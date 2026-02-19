Slušaj vest

Svetski putnik, Robert Dacešin, odlučio je da uradi ono što najmanje voli - otputuje u najhladniji grad Evrope, gde temperature dosežu i do minus 40 stepeni. U videu na svom Jutjub kanalu istakao je da nikad nije voleo zimu i pokazao kako izgleda život ljudi u Minsku, glavnom gradu Belorusije.

"Otkako znam za sebe, mrzim zimu. Kao neko ko je rođen u junu mesecu i ko je veći deo svog života proveo igrajući tenis usred leta, zima je bila godišnje doba u kojem nikada nisam uživao. Gotovo svaki put u poslednjih nekoliko godina, kada bi se približio mesec decembar, išao bih u tople krajeve, želeći samo da pobegnem od snega, kiše, smoga i svega drugoga što ovaj period godine nosi", rekao je Robert.

"Ipak, kako sazrevaš, upravo stvari koje najviše ne voliš, nekako postanu one koje ponekad mogu najviše da te pokrenu. A sa željom da testiram svoje granice, odlučio sam da od početka januara otputujem u jedan od najhladnijih gradova Evrope, mesto gde je pre par godina zabeležena temperatura od gotovo minus 40 stepeni. A kako je ovih dana najavljena jedna od najhladnijih zima u poslednje vreme, a temperature idu ispod minus 30, odlučio sam da se zaputim ni manje ni više nego u Belorusiju i njen glavni grad Minsk", rekao je Robert.

Minsk Foto: Printscreen/YouTube/RobertDacešin

Preko 80 odsto grada je potpuno srušeno

U Minsku je živeo i Li Harvi Osvald, istakao je Robert.

"E sad, ova temperatura zahteva baš ekstremnu garderobu, tako da ispod ove majice kratkih rukava ide rolka, pa onda ide debeli duks i, naravno, zimska jakna. Što se tiče donjeg dela, jedne čarape i preko njih druge debele. Naravno, duge gaće su tu ispod jer bez dugih gaća bih se sledio. Kapa, rukavice i bićemo spremni", rekao je Robert dok se spremao da izađe iz smeštaja.

Na telefonu je pokazao da je u Belorusiji minus 30, dok je u Minsku minus 22.

"Subjektivni osećaj je da je minus 32. I ne pamtim da sam bio na hladnijem vremenu od ovoga. Ovo je pravi izlaz iz komfor zone. A dok idem ka prvoj lokaciji, već polako smrzavajući se kao pingvin, hajde da vam dam kratki uvod u ovo mesto", rekao je Robert.

"Minsk je glavni i najveći grad Belorusije, zemlje smeštene između Poljske, Litvanije, Letonije, Rusije i Ukrajine. Sa populacijom od oko 2 miliona stanovnika, ovo je 11. najnaseljeniji grad u Evropi, te mesto u kojem živi petina ukupnog stanovništva zemlje", istakao je Robert.

Zašto je grad sravnjen sa zemljom?

"Grad je osnovan davne 1067. godine, kada je prvi put spomenuto u istorijskim zapisima, što ga u neku ruku čini starijim i od Moskve, ali i velike većine gradova sveta. Kroz svoju bogatu istoriju prošao je kroz zaista mnogo toga, posebno tokom poslednjih 100 godina, te da biste bolje razumeli grad koji imamo danas, onda morate razumeti šta se ovde desilo 1944. godine.

Naime, tokom Drugog svetskog rata grad se našao u veoma nezavidnoj poziciji između Sovjetskog saveza i nacističke Nemačke, te je pretrpio zaista ogromna razaranja. Preko 80 odsto grada je potpuno sravnjeno sa zemljom. Njegov istorijski centar je bukvalno nestao. Od 300.000 ljudi koji su tada živeli u gradu, ostalo je svega njih 50.000. Ipak, ono što se desilo nakon rata učinilo je Minsk drugačijim.

Naime, umesto da se obnovi stari grad kao Varšava, sovjetske vlasti su donele odluku da potpuno redizajniraju grad. Naime, Minsk je trebalo da posluži kao savršen primer socijalističke arhitekture, simbol moći Sovjetskog saveza, te dokaz da ništa ne može zaustaviti napredak komunizma. Za taj projekat angažovane su najpoznatije sovjetske arhitekte tog vremena, koje su kreirale generalni plan grada. Izgradnja je počela odmah nakon rata. Već pedesetih godina, Minsk je dobio potpuno novo lice. Monumentalne zgrade, široke avenije, veliki trgovi, sve je dizajnirano da impresionira i pokaže veličinu sovjetske vlasti. A verovatno najbolji primer te gradnje je Avenija nezavisnosti", ispričao je Robert.

"Prvi put vidim ovako zaleđenu reku"

Reka Svislač ostavila je najjači utisak na svetskog putnika.

Zalđena reka Foto: Printscreen/YouTube/RobertDacešin

"Ja se iskreno osećam kao u nekom ruskom romanu po ovoj snežnoj zimi. Zaista se ne osećam da sam imao ovakvu zimu ikada u životu. Kada smo bili u Kijevu, kada smo snimali, bilo je minus 20, ali nije padalo ovako kao što pada sada. Bukvalno pet minuta izdržite napolju pre nego što morate da se sklonite negde da malo očistite lice jer sneg pada u oči zbog vetra.

Kroz Minsk inače, protiče reka Svislač koja je zaledila od ove hladnoće. Prvi put vidim zaleđenu reku ove veličine jer u pitanju zaista ogromna reka. Ovako stoji već nekoliko dana. Toliko je zaleđena reka da uopšte ne vidim granicu gde je zemlja, a gde je reka. Sve je zaleđeno. Ono što je karakteristično za Minsk, jesu podzemni prolazi kojih imate na mnogo mesta, ali ja zaista pokušavam samo da ne padnem koliko je klizavo", ispričao je Robert.

Celo njegovo iskustvo u najhladnijem gradu Evrope pogledajte u snimku ispod:

