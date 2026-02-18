Slušaj vest

Himba su potomci Herero naroda, bantu grupe koja je stigla u Namibiju sredinom 16. veka. Oko 1920. godine, istaknuti ratnik po imenu Vita predvodio je Himbe nazad u Kaokoland, gde su povratili značajan deo svoje stoke. Od tada, Himba žive uglavnom van modernih tehnologija i tržišnih sistema. Članovi plemena u proširenim porodičnim zajednicama. Poligamija je česta; žene često žive u istom domaćinstvu, ali svaka ima svoju kuću.

Poligamija i dečiji brakovi

Brakove organizuje porodica, uz malu miraznu naknadu (obično jedna krava i dve ovce). Ljubavni brakovi se češće javljaju u drugom ili trećem braku. Postoje i brakovi dece, gde je vrlo mlada devojčica (ponekad čak beba) zaručena za odraslog muškarca. Iako se održava ceremonija, dete ne ide kod muža dok ne dostigne pubertet.

Himbe su poligamne ili praktikuju poliginiju. BBC navodi primer vođe sela koji ima četiri žene i devetnaestoro dece. Prema članku iz The Guardian, kada devojčice dostignu pubertet, udaju se za muškarce koje biraju njihovi očevi.

Studija Brooke Scelza i saradnika (2010–2017, objavljena u časopisu Science Advances) navodi:

Prvi brakovi su uglavnom dogovoreni od strane roditelja, ali ljubavni brakovi (gde par sam bira jedno drugo) su češći u drugim i trećim brakovima. Poligamija je česta, ali je i razvod uobičajen – većina odraslih Himba tokom života ima više supružnika, bilo sekvencijalno ili istovremeno. Muškarci se prvi put žene u kasnim dvadesetim godinama, često za devojčicu mladu za brak. Brakovi van zajednice su retki, pa su dečiji brakovi česti među Himbama.

Regija Kunene ima jednu od najviših stopa tinejdžerskih trudnoća u Namibiji. Od 2005. do 2019. godine, 7% dece u Namibiji bilo je u braku pre 18. godine.

Video iz Namibian Broadcasting Corporation (NBC) prikazuje Himba ženu koja je kao dete pobegla od kuće da bi izbegla aranžirani brak.

Zabeležen je primer osmogodišnje devojčice koja je udata za pedesetšestogodišnjeg muškarca koji je već imao suprugu. Prema intervjuima, devojčice se i dalje ponekad udaju pre desete godine, pod uticajem kulture i muških članova porodice.

Studija Scelza et al. navodi da se dečiji brakovi ne konzumiraju dok mlada ne dostigne pubertet i da značajan deo ovih brakova nikada ne dođe do kraja.

Zaštita od strane države

Podaci o državnoj zaštiti Himba koji odbijaju učestvovanje u poligamiji i seksualnim praksama su oskudni.

Prema policiji u Opuvo, iako je dečiji brak ilegalan, teško je sprovoditi zakon zbog tradicionalnih običaja Himba i nedostatka saradnje roditelja. Aktivistkinja za ljudska prava navodi da država ne pruža posebnu zaštitu, iako postoji formalno pravo da se tuži zlostavljač, ali administrativna birokratija i viktimizacija čine to praktično nemogućim, posebno za žene u ruralnim područjima.

Žena se nudi kao poklon gostu

Muški članovi će u situaciji kada im dođe gost u kuću ponuditi svoje žene gostima za noć zadovoljstva i to se smatra toplom dobrodošlicom.

Pripadnice plemena smatraju muževe svojim gospodarima i od njih se očekuje da se priklone njegovom zahtevu, drugim rečima, ako muž traži od nje da spava sa gostom, mora da se povinuje, bez prava da odbije.

Ipak, ona ne mora da ima odnose sa gostom, ali ne sme da odbije da spava u istoj sobi sa njim.