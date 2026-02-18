Slušaj vest

Jedna od čestih nedoumica u srpskom jeziku jeste kako se pravilno piše – uživajte ili uživaj te. Iako na prvi pogled deluje kao sitna razlika, pravopis je po ovom pitanju potpuno jasan.

Pravilno je: UŽIVAJTE

Oblik uživajte piše se spojeno jer je to:

glagol u imperativu (zapovednom načinu)

drugo lice množine

Primeri:

Foto: Shutterstock

Uživajte u odmoru!

Uživajte u praznicima.

Uživajte u lepom vremenu.

Ovde se radi o jednoj gramatičkoj celini. Nastavak -te nije posebna reč, već deo glagolskog oblika.

Zašto je „uživaj te“ pogrešno?

Oblik uživaj te napisan odvojeno nije pravopisno ispravan jer:

„uživaj“ jeste imperativ za drugo lice jednine (ti)

„te“ je enklitika (kratki oblik lične zamenice u akuzativu)

Ta kombinacija u ovom značenju ne postoji u standardnom srpskom jeziku.

Foto: Shutterstock

Drugim rečima, ne možemo razdvajati nastavak za množinu (-te) od glagola.

Gramatičko objašnjenje

Glagol uživati u imperativu glasi:

(ti) uživaj

(vi) uživajte

Dakle, nastavak -te označava obraćanje većem broju osoba ili iskazivanje poštovanja jednoj osobi (persiranje).

Primer:

Uživaj u knjizi. (jednina)

Uživajte u večeri. (množina ili persiranje) Kada se „te“ piše odvojeno?

Foto: Profimedia

Reč te piše se odvojeno samo kada je u funkciji zamenice, na primer:

Video sam te juče.

Pozvao sam te telefonom.

U tim slučajevima „te“ ima potpuno drugačiju gramatičku ulogu i nije deo glagolskog oblika.

Najčešća greška na društvenim mrežama

U neformalnoj komunikaciji često se može videti pogrešan zapis „uživaj te“, ali prema važećem Pravopisu srpskog jezika, jedino ispravno je pisanje spojeno – uživajte.

Video: Koliko je srpski jezik ugrožen novim izrazima?