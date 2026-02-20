Slušaj vest

Dnevni horoskop za 20. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Dan provodite okruženi prijateljima i ne mislite previše na posao. Moguć je dolazak osobe do koje vam je stalo, a daleko je od vas. Iscrpljeni ste, pa bi trebalo malo i da se odmorite.

BIK

Danas možete očekivati dosta neplaniranih obaveza, što će vam stvoriti veliku tenziju. Nervozni ste i to prenosite i na partnera, pa su moguće manje svađe. Skloni ste anksioznosti jer ste pod velikim stresom.

BLIZANCI

Danas ćete imati osećaj kao da niko ništa ne radi osim vas, moraćete da se oslonite na sebe. Emocije su vam pomešane, niste sigurni šta želite u ovom trenutku. Zdravlje vam je u redu.

RAK

Rešili ste da se posvetite više sebi nego poslu, ali će biti poslovnih obaveza koje ne mogu da čekaju. Moguće je da ćete ući u vezu koja je zasnovana na požudi. Problem u donjem delu kičme.

LAV

Danas može doći do neočekivanog finansijskog dobitka, pa ćete biti prijatno iznenađeni. Manje nesuglasice s partnerom mogu dovesti do veće rasprave. Prolazna aritmija je moguća, šetajte više.

DEVICA

Previše očekujete od svojih kolega, morate da shvatite da nisu svi danas posvećeni poslu kao vi. Moguće je da ćete ući u zanimljivu komunikaciju sa osobom koju upoznajete preko društvenih mreža. Treba vam više sna.

VAGA

Na poslu vas očekujte dosta stresa jer ste preuzeli na sebe poslove koje ne možete da stignete da završite brzo. Nije vam povoljan dan na polju ljubavi jer ste opterećeni poslovnim obavezama. Pad imuniteta i sklonost prehladi.

ŠKORPIJA

Danas nemate poverenja ni u koga što se posla tiče. Slobodno prihvatite pomoć starijeg kolege. Osoba koju smatrate bliskim prijateljem je emotivno zainteresovana za vas. Stomak vam je osetljiv.

STRELAC

Potrebno vam je da se opustite i dobro razradite planove za budućnost. Priuštite to sebi. Možete se osećati kao da vam partner ne posvećuje dovoljno pažnje, porazgovarajte i vidite šta ga muči.

JARAC

Brzo i lako završavate sve obaveze koje imate, pa je ovo veoma povoljan dan za posao. Zanemarujete partnera jer ste ljuti na njega zbog sitnice. Moguće su glavobolje zbog promene vremena.

VODOLIJA

Nezadovoljni ste svojom finansijskom situacijom i mislite da se vaš rad ne ceni dovoljno. Imate ogromnu podršku u voljenoj osobi, što će vam danas posebno prijati. Mogući su problemi s kostima.

RIBE

Dan vam nije povoljan za nove poslovne poduhvate, bolje je da se odmorite i spremite za period koji će biti težak. Potrebna vam je promena, pa možete nepromišljeno ući u tajnu aferu. Zdravlje vam je dobro.

