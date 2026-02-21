Slušaj vest

Dnevni horoskop za 21. februar. Astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

Možete da očekujete ponudu za saradnju sa inostranstvom. Povoljan vam je dan za nove poslovne dogovore. Možete da se nadate poznanstvu sa osobom koja će pokazati inicijativu prema vama. Hronični problemi sa zdravljem.

Ovan

BIK

Uspećete da ostvarite znatno poboljšanje kad je u pitanju posao. Pred vama je veoma dobra faza za finansije. Iako imate mnogo razočaranja iza sebe, nastavljate svoju potragom za ljubavlju. Nemate problema sa zdravljem.

Bik

BLIZANCI

Možete da očekujete priliku da ostvarite poslovnu stabilnost. Nove prilike će vam se uskoro ukazati! Pokretanje novog poznanstva vam vraća elan i energiju! Osećate se dobro, ali ste skloni alergijama.

Blizanci

RAK

Pred vama je dosta stresova i promena kad je u pitanju posao. Nije vam lako da ostvarite stabilnost na poslu. Osećate da se polako udaljavate od partnera i da vaš odnos više neće biti isti. Moguć je pad imuniteta.

Rak

LAV

Očekuje vas period u kom ćete na poslovnom polju doživeti neizvesnost, koja vam ne odgovara nimalo. Zadovoljni ste emotivnom situacijom. Osećate se lepo kad ste pored partnera. Moguć je pad imuniteta.

Lav

DEVICA

Možete da očekujete da ćete uspeti da sprovedete u delo planove koje imate u vezi s poslom. Zasad vam nije lako da budete sasvim otvoreni prema voljenoj osobi, ali to s vremenom može da se promeni. Problemi s leđima.

Devica

VAGA

Važno je da na vreme pribegnete određenoj diplomatiji u poslovnoj komunikaciji. Dopada vam se osoba koja nije pokazala da gaji osećanja prema vama. Povećajte unos magnezijuma.

Vaga

ŠKORPIJA

Možete da očekujete kočnice i blokade na polju posla. Najbolje bi bilo da ne pravite velike planove. Moguće je da će biti neslaganja u odnosu s partnerom. Sve češće trzavice i problemi vas umaraju. Pazite zube.

Škorpija

STRELAC

Izbegavajte bilo kakve sukobe sa zakonom, nadređenima ili bilo kakvo kršenje pravila. Ukoliko ste slobodni, povoljan je dan za novo poznanstvo, koje je povezano sa inostranstvom. Izbegavajte alkohol i narkotike.

Strelac

JARAC

Finansije su vam nestabilne, pa ste zabrinuti za svoju poslovnu situaciju. Moguće je da ste prilično ljubomorni i posesivni i da vaš stav smeta partneru. Mogući su problemi s debelim crevom. Posetite lekara.

Jarac

VODOLIJA

Moguće je da ćete na poslovnom polju uspeti da ostvarite plan koji imate i kojim ćete biti zadovoljni. Ponekad sumnjate u partnerovu iskrenost. Veza bi mogla da uđe u krizu. Povedite računa o bubrezima.

Vodolija

RIBE

Očekuje vas period u kom ćete biti skloni poslovnim problemima, ali i svađama s kolegama. Potrebno vam je neko vreme koje ćete posvetiti samo sebi. Umorni ste od ljubavnih problema. Prehlada je moguća.

Ribe

