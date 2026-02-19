Slušaj vest

Luksuzni modni brend Vetements ponovo je privukao pažnju javnosti, ovog puta svojom košuljomAjron Bern (Iron Burn) koja košta 1.139 dolara (955 evra), a na sebi ima otisak kućne pegle.

Ovaj komad odeće izazvao je zabavne reakcije na internetu, a mnogi su se šalili da su možda nesvesno bacili "dizajnerske komade" nakon što su kod kuće spalili sopstvenu odeću.

Da li biste potrošili više od hiljadu dolara na košulju dizajniranu da izgleda kao da je izgorela?

U komentarima je bilo oduševljenih, ali i onih koji su isticali da bi istu košulju mogli napraviti za manje od 30 dolara, što je oko 25 evra.

"To je prelep način razmišljanja + vrhunski marketing. Pravo remek-delo. Ne bacajte neispravne proizvode. Stilizujte ih kako god želite".

"Želim da znam ko ovo kupuje".

"Ubeđen sam da je ovo socijalni eksperiment".

O brendu

Vetements je luksuzni modni brend poznat po provokativnom dizajnu, neobičnim idejama i ironiji prema savremenoj modnoj industriji.

Osnovan je 2014. Osnovao ga je gruzijski dizajner Demna Gvasalia sa timom saradnika, koji je kasnije je postao kreativni direktor modne kuće Balenciaga, gde je nastavio sličan stil. "Vetements" na francuskom znači jednostavno "odeća".

Brend je poznat po: anti-modnom" pristupu, običnim predmetima kao inspiraciji – radna odeća, uniforme, svakodnevni komadi, predimenzioniranoj (oversized) garderobi, ironiji i humoru – skupi komadi koji izgledaju "obično", pohabano ili slučajno oštećeno i provokativnim cenama i dizajnu koji izazivaju reakcije javnosti.

Brend je ranije bio snažno vezan za Pariz (gde je i osnovan i gde je prikazivao kolekcije), ali je poslovno sedište kasnije premešteno u Švajcarsku.

