bi ih takva greška izluđivala. „Hitno mi treba vaša adresa, flomaster i boca vina!“, našalio se jedan korisnik. Drugi je napisao: „Ovo bi me potpuno izludelo. Morao bih to da popravim čim bih to primetio.“

Mnogi su sve posmatrali kroz prizmu perfekcionizma. „Baš me nasmejalo. Ljudi s OKP-om ovo savršeno razumeju“, stoji u jednom komentaru, dok je drugi dodao: „Spustila bih se na kolena i ofarbala to pre nego što bih trepnula.“

Poznat trend na internetu

Objava Dine Holand uklapa se u trend na društvenim mrežama u kojem male greške u uređenju doma ili u „uradi sam“ projektima izazivaju burne reakcije. Slične objave često postaju viralne jer ljudi teško podnose i najmanja odstupanja od savršenog uzorka.

U slučaju dizajnerke iz Bostona ironija je upravo u tome što profesionalka živi s greškom koju bi, sudeći po komentarima, većina odmah ispravila. Uprkos ogromnoj pažnji, Holand je jasno poručila da ništa neće menjati i da joj je sporna pločica s vremenom postala više zabavna nego iritantna.

