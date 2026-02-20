Slušaj vest

Prošle zime svet nije znao za nju, a od prošlog leta postala je žena o kojoj su svi pisali. Kristin Kabot radila je kao direktorka odeljenja ljudskih resursa kompanije Astronomer dok je nije kiss cam na koncertu Coldplaya u julu uhvatio u preljubi s njenim šefom, Endijem Bajronom.

Kabot i Bajron su nakon skandala podneli ostavke, a iako se on nikada oko cele drame nije oglasio, ona je preuzela ulogu krizne komunikatorke i objasnila celu situaciju. Sada je paparaci prepoznaju i na plažama u Majamiju, a uskoro će preuzeti i novu ulogu.

Kabot su kamere snimile u bikiniju na plaži u Majamiju, gde je uživala. Iako skrivena pod šeširom, toliko je postala popularna u javnosti da nije mogla da prođe neprimećeno. Dok je provodila sunčan dan na moru, viđena je u plavom bikiniju, a potom je svoje isklesano telo pokazala i u šarenom trouglastom bikiniju dok je, čini se, provodila vreme s prijateljicama.

Iako ju je preljuba uhvaćena na kameri od svega nekoliko sekundi koštala posla, Kabot sada gradi novu karijeru. Biće glavna govornica na nadolazećoj konferenciji o kriznom komuniciranju u Vašingtonu, piše TMZ, a deliće binu s poznatom PR stručnjakinjom Dini von Muefling, na predavanju nazvanom “Kristin Kabot: Vraćanje narativa”. Ulaznice za predavanja o kriznom komuniciranju na ovogodišnjoj Nedelji komunikacija, koji će se održati u aprilu, kreću se od 750 do 875 dolara, a zasad je najavljeno 14 govornika.

“Kabot je iz prve ruke iskusila ekstrem javnog sramoćenja koje žene već dugo doživljavaju kada su u negativnom fokusu medija, što njihove muške kolege često ne dožive. Tokom ovog predavanja, bivša direktorka za ljudske resurse Astronomera i njena PR predstavnica, legenda industrije Dini von Muefling, dele strategiju - i neposrednu i dugoročnu - koja je pomogla Kabot da preuzme kontrolu nad svojom pričom i iznova je napiše”, najavljeno je na njihovim internet stranicama.

Kristin Kabot, direktorka HR odeljenja koja je na koncertu grupe Coldplay uhvaćena u preljubi s direktorom kompanije Foto: Printscreen/Youtube/OneindiaNews

Podsetimo, nakon što su je kamere uhvatile na koncertu Coldplaya u izuzetno neprijatnom trenutku kada su i ona i Bajron pokušali da se sakriju, frontmen benda Kris Martin se kroz smeh oglasio: “Ili imaju aferu ili su samo jako stidljivi.” To je vrlo brzo postalo viralno, a Kabot je kasnije rekla kako nikada nije imala seksualne odnose sa svojim šefom. “Donela sam lošu odluku, popila nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga žrtvovala karijeru”, rekla je u intervjuima u decembru.

