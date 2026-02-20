Slušaj vest

Kada je njegov brod potonuo, verovalo se da je i on zauvek nestao. Ali mladog mornara, koga su talasi odneli daleko, nije čekala smrt već presto na mističnom ostrvu. Usred plemena koje je čekalo da ga proždere, pogled princeze promenio je sve. Ljubav je zarobljeništvo pretvorila u kraljevstvo, nesreću u legendu. Ovo je životna priča Karla Emila Petersona, koja počinje usred mora i proteže se kroz rudnike zlata, tragedije i istoriju, priča dostojna filma.

Karl Emil Peterson, naočit mladić iz porodice sa šestoro dece, doživeo je teške trenutke pre nego što je sa 17 godina isplovio. Njegov otac, Karl Vilhelm, po kojem je dobio ime, napustio je suprugu i šestoro dece. Peterson je 1982. godine krenuo u veliku avanturu koja će mu promeniti život, u početku nesvestan sudbine koja ga čeka, sa zadovoljstvom se upuštajući u duga pomorska putovanja. Iako je u tim godinama prvi put otkrio nešto što će imati uticaja na svet, već je doživeo nesreću koja će zauvek promeniti njegov sopstveni život.

Foto: printscreen/youtube/ House of History

Nesreća za koju je mislio da će ga koštati života učinila ga je kraljem naroda na ostrvu Tabar u Bismarckovom arhipelagu. Njegovo otkriće tog ostrva urezalo je Petersonovo ime zlatnim slovima u švedsku i svetsku istoriju. Ovo je priča o njegovom putu od Irske do kanibalskog ostrvskog kraljevstva, gde se zaljubio u ženu koja je mogla da bude njegova krvnikinja.

Princeza kanibala spasila Petersona

Brod kojim su putovali Karl Emil Peterson i njegova posada 1904. godine doživeo je brodolom kod obale Papue Nove Gvineje. Posada je skočila u more pokušavajući da se spase. Domoroci sa obližnjeg ostrva, za koje su mornari verovali da im dolaze u pomoć, doplivali su do njih i izvukli ih iz vode. Međutim, ono što su preživeli doživeli kao spas zapravo je bilo hvatanje plena od strane stanovnika Tabara, koji su čekali da ih pojedu. Ipak, Petersona je zadesila potpuno drugačija sudbina od njegovih saboraca.

Klikom na link pročitajte priču o domorocima ostrva Severni Sinental.

Singdo, mlada ćerka kralja Lamija sa kanibalskog ostrva, zaljubila se u Petersona, naočitog i impozantnog mladića koji je na ostrvo stigao kao zarobljenik. Mladi mornar verovao je da će ga brak sa princezom osloboditi zatočeništva. Tako se i dogodilo. Peterson i Singdo su se venčali. Zahvaljujući njegovom novostečenom statusu, i drugi mornari koji su pali u ruke kanibalskog naroda bili su spaseni. Nakon smrti kralja plemena Tabar, Peterson, koji je do tada uživao ugled među lokalnim stanovništvom, neočekivano je dobio vlast. Preuzeo je vođstvo plemena i postao kralj ostrva.

Karl Emil Peterson i Singdo sa decom Foto: printscreen/youtube/ House of History

Tajna zlatna žila

Peterson, koji se oženio princezom Singdo, ćerkom kralja Lamija, postao je otac devetoro dece. Jedno dete umrlo je u detinjstvu, a porodica Peterson ubrzo se suočila sa još jednom tragedijom. Princeza Singdo, žena koja ga je spasla od kanibala, umrla je od porođajne groznice 1921. godine.

Peterson 1922. godine otputovao je u Švedsku kako bi pronašao novu suprugu koja bi mogla da brine o njegovoj deci. Nakon izvesnog vremena upoznao je Džesi Luisu Simpson, britansko švedskog porekla. Par se venčao 1923. godine i vratio na ostrvo Tabar. Međutim, i Peterson i njegova supruga oboleli su od malarije. Džesino stanje se ubrzo pogoršalo usled malarije i raka. Mlada žena preminula je u Stokholmu 19. maja 1935. godine.

Otprilike u to vreme Peterson je otkrio nalazište zlata na ostrvu Simberi, koje je godinama čuvano kao tajna. Ovo otkriće i danas čini ostrva Tabar jednim od značajnih nalazišta zlata u svetu.

Karl Emil Peterson Foto: printscreen/youtube/ House of History

Pomorac u švedskoj istoriji

U tim teškim danima, nakon gubitka druge supruge, činjenica da je njegovo otkriće zlata bilo jedno od najvećih na svetu nije imala poseban značaj za Petersona. Nakon njene smrti više nije želeo da ostane na Tabaru i odlučio je da napusti ostrvo ispunjeno zlatom, kao kralj koji će ući u istoriju.

Iako je došlo vreme da Šveđanin napusti ostrvo koje mu je promenilo sudbinu, dani koji su usledili ponovo su bili ispunjeni nesrećom. Peterson, koji je nakon svake nedaće u životu uspevao da doživi i srećne trenutke, ovog puta stigao je do kraja svog puta. Rođen 23. oktobra 1875. godine, preminuo je 12. maja 1937. u 61. godini života.

Slavni pomorac nikada se nije vratio u Švedsku iz Tabara, koji je napustio 1935. godine. Preminuo je od srčanog udara u Sidneju, u Australiji, gde je proveo poslednje dane svog avanturističkog života.

Danas Karl Emil Peterson ostaje popularna ličnost u švedskim medijima. Njegov život bio je tema brojnih članaka i karikatura i nakon njegove smrti.