Veliki mesečni horoskop za mart 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje narednog meseca.

OVAN

Novac

Mesečni horoskop za mart 2026. godine donosi Veneru koja u vaš znak ulazi 6. marta, a režim štednje se automatski gasi. Biće vam teško da odolite želji za promenom imidža, pa čak i automobilom. Želja da zablistate biće jača od razuma. Ipak, retrogradni Merkur u vašem sektoru podsvesti može da vas navede da kupite stvari koje će vas kroz mesec dana naterati da se zapitate: "O čemu sam razmišljao/la?". Zvezde podržavaju troškove za lepotu i sport, ali ne preporučuju kupovinu tehnike pre 20. marta. Čuvajte račune i etikete, jer je verovatnoća vraćanja proizvoda sada veća nego šanse da sretnete dinosaurusa.

Ljubav

Venera ulazi u vaš znak 6. marta i to vas zvanično čini glavnim zavodnikom horoskopa! Vaša harizma radi kao Wi-Fi bez lozinke. Povezaće se svi zainteresovani, čak i oni koje niste zvali. Posebno je velika šansa da upoznate pravu osobu posle 11. marta, kada Jupiter prestane da ide unazad. Ako ste u vezi, nivo strasti skočiće do oznake "Pažljivo, vruće". Važno je da ne pomešate ovu energiju sa željom da napravite skandal ni iz čega, jer Mars u Ribama može da učini da budete malo osetljivi bez razloga. Iskoristite ovaj magnetizam da osvežite osećanja, a ne da raspravljate čiji je sada red za šetnju psa.

Zdravlje

Glava želi da trči maraton, a telo moli za ćebe i omiljeni napitak. Postoji rizik da precenite svoju snagu i doživite izgaranje ili glavobolju od napetosti. Ne pokušavajte da postignete sve. Vaša supermoć trenutno je sposobnost da na vreme stanete.

BIK

Novac

Vaša zaštitnica Venera ulazi u sektor tajni, a Mars muti vodu u zoni prijatelja i kolektivnih projekata. Postoji rizik da potrošite veliku sumu na zabavu koju ćete ujutru želeti da zaboravite ili da pozajmite novac prijatelju koji će "vratiti sutra". Neće. Intuicija je ovog meseca vaš glavni finansijski savetnik. Ako osećate da neka transakcija miriše na prevaru, bežite. Posle 11. marta, kada Jupiter prestane da ide unazad, mogu da se otvore novi izvori prihoda o kojima niste ni sanjali. Investirajte u svoj komfor i mentalno zdravlje.

Ljubav

Dok svi luduju zbog prolećnog raspoloženja, vi ćete želeti da se igrate špijuna. Venera u Ovnu aktivira vaš sektor tajni, pa nemojte da se iznenadite ako se pojavi tajni obožavalac i započne roman koji još ne želite da delite u storijima. Retrogradni Merkur može da donese vest od starih prijatelja, koja se iznenada može pretvoriti u nešto više. Ako ste zauzeti, zvezde preporučuju zajednički digitalni detoks. Mars u Ribama čini vas izuzetno empatičnim, ali i ranjivim. Sada je važnije osećati partnera, a ne raspravljati o planovima za stan. Verujte svojoj intuiciji, "radi" precizno.

Zdravlje

Vaš glavni zadatak u martu 2026. je mentalna higijena. Retrogradni Merkur može da izazove nesanicu zbog starih briga. Najbolji lek sada je tišina, makar pola sata dnevno. Probajte meditaciju, da povratite vibracije tela bez suvišnog napora.

BLZANCI

Novac

Retrogradni Merkur stvara zabunu sa isplatama i bonusima. Šef može da "zaboravi" obećani bonus ili klijent da zaboravi uplatu. Ne paničite, ovo je privremeno. Ipak, ovo je idealno vreme da prodate nešto što vam nije potrebno na platformama za preprodaju. Stare stvari će se kupiti momentalno. Pun Meseca 3. marta u Devici teraće vas da preispitate kućni budžet, moguće je da računi za komunalije ili popravke budu veći nego što ste očekivali. Odložite velike kupovine za dom do kraja meseca. Najbolja investicija sada je zatvaranje starih dugova i kreditnih kartica da uđete u proleće rasterećeni.

Ljubav

Vaš vladar Merkur je retrogradan do 20. marta, pa u privatnom životu može da vlada haos. Sve što vam treba je tu, ali teško se nalazi. Ako ste slobodni, preporučuje se da obratite pažnju na svoj krug poznanstava. Mars u Ribama nagoveštava da ljubav može biti skrivena među kolegama ili prijateljima sa kojima obično razgovarate samo o rokovima. U stalnim vezama mogući su nesporazumi u komunikaciji. Partner može da čuje "Ne trebaš mi" umesto "Treba mi malo vremena za sebe", pa se izražavajte jasno. Posle mladog Meseca 19. marta, nastupiće idealno vreme za planiranje zajedničke budućnosti. Ne žurite sa zaključcima, dajte situaciji vremena.

Zdravlje

Merkur ide unazad do 20. marta i vaš nervni sistem može da pravi probleme. Možete da zaboravljate da jedete ili da vas obuzima stres. Mars u Ribama čini pluća ranjivim, pa se trudite da dišete više svežeg vazduha. Praktikujte vežbe disanja, da umirite um i napunite krv kiseonikom.

RAK

Novac

Mesečni horoskop za mart 2026. godine kaže da ćete želeti da pobegnete od rutine, a Mars u Ribama će aktivno to podržavati, sugerišući reklame za "last minute" ture. Želja da proširite vidike je pohvalna, ali dvaput proveravajte dokumente. Retrogradni Merkur obožava da meša datume letova i gubi rezervacije. Finansijska sreća osmehuje se onima koji odluče da se vrate svojim davnim hobijima ili učenju stranog jezika. Mlad Mesec 19. marta otvara mogućnosti za povišicu ili novi projekat. Trošite novac na iskustva koja će vam dugo ostati u sećanju, a ne na još jedan, prašinom prekriveni, predmet.

Ljubav

Nalazite se u svojoj zoni, i to se oseća. Mars prelazi u srodne Ribe, pretvarajući vas u znak sposoban da privuče koga god poželite, čak i da ne ustajete s kauča. Ovo je vreme lepih gestova, dubokih prepiski do jutra i intuitivnog razumevanja. Ako ste slobodni, savetuje vam se da budete spremni za susret na putovanju ili tokom učenja. U vezama nastupa renesansa! Venera u Ovnu dodaće začine i hrabrosti da otvoreno iskažete svoje želje, bez uobičajenih nagoveštaja. Pun Mesec u Devici 3. marta pomaže da se razjasne sve tačke u kućnim raspravama, oslobađajući prostor za čistu romantiku. Dozvolite sebi da budete malo sebični i prihvatite pažnju bez osećaja obaveze.

Zdravlje

Mart 2026. je za vas vreme vodene energije. Mars u Ribama donosi obilje energije, ali fizičke aktivnosti treba da budu nežne. Ipak, pun Mesec u Devici 3. marta može da osvetli probleme sa varenjem ako se prepustite emocionalnom prejedanju.

LAV

Novac

Mart 2026. godine kaže da Venera u Ovnu raspiruje vaše apetitte, ali Sunce i Mars u sektoru tuđih finansija nagoveštavaju da se ne oslanjate samo na svoje resurse jer je sada rizično. Moguće je da će partner tražiti finansijsku pomoć ili ćete hitno morati da pokrijete poreze i osiguranje. Budite oprezni s kreditnim karticama, u martu mogu da postanu beskonačna rupa. Ipak, posle 11. marta Jupiter donosi sreću u karijernim pitanjima i situacija će se stabilizovati. Ako ste planirali veliku kupovinu, bolje je da sačekate da Sunce pređe u Ovna 20. marta. Održavajte ravnotežu između želje da živite luksuzno i obaveza plaćanja stanarine.

Ljubav

Venera prelazi u srodnu vatrenu energiju, pa će vam trebati spektakl! Obični sastanci u kafiću delovaće dosadno. Želite avanture, spontana putovanja ili barem zajednički padobran. Retrogradni Merkur u sektoru intime i transformacije može da vrati osobu iz prošlosti sa nerazrešenom situacijom. Vi odlučujete - zatvoriti tu vrata ili zaviriti kroz ključaonicu? Ako ste u vezi ili braku, ovo je mesec eksperimenata. Mars u Ribama briše granice i omogućava izuzetnu emotivnu bliskost, ako prestanete da kontrolišete svaki partnerov pokret. Ponekad je najbolji plan - nemati plan.

Zdravlje

Možete da osećate neobjašnjiv umor čak i nakon sna. To je normalno, sistem se restartuje pred vaš novi lični ciklus. Venera u Ovnu donosi dodatni "plamen" u drugoj polovini meseca, ali do tada čuvajte srce i izbegavajte preterana kardio opterećenja.

DEVICA

Novac

Pun Mesec u vašem znaku 3. marta označava trenutak istine za vaš novčanik. Jasno ćete videti rupe u budžetu i konačno shvatiti kuda odlazi novac. Retrogradni Merkur upozorava - ne potpisujte važne ugovore i ne pozajmljujte novac, čak i ako neko očajnički moli. Ovo je vreme da skupljate, a ne da rasipate resurse. Moguće je vraćanje starih dugova. Kupovine pod uticajem emocija doneće razočaranje, pa uključite unutrašnjeg kritičara na maksimum. Najprofitabilnija investicija meseca? Kvalitetan organizator ili aplikacija za praćenje finansija.

Ljubav

Vaš zvezdani čas je pun Mesec 3. marta. Osvetliće sve što ste pokušali da sakrijete. Ako ste slobodni, ovo je trenutak istine! Shvatićete zašto prošli scenariji nisu funkcionisali i konačno ih pustiti. Retrogradni Merkur u sektoru partnerstva do 20. marta donosi pojavu bivših. Ustaljene veze biće testirane, ali postoji šansa da dostignu nov nivo. Mars u Ribama može da izazove pasivnu agresiju kod partnera, ali vaša zadatak je da ne kritikujete, već da razumete. Manje analize, više zagrljaja. Logikom se ljubav ovog meseca ne meri.

Zdravlje

Pun Mesec u vašem znaku 3. marta znači vaš lični novi početak u zdravlju. Videćete rezultate svojih navika kao pod mikroskopom. Ako ste brinuli o sebi, sijaćete, ako niste, telo će tražiti račun. Retrogradni Merkur u sektoru odnosa može da uzdrma živce zbog nesporazuma sa drugima, što odmah utiče na creva.

VAGA

Novac

Mesečni horoskop za mart 2026. godine kaže da je mart za vas mesec paradoksa. Venera u Ovnu tera na lude troškove zbog partnera ili imidža, dok Mars u sektoru rutine sugeriše ulaganje u zdravlje ili kućne obaveze. Postoji rizik da potrošite pola plate na kozmetičara, a zatim otkrijete da je veš mašina pokvarena. Održavajte rezervu za hitne kućne situacije. Retrogradni Merkur do 20. marta ne savetuje promenu posla ili traženje povišice, možete da budete pogrešno shvaćeni. S druge strane, ovo je idealno vreme da pregledate radne alate i popravite ono što dugo ne funkcioniše. Lepota zahteva žrtvu, ali neka ta žrtva ne bude vaš štedni račun.

Ljubav

Venera, vaša zaštitnica, ulazi u sektor odnosa, ali u Ovnu se ponaša ne kao diplomata, već kao amazonka! Želećete strasti, dramu i momentalno obožavanje. Ako ste slobodni, možete iznenada da budete zaintrigirani nekim drskim i odlučnim, što je potpuno suprotno od vas. Biće to intenzivno, ali nije sigurno da će trajati dugo. Ako ste zauzeti, Mars u Ribama preusmerava fokus na brigu. Zajednički život ili rešavanje zdravstvenih problema povezaće vas više nego romantična večera. Izaberite sebe i onog ko vas vidi kao osmo čudo sveta. Malo zdravog ega koristi vašem imidžu.

Zdravlje

Vaša planeta Venera prelazi u aktivnog Ovna, što može da izazove upalne procese na koži. Mars u sektoru zdravlja i rutine nagoveštava da prestanete da odlažete sistematski pregled, posebno ako vas muče bubrezi ili donji deo leđa. Glavni problem sada je želja da svima udovoljite na štetu svog sna i odmora.

ŠKORPIJA

Novac

Mars ulazi u vaš omiljeni sektor zadovoljstva, kreativnosti i rizika. Adrenalin će biti u krvi, a poželećete da sve stavite na crveno ili kupite cipele po ceni avionskog krila. Budite oprezni, novac u martu lako nestaje u magli Riba. Ako je vaš posao vezan za kreativnost, očekujte talas inspiracije koji možete profitabilno da iskoristite. Retrogradni Merkur može da vrati stari projekat koji je ranije izgledao bez perspektive, a sada donosi profit.

Ljubav

Mars, vaš drugi vladar, uranja u Ribe, u vaš sektor ljubavi i zadovoljstva. Džekpot! Vaša magnetičnost biće na vrhuncu i ništa nećete morati da radite da biste je pokazali. Ako ste slobodni, možete da sretnete ljubav u kreativnom okruženju. Veza će se razvijati brzo i duboko. Ako ste zauzeti, ovaj tranzit obećava drugi medeni mesec, pun nežnosti i telesnih užitaka. Postoji jedno "ali" - retrogradni Merkur može da pravi zabunu u dogovorima, pa ne zamerite ako zaboravi da vas pozove. Usmerite ovu burnu energiju u spavaću sobu, a ne na razjašnjavanje odnosa.

Zdravlje

Zahvaljujući Marsu u Ribama, osećaćete se kao riba u vodi. Intuicija će biti pojačana, telo elastično i snažno. Ovo je najbolji mesec za začeće ili, s druge strane, rad na oblikovanju tela.

STRELAC

Novac

Hvala Jupiteru! Novac sada dolazi lakše, posebno kroz nekretnine ili porodični biznis. Ipak, Venera u Ovnu izaziva impulsivne kupovine za zabavu i hobije. Želećete da proslavite život i tako ćete i učiniti, čak i ako je cena visoka. Pun Mesec 3. marta osvetliće pitanja karijere. Možda ćete shvatiti da je vreme da promenite strategiju zarade.

Ljubav

Jupiter konačno kreće direktno 11. marta i osetićete olakšanje. Želećete flert, smeh i bićete u centru pažnje. Venera u Ovnu pali vaš sektor ljubavi. Idealno je vreme za brze sastanke i spontane susrete. Ako ste dugo sami, jednostavno izađite iz kuće jer je vaša ljubav negde na zabavi ili događaju. Ako ste zauzeti, trebaće vam balans između želje za druženjem i rešavanja kućnih pitanja koje donosi Mars u Ribama. Mogući su sitni kvarovi ili popravke, što će biti test timskog rada. Pretvorite kućnu rutinu u kviz i oboje ćete izaći kao pobednici.

Zdravlje

U martu 2026. osećate povratak snage koju ste mislili da je zima odnela. Mars u sektoru doma i porodice upozorava da ne dižete teške predmete i čuvate kukove i zglobove tokom generalnog čišćenja. Ne pokušavajte da stres ublažite egzotičnom i masnom hranom, jetra neće biti zahvalna.

JARAC

Novac

Mars i retrogradni Merkur u sektoru komunikacija i putovanja stvaraju haos. Mogući su neplanirani troškovi za popravku automobila, zamenu gedžeta ili hitne karte. Pažljivo čitajte sitna slova u dokumentima koji se tiču novca. Venera u sektoru doma posle 6. marta budi dizajnera u vama. Poželećete da promenite zavese ili kupite antikvitet. Možete da podlegnete porivu ako je stvar stvarno kvalitetna. Najvažnije ovog meseca je da ne štedite na servisu i stručnjacima.

Ljubav

Obično ste suzdržani, ali Mars u Ribama čini vas sentimentalnim, a Venera u Ovnu dodaje vatru u dom. Ako ste slobodni, možete iznenada da primetite interesantnog kandidata u susednom ulazu ili ko već treću godinu lajkuje vaše fotografije. Retrogradni Merkur savetuje da ne verujete rečima, već postupcima. Stara škola, kako volite. U vezi ili braku nastupa period kada želite udobnost i sigurnost. Mogu da se jave rasprave oko stana ili porodice, ali posle mladog Meseca 19. marta pronaći ćete savršen kompromis. Ne plašite se da pokažete nežnu stranu.

Zdravlje

Navikli ste da radite do iscrpljenosti, ali Mars u Ribama čini misli haotičnim. Retrogradni Merkur do 20. marta komplikuje komunikaciju, izazivajući mentalni pritisak i napetost u vratu i ramenima. Vašim kostima i zubima sada je potrebna podrška.

VODOLIJA

Novac

Finansijski sektor u martu 2026. podseća na hodnik - novac dolazi i odmah odlazi. Sunce, Mars i retrogradni Merkur aktiviraju lične resurse. Moguće je kašnjenje plata, ali takođe možete da pronađete zaboravljene zalihe u zimskim jaknama. Venera u Ovnu čini vas vrlo ubedljivima u pregovorima, iskoristite to da izvučete popust ili dogovorite povoljne uslove. Budite oprezni sa onlajn kupovinom. Postoji rizik da dobijete nešto drugo nego što ste naručili. Bolje je da uložite u učenje novih veština koje će vas u budućnosti obogatiti.

Ljubav

Venera u Ovnu čini vas smelima u dopisivanju i upoznavanjima. Možete da se zaljubite u nečiji glas ili inteligenciju pre nego što osobu vidite uživo. Ovo je mesec flerta, putovanja i beskrajnih razgovora! Ipak, budite pažljivi s finansijama. Mars u Ribama može vas podstaći na impulsivne troškove za poklone osobi koja to ne zaslužuje. Ako ste zauzeti, budite oprezni sa zajedničkim resursima. Retrogradni Merkur može da izvuče stare finansijske nesuglasice. Bolje ih razjasnite pre nego što Jupiter ubrza. Lakoća je vaše glavno oružje, ne komplikujte ono što se može rešiti osmehom.

Zdravlje

Venera u Ovnu stimuliše eksperimente sa izgledom, ali budite oprezni sa invazivnim procedurama i estetskom hirurgijom do 20. marta. Rezultat može biti nepredvidiv. Mars u sektoru ishrane i resursa čini vas sklone ekstremima, od posta do preterane gozbe.

RIBE

Novac

Mesečni horoskop za mart 2026. godine kaže da se novac i uspeh lepe se za vas ovog meseca! Venera u vašem znaku do 6. marta doneće par prijatnih bonusa, a zatim prelazi u sektor zarade i otvara apetit za luksuzom. Želećete da se okružite lepim stvarima da biste se osećali sigurnije i to funkcioniše! Retrogradni Merkur u vašem znaku može vas učiniti pomalo rastresenima. Proveravajte kusur, ne zaboravljajte kartice u bankomatima i ne nasedajte na tužne priče neproverenih ljudi. Mlad Mesec 19. marta je idealan dan za kupovinu novčanika i stavljanje novčanica unutra, kao privlačenje bogatstva.

Ljubav

U martu 2026. ste kralj bal! Sunce, Mars i retrogradni Merkur okupili su se u vašem znaku. Svetlite iznutra i to je nemoguće ne primetiti. Ukoliko ste slobodni, privlačićete udvarače poput magneta, ali zbog retrogradnog Merkura među njima može biti mnogo "duhova iz prošlosti". Nemojte da dajete drugu šansu onima koji nisu ispunili ni prvu. Ako ste zauzeti, ulazite u period preispitivanja sebe u odnosu. Mlad Mesec 19. marta u vašem znaku je idealan trenutak za postavljanje novih pravila igre. Partner će biti spreman da vas nosi na rukama ako prestanete da igrate igru "Pogodi šta me vređa". Želja je da smelo postavljate svoje želje, a Univerzum sada čuje svaku vašu reč.

Zdravlje

Dobrodošli u svoj sezonu! Energija će biti obilna, ali može biti haotična, poput cunamija. Upijate emocije okoline kao sunđer, što može da dovede do brzog umora i alergijskih reakcija na nervnoj bazi. Venera napušta vaš znak 6. marta, ostavljajući vam zadatak da se sami brinete o sebi.