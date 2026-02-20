Slušaj vest

Do sada neviđena serija fotografija otkriva poslednje trenutke grčkih zatvorenika pre nego što su ubijeni od strane nacista.

Dvanaest slika prikazuju poslednje sekunde pre nego što je 1. maja 1944. godine streljano 200 grčkih komunista, kao odmazda za ubistvo nacističkog generala i njegovog osoblja od strane komunističkih gerilaca nekoliko dana ranije.

Potresne fotografije prikazuju grupe muškaraca kako stoje uz zid dok ih njihovi nacistički okupatori vode na streljanje u predgrađu Kaisarijani u Atini.

Jedna od fotografija prikazuje muškarce kako marširaju ka streljani, nakon što su ostavili kapute napolju. Iako su streljanja bila dobro poznata, do sada nije postojala nikakva poznata fotografska dokumentacija događaja.

Fotografije su u subotu ponuđene na aukciji na eBay-u od strane kolekcionara predmeta iz Trećeg Rajha. Navodno su prvobitno potekle iz ličnog albuma nemačkog poručnika Hermana Hoera, izveštavaju grčki mediji.

Grčko Ministarstvo kulture saopštilo je da je „vrlo verovatno da su ovo autentične fotografije“.

Ministarstvo je navelo da šalje stručnjake u Gent u Belgiju, kako bi pregledali fotografije i razgovarali sa kolekcionarom predmeta iz Trećeg Rajha koji ih je stavio na prodaju na eBay-u u subotu.

Grčka je bila pod nacističkom okupacijom između 1941. i 1944. godine, periodom obeleženim brojnim zločinima nad seljacima i jevrejskom zajednicom, koja je gotovo uništena. Veruje se da je više od 40.000 ljudi u Atini umrlo od gladi.

Komunistička Grčka narodna oslobodilačka vojska (ELAS) bila je među najaktivnijim organizacijama otpora u okupiranoj Evropi. Mnogi komunisti su takođe progonjeni tokom antikomunističkih racija policije grčkog diktatora Jovanisa Metaksasa.

Neke od fotografija prikazuju grupe muškaraca kako marširaju kroz polje i stoje uz zid na streljani.

„Ovo je prvi put da imamo sliku u trenutku streljanja… značajan trenutak grčkog pokreta otpora“, rekao je istoričar Menelaos Haralambidis za državnu televiziju ERT.

„I potvrđuje svedočenja koja imamo, da su ovi muškarci išli (ka smrti) sa podignutim glavama, imali su neverovatnu hrabrost“, dodao je Haralambidis.

Foto: MGPhoto76 / Alamy / Alamy / Profimedia

Do sada su jedina svedočenja o poslednjim trenucima 200 žrtava bila iz rukom pisanih beležaka koje su bacali iz kamiona koji su ih vodili na streljanje.

Većina od pogubljenih muškaraca bila je uhapšena nekoliko godina pre pogubljenja, tokom vladavine Joanisa Metaksasa.

Grčka komunistička partija KKE, koja je u ponedeljak nazvala ovu kolekciju „neprocenjivom“, saopštila je da je privremeno identifikovala bar dva muškarca na fotografijama.

„Ovi dokumenti pripadaju grčkom narodu“, rekla je partija.

„Osećam zahvalnost što smo dobili priliku da priča mog dede postane poznata svima, čoveka koji je ostao veran svojim uverenjima do samog kraja“, napisao je u pismu Trasivulos Marakis, unuk jednog od muškaraca identifikovanih na fotografijama.

Grčko Ministarstvo kulture navelo je da je „vrlo verovatno“ da su fotografije nastale od strane Genter Hajzinga, novinara pripojenog jedinici nacističkog ministra propagande Jozefa Gebelsa.

„Ako se autentičnost i zakonit poreklo kolekcije potvrde, Ministarstvo kulture će odmah finalizovati mere za njeno sticanje“, dodaje saopštenje.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

