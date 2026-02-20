Najusamljeniji majmun na svetu rasplakao je svet: Ima 7 meseci i plišanu igračku umesto mame, a ovaj prizor slama srce (video, foto)
Sedmomesečni makak po imenu Panč postao je internet senzacija i miljenik obožavalaca širom sveta nakon što se mučio da se uklopi sa ostalim majmunima u zoološkom vrtu u gradu Ičikava, blizu Tokija.
Panč – makak traži prijatelje
Panč je rođen u julu u zoološkom vrtu Ičikava, oko 32 kilometra od Tokija.
Pogledajte u galeriji scene koje su raznežile svet:
Majka ga je napustila, najverovatnije zbog komplikovanog porođaja tokom toplotnog talasa, pa ga je osoblje zoološkog vrta primilo i odgajilo. Bez majke koja bi ga vodila, mali makak se mučio da se uklopi u krdo na takozvanoj „planini majmuna“.
Dok su drugi majmuni odbijali njegove pokušaje interakcije, Panč je često provodio vreme sam, a njegov jedini izvor naklonosti i društva bio je plišani orangutan iz IKEA-e, koji mu je pomogao da izgradi snagu mišića i dao mu osećaj društva.
Internet senzacija i globalna podrška
Zoološki vrt je pokrenuo haštag #HangInTherePunch, a brojne objave na društvenim mrežama o njegovoj nevolji učinile su ga globalnim hitom. Obožavaoci iz celog sveta mu šalju podršku, a Panč je postao simbol nade i svetlosti u teškim vremenima.
„Moja misija je sada da spasem Panča od užasnih majmuna sa kojima je i da ga učinim svojom bebom“, napisao je jedan korisnik društvenih mreža.
Prvi koraci ka prijateljstvu
Nedavni snimci pokazuju kako Panč konačno stiče prijatelje: penje se na leđa drugih majmuna, dozvoljava im da ga maze, sedi sa odraslima i dobija zagrljaje – jasni znaci da se polako uklapa u krdo.
Takaši Jasunaga, direktor zoološkog vrta Ičikava, objasnio je da je Panč u početku bio oprezan prema drugim majmunima, ali da se postepeno navikava na njih. Njegova majka je i dalje sa krdom, a stručnjaci napominju da nije neuobičajeno da japanski makaki napuste svoje mladunce, posebno tokom ekstremnih vremenskih uslova ili sa svojim prvim leglom.
Video: Majmun u zoološkom vrtu