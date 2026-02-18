Kako se piše uživajte ili uživaj te? Srbi i dalje muku muče sa pravopisom, a sve je jasno objašnjeno
Jedna od čestih nedoumica u srpskom jeziku jeste kako se pravilno piše – uživajte ili uživaj te. Iako na prvi pogled deluje kao sitna razlika, pravopis je po ovom pitanju potpuno jasan.
Pravilno je: UŽIVAJTE
Oblik uživajte piše se spojeno jer je to:
- glagol u imperativu (zapovednom načinu)
- drugo lice množine
Primeri:
- Uživajte u odmoru!
- Uživajte u praznicima.
- Uživajte u lepom vremenu.
Ovde se radi o jednoj gramatičkoj celini. Nastavak -te nije posebna reč, već deo glagolskog oblika.
Zašto je „uživaj te“ pogrešno?
Oblik uživaj te napisan odvojeno nije pravopisno ispravan jer:
- „uživaj“ jeste imperativ za drugo lice jednine (ti)
- „te“ je enklitika (kratki oblik lične zamenice u akuzativu)
Ta kombinacija u ovom značenju ne postoji u standardnom srpskom jeziku.
Drugim rečima, ne možemo razdvajati nastavak za množinu (-te) od glagola.
Gramatičko objašnjenje
Glagol uživati u imperativu glasi:
- (ti) uživaj
- (vi) uživajte
Dakle, nastavak -te označava obraćanje većem broju osoba ili iskazivanje poštovanja jednoj osobi (persiranje).
Primer:
- Uživaj u knjizi. (jednina)
- Uživajte u večeri. (množina ili persiranje)
Kada se „te“ piše odvojeno?
Reč te piše se odvojeno samo kada je u funkciji zamenice, na primer:
- Video sam te juče.
- Pozvao sam te telefonom.
U tim slučajevima „te“ ima potpuno drugačiju gramatičku ulogu i nije deo glagolskog oblika.
Najčešća greška na društvenim mrežama
U neformalnoj komunikaciji često se može videti pogrešan zapis „uživaj te“, ali prema važećem Pravopisu srpskog jezika, jedino ispravno je pisanje spojeno – uživajte.
