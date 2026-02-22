Slušaj vest

Dnevni horoskop za 22. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svaki znak očekuje poslednjeg dana u nedelji.

Ovan

Ovan

Dan donosi potrebu za akcijom, ali i malo strpljenja. Moguće su sitne rasprave u porodici, pa birajte reči pažljivo. U ljubavi se otvara prilika za iskren razgovor koji može produbiti odnos. Veče je idealno za fizičku aktivnost ili izlazak.

Bik

Bik

Nedelja vam donosi mirniji tempo, baš onakav kakav volite. Finansijska pitanja mogu vam zaokupiti misli, ali nema razloga za veću brigu. Partner očekuje više pažnje. Slobodni Bikovi mogli bi dobiti poruku od osobe iz prošlosti.

Blizanci

Blizanci

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Komunikacija vam je jača nego inače, pa je iskoristite za rešavanje nesporazuma. Neočekivan poziv može promeniti planove za veče. Ljubav donosi uzbuđenje.

Rak

Rak

Emocije su pojačane, ali to ne mora biti loše. Posvetite se domu i porodici, tu pronalazite sigurnost. Partner može pokazati dozu ljubomore. Slobodni Rakovi razmišljaju o staroj simpatiji.

Lav

Lav

Nedelja vam donosi potrebu za društvom i zabavom. Bićete primećeni gde god da se pojavite. U ljubavi su naglašene strasti. Ako ste u vezi, izbegnite dramatizovanje sitnica. Finansije su stabilne.

Devica

Devica

Dan je idealan za organizaciju i planiranje naredne sedmice. Moguće je da razmišljate o poslovnim promenama. U emotivnom životu vreme je za otvoren razgovor. Zdravlje zahteva više odmora.

Vaga

Vaga

Harmonija vam je danas prioritet. Pokušaćete da izgladite odnose među bliskim ljudima. Ljubav je nežna i romantična, ali budite jasni u svojim očekivanjima. Veče donosi prijatno iznenađenje.

Škorpija

Škorpija

Intuicija vam je izuzetno jaka, slušajte je. Moguće je razotkrivanje neke tajne. U ljubavi se prepliću strast i posesivnost. Slobodne Škorpije privlači misteriozna osoba.

Strelac

Strelac

Avanturistički duh vas vuče napolje. Idealno je vreme za kraće putovanje ili spontani izlazak. U emotivnom smislu budite iskreni prema sebi. Troškovi mogu biti veći nego što ste planirali.

Jarac

Jarac

Iako je nedelja, vi razmišljate o obavezama. Pokušajte da se opustite. Partner želi više topline i pažnje. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati nekoga preko posla ili prijatelja. Fokusirajte se na balans.

Vodolija

Vodolija

Kreativnost vam je naglašena. Sjajan dan za umetnost, pisanje ili nove ideje. U ljubavi neočekivan susret može probuditi leptiriće. Budite otvoreni za nova iskustva.

Ribe

Ribe

Introspektivan dan u kojem vam prija mir i tišina. Ljubav može doneti emotivnu dilemu, slušajte srce ali ne zanemarujte razum. Veče je idealno za opuštanje uz muziku ili film.