Slušaj vest

Dnevni horoskop za 21. februar. Astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

Možete da očekujete ponudu za saradnju sa inostranstvom. Povoljan vam je dan za nove poslovne dogovore. Možete da se nadate poznanstvu sa osobom koja će pokazati inicijativu prema vama. Hronični problemi sa zdravljem.

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Shutter

BIK

Uspećete da ostvarite znatno poboljšanje kad je u pitanju posao. Pred vama je veoma dobra faza za finansije. Iako imate mnogo razočaranja iza sebe, nastavljate svoju potragom za ljubavlju. Nemate problema sa zdravljem.

Hortoskopski znak Bik
Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Možete da očekujete priliku da ostvarite poslovnu stabilnost. Nove prilike će vam se uskoro ukazati! Pokretanje novog poznanstva vam vraća elan i energiju! Osećate se dobro, ali ste skloni alergijama.

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Shutter

RAK

Pred vama je dosta stresova i promena kad je u pitanju posao. Nije vam lako da ostvarite stabilnost na poslu. Osećate da se polako udaljavate od partnera i da vaš odnos više neće biti isti. Moguć je pad imuniteta.

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Shutter

LAV

Očekuje vas period u kom ćete na poslovnom polju doživeti neizvesnost, koja vam ne odgovara nimalo. Zadovoljni ste emotivnom situacijom. Osećate se lepo kad ste pored partnera. Moguć je pad imuniteta.

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Shutter

DEVICA

Možete da očekujete da ćete uspeti da sprovedete u delo planove koje imate u vezi s poslom. Zasad vam nije lako da budete sasvim otvoreni prema voljenoj osobi, ali to s vremenom može da se promeni. Problemi s leđima.

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Shutter

VAGA

Važno je da na vreme pribegnete određenoj diplomatiji u poslovnoj komunikaciji. Dopada vam se osoba koja nije pokazala da gaji osećanja prema vama. Povećajte unos magnezijuma.

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Možete da očekujete kočnice i blokade na polju posla. Najbolje bi bilo da ne pravite velike planove. Moguće je da će biti neslaganja u odnosu s partnerom. Sve češće trzavice i problemi vas umaraju. Pazite zube.

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Izbegavajte bilo kakve sukobe sa zakonom, nadređenima ili bilo kakvo kršenje pravila. Ukoliko ste slobodni, povoljan je dan za novo poznanstvo, koje je povezano sa inostranstvom. Izbegavajte alkohol i narkotike.

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Shutter

JARAC

Finansije su vam nestabilne, pa ste zabrinuti za svoju poslovnu situaciju. Moguće je da ste prilično ljubomorni i posesivni i da vaš stav smeta partneru. Mogući su problemi s debelim crevom. Posetite lekara.

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Moguće je da ćete na poslovnom polju uspeti da ostvarite plan koji imate i kojim ćete biti zadovoljni. Ponekad sumnjate u partnerovu iskrenost. Veza bi mogla da uđe u krizu. Povedite računa o bubrezima.

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Očekuje vas period u kom ćete biti skloni poslovnim problemima, ali i svađama s kolegama. Potrebno vam je neko vreme koje ćete posvetiti samo sebi. Umorni ste od ljubavnih problema. Prehlada je moguća.

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Shutter

Ne propustiteZanimljivostiSrpski horoskop koji su svi zaboravili je najprecizniji: Star je 200 godina i zove se Roždanik, a evo šta predviđa svakom znaku
stara kuća u sirogojnu
ZanimljivostiKalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine: Zašto ga se svi plaše? Evo kada da se spremite na haos i ne pravite velike planove
retrogradni merkur donosi haos
ZanimljivostiVeliki majanski horoskop za 2026. godinu: Saznajte kom znaku pripadate, neke čeka veliki uspeh, a evo ko će pronaći srodnu dušu
Majanski horoskop
ZanimljivostiDetaljan horoskop ruskog astrologa za 2026. godinu: Sudbina svakog znaka menja se iz korena, očekuju vas veliki izazovi, ali i velike prilike
horoskop

Bonus video: 

Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz