Retrogradni Merkur gotovo uvek unosi nemir i osećaj da se stvari odvijaju naopako. Planovi se komplikuju, komunikacija postaje nejasna, a stare situacije vraćaju se kako bi nas još jednom stavile u iskušenje.

Krajem meseca započinje novo takvo razdoblje, retrogradni Merkur u Ribama, koji traje od 26. februara do 20. marta. U tom periodu raste mogućnost grešaka, nesporazuma i povratka nerešenih situacija iz prošlosti, a granica između intuicije i iluzije postaje tanja nego inače.

Šta treba uraditi pre retrogradnog Merkura Foto: Shutterstock

Ovaj tranzit posebno će pogoditi pojedine horoskopske znakove, koji će morati da budu oprezni u poslu i odnosima. Iako nije povoljno vreme za nove početke, idealno je za dovršavanje započetog, rešavanje starih problema i zatvaranje nedovršenih poglavlja.

5 horoskopskih znakova koje će retrogradni Merkur najteže pogoditi Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Pred Blizancima je period u kom bi mogli ozbiljno da preispitaju svoj profesionalni smer. Neki će razmišljati o nagloj promeni posla, dok će drugi razmotriti povratak bivšem poslodavcu ili starom projektu.

Zvezde im pritom daju vetar u leđa, ali ključno je biti oprezan s informacijama iz prošlosti. Ono što je nekad ostalo prećutano, stari propusti, nejasni dogovori ili tračevi, sada bi moglo da izađe na videlo. Transparentnost i odmerenost u komunikaciji biće najbolja zaštita.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Rakovi bi trebali dvaput da razmisle pre nego što impulsivno rezervišu putovanje ili se odluče na iznenadni odlazak. Mogući su nesporazumi oko rezervacija, dokumentacije ili finansija.

Ipak, povratak na poznato i drago mesto mogao bi da im donese emocionalno isceljenje. Takođe, ponovo uspostavljanje kontakta s osobama iz prošlosti može da pokrene važne unutrašnje uvide i lični rast.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Za Lavove sledi osetljiv period na području novca. Nije vreme za nove kredite, rizične investicije ni brzoplete finansijske odluke. Povećana sumnjičavost prema drugima mogla bi narušiti i poslovne i privatne odnose.

Najmudrije je ostati pribran, proveravati sve informacije i ne reagovati iz povređenog ega. Neoprezni potezi sada bi mogli da imaju dugotrajnije posledice.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi bi trebali da budu posebno pažljivi kada je reč o putovanjima, rokovima i dokumentima. Moguće su zaboravljene obaveze, tehničke poteškoće ili sitni administrativni propusti.

Ipak, ovaj period nosi i pozitivnu notu, postoji velika šansa da ponovo pronađu nešto za šta su mislili da je zauvek izgubljeno, bilo da je reč o važnom papiru, ličnom predmetu ili vrednom poslovnom kontaktu.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Ribe su u centru zbivanja jer Merkur prolazi kroz njihov znak. Osetiće snažan talas kreativnosti i novih ideja, ali neće sve imati dugoročnu vrednost.

Umesto da rasipaju energiju na svaku novu zamisao, bolje je da se vrate starim talentima i nedovršenim projektima. Upravo tamo krije se potencijal za pravi napredak i stabilan uspeh, piše Blic žena.

