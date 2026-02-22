Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Manje je više! Ne ulazite u okršaje sa šefovima jer bi nepromišljena reč mogla skupo da vas košta. Radije energiju usmerite na konkretnu zaradu i tihi rad koji će vam doneti najbolje rezultate.

Ljubav: Na putu do sreće isprečiće se tuđa zavist ili uplitanje porodice. Moraćete vezu pomnije da čuvate od uticaja sa strane. Pokažite zrelost i odlučnost! Oni u dugim vezama mogli bi da se venčaju ili početi da žive u novom stanu.

Zdravlje: Posvetite se sebi i bjuti tretmanima, ali ne bežite u potpunu osamu. Druženje s dragim ljudima najbolji je lek protiv prolazne melanholije i lošeg raspoloženja.

Najbolji dan: 25. februar

Najlošiji dan: 27. februar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zastoji nestaju, a posao cveta! Treća dekada briljiraće u pregovorima i rešavanju zamršenih odnosa. Iskoristite ovaj talas produktivnosti za nove velike dogovore i realizaciju planova.

Ljubav: Srećno zaljubljeni ulagaće u dom, kupovati nameštaj ili planirati potomstvo. Pred velikim ste životnim odlukama koje ćete uspešno ostvariti. Samci, neko šarmantan ulazi u vaš život, pa je moguća brza i strastvena veza!

Zdravlje: Promene raspoloženja traže mir. Isprobajte meditaciju ili duhovne tehnike kako biste vratili balans. Ipak, za uporne fizičke tegobe ne ignorišite savet lekara.

Najbolji dan: 22. februar

Najlošiji dan: 24. februar

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Teret je veliki, ali vi ste sve jači i prkosniji. Poslovna kriza vas zapravo motiviše na ključne promene. Očekujte nova, uticajna poznanstva koja će vam otvoriti vrata koja ste priželjkivali.

Ljubav: U periodu ste fatalnih zaljubljivanja i komplikovanih odnosa. Dajte sebi i partneru novu priliku jer je oboje zaslužujete. Ako ste u vezi, karakterne razlike biće naglašene, pa ćete voljenoj osobi morati više da popuštate. Takav pristup će vam poboljšati odnos.

Zdravlje: Koncentracija vam je niska, a umor uzima danak. Odmarajte se više i jedite mnogo voća i povrća. Pripazite na osetljiva pluća i dosadan kašalj – telo vas moli za malo usporavanja.

Najbolji dan: 26. februar

Najlošiji dan: 23. februar

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Novi projekti stižu, a vi blistate u njihovoj izvedbi. Sad je vreme za poslovne pobede. Moguća su i poslovna putovanja koja će vam proširiti vidike i doneti moderne metode rada u vašu rutinu.

Ljubav: Oduševljavaće vas pojedinci s kojima možete voditi filozofske rasprave. Ako vam se svidi neko iz drugog grada, upustićete se u vezu na daljinu ili otputovati u zagrljaj. U periodu ste velikih, onih pravih filmskih ljubavi!

Zdravlje: Društveni život vas puni energijom. U odličnoj ste kondiciji, a vežbanje vam prija više nego ikad. Julski Rakovi pršte od pozitive – iskoristite taj pobednički duh!

Najbolji dan: 28. februar

Najlošiji dan: 25. februar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Posao ide nabolje, ali vi se i dalje osećate potcenjeno. Napetost s koleginicama mogla bi da kulminira, pa pokušajte da zadržite profesionalnu distancu uprkos nepravdi. Nije vreme za borbe i dokazivanja.

Ljubav: Velika je razlika između onoga što pokazujete i onoga što osećate. Mnogi su potajno zaljubljeni u nekoga ko im zasad ne uzvraća osmeh. Bračni odnosi biće prožeti nepoverenjem, ali ljubav i privrženost nisu upitni.

Zdravlje: Kičma pati, a pritisak vam oscilira. Joga ili lagano istezanje mogli bi da umanje vaše tegobe. Ne forsirajte se preko granica izdržljivosti jer ste trenutno u fazi ozbiljne psihofizičke iscrpljenosti.

Najbolji dan: 26. februar

Najlošiji dan: 22. februar

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zatrpani ste obavezama zbog tuđe neodgovornosti. Kolege će vas nervirati sporošću, pa je najbolje da zasučete rukave i oslonite se isključivo na svoje sposobnosti. Više verujte u sebe.

Ljubav: Mnoštvo kontakata donosi vam simpatije, ali nećete svu pažnju pokloniti samo jednoj osobi. Vešto ćete balansirati između dve prilike! Ako ste u braku, pred vama su dani povećane napetosti i oštrih rasprava s partnerom.

Zdravlje: Pripazite na kilograme, ali izbegavajte rigorozne dijete. Čuvajte grlo i glasne žice – gazirana i hladna pića trenutno su vaši neprijatelji. Slušajte šta vam organizam poručuje.

Najbolji dan: 23. februar

Najlošiji dan: 26. februar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Terenski rad ili nove kolege unose dinamiku u vašu rutinu. Moguće su kadrovske promene koje će vam ići u korist, a nezaposleni bi konačno mogli da dobiju željeni poziv na razgovor.

Ljubav: Zvezde vas okreću poslu, pa radna sredina postaje mesto novih ljubavnih iskri. Mogla bi da vam se udvara privlačna stranka ili novi saradnik. Ako ste u braku, partner će vam prigovarati da ste previše odsutni i zauzeti karijerom.

Zdravlje: Loši snovi kvare vam odmor. Pre spavanja provetrite sobu i popijte biljni čaj da vas malo umiri. Takođe, pijte dovoljno tečnosti jer su vam bešika i bubrezi ovih dana iznimno osetljiva tačka.

Najbolji dan: 25. februar

Najlošiji dan: 27. februar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Administrativni i pravni poslovi idu kao podmazani. Oktobarske Škorpije briljiraju u komunikaciji sa strancima i putovanjima. Vaša organizacija je bez mane i poslujete izvrsno!

Ljubav: Venera u Ribama ističe vaš šarm, pa će vam mnogi prilaziti s komplimentima. Bogati društveni život donosi nova poznanstva i ljubav koja bi mogla da nadmaši sva dosadašnja iskustva. Uživajte u pažnji koju dobijate sa svih strana!

Zdravlje: Zdravlje je relativno dobro, ali Mars upozorava na oprez kod grubljih sportova. Moguće su sitne povrede. Duhovnost i alternativa pomoći će vam da održite ovaj sjajan balans duha i tela.

Najbolji dan: 28. februar

Najlošiji dan: 24. februar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nećete imati podršku okoline jer previše prkosite autoritetima. Vaša naglost mogla bi da izazove nepotrebne nevolje. Pokušajte da se bar malo prilagodite pravilima igre. Budite strpljiviji!

Ljubav: Nove veze, venčanja i veridbe ističu partnerovu ulogu u vašem životu. Iako ste u napetom periodu, baš sada se događaju sudbinski preokreti. Na ispitu zrelosti naći će se vaša vernost jer bi mogao da vam se svidi neko novi.

Zdravlje: Vreme je za posetu lekaru i promenu ishrane. Smanjite masno i slatko jer jetra pati. Lagana vožnja biciklom ili šetnja prirodom biće vam najbolja terapija ove nedelje.

Najbolji dan: 22. februar

Najlošiji dan: 26. februar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Uticajni ljudi postaju vaši saveznici. Moć zarađivanja vam raste, a timski rad donosi vrhunske rezultate. Iskoristite ove dane za napredak i učvršćivanje svoje pozicije. Sad možete sve!

Ljubav: Skloni ste izlascima i druženju, a vaša veza uplovljava u novu, ozbiljniju fazu. Možda ćete s partnerom zajednički poslovati ili ćete udruženim snagama napokon urediti ljubavno gnezdo. Vaša bliskost sada raste iz dana u dan.

Zdravlje: U top formi ste! Čak i ako vas je mučila prehlada, oporavak će biti ekspresan. Odlična je nedelja za promenu imidža, vežbanje i sve što doprinosi vašem boljem izgledu.

Najbolji dan: 24. februar

Najlošiji dan: 27. februar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Svetla pozornice su uperena u vas! Moguć je medijski istup ili veći finansijski dobitak. Vaš rad privlači ozbiljno interesovanje, a smeši vam se i vrlo prijatan honorar. Privatnici će „trljati ruke“ od zadovoljstva-.

Ljubav: Dane će obeležiti nova veza ili obnova stare romanse. Uživaćete u partnerovoj pažnji, ali nemojte previše testirati njegovu ljubomoru jer bi mogao da izgubi strpljenje. Samcima je vrlo moguće zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža.

Zdravlje: Stres kod kuće kvari vam raspoloženje i zdravlje. Ako ste u zrelijim godinama, pripazite na pritisak i cirkulaciju u nogama. Pokušajte da pronađete mirnu oazu dalje od porodičnih drama.

Najbolji dan: 25. februar

Najlošiji dan: 23. februar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ambicije vam se bude! Sad je pravi trenutak za promenu posla ili pokretanje privatnog biznisa. Nadoknadićete sve propušteno jer su okolnosti konačno na vašoj strani.

Ljubav: Sve što ste tajno priželjkivali i o čemu ste maštali, polako dolazi na svoje. Rasplamsaće se stare strasti, a vi ćete biti sve bliže idealnoj idili. Što više se krećite među ljudima jer su prilike za fatalan susret u porastu!

Zdravlje: Sunce u vašem znaku donosi britak um i sjajno zapažanje. Ipak, ne preterujte s fizičkim naporima jer ste skloni iscrpljivanju. Dozirajte energiju kako biste izbegli pad imuniteta.

Najbolji dan: 28. februar

Najlošiji dan: 26. februar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Da li hrišćanstvo i astrologija mogu da idu zajedno