Najnoviju epizodu kviza SuperpoteraJovan Memedović je započeo pitanjem koje je probudilo avanturistički duh u studiju: šta je jedina stvar koju biste poneli u divljinu? Odgovori su bili raznoliki, ali Miličin je, bez konkurencije, odneo pobedu – Jovana Memedovića.

- Tragači bez mene ne mogu - kroz smeh je prokomentarisao voditelj, najavivši još jedno veče u kojem će se snalaziti i takmičari i njihovi protivnici.

Prvi je pred tragače izašao Dimitrije Obradović iz Valjeva, master student menadžmenta koji radi u telekomunikacionoj kompaniji. Publici je otkrio da bi eventualnu nagradu potrošio na putovanja, a iskustvo pred kamerama već ima iz Potere. Odbio je višu sumu od 1.200.000 dinara i odlučio da se bori za srednjih 600.000. Iako je pokazao sigurnost i znanje, tragači su ovoga puta bili brži.

Sledeći takmičar bio je Vladimir Vacić iz Beograda, građevinski inženjer sa četiri decenije iskustva u struci. Njegov tim je u Poteri već uspeo da savlada Žarka, a sebe je opisao kao "dobrodržećeg čilagera“, uz kompliment i na račun Memedovića da se takođe odlično drži. U borbi za srednju sumu od 300.000 dinara suprotstavio se Milanu, Dušanu i Milici, ali nije uspeo da ih pobedi. Žarko mu je kroz šalu poručio da očekuje revanš.

Treći je nastupio Aleksa Antić iz Beograda, informatičar koji se bavi održavanjem računara i priprema pitanja za sopstvenu zbirku. Njegovo upečatljivo predstavljanje uključivalo je i pitanje za tragače: koja je planeta najveći deo godine najbliža Zemlji? Žarko je znao da je reč o Merkuru. Aleksa je izabrao srednju sumu od 500.000 dinara, ali ga je blokada na samom početku koštala prilike za veći rezultat.

Miomir Dačić je u Superpoteri osvojio 500.000 dinara

Za kraj večeri nastupio je Miomir Dačić iz Beograda, penzioner koji je 31 godinu proveo u policijskoj službi. Danas uživa u putovanjima, izučavanju zanata i stolarskim radovima, a najlepša zabava mu je vreme provedeno sa porodicom. U Poteri se već jednom oprobao, a u Superpoteri izabrao je srednju sumu od 500.000 dinara.Tragače je uspeo da pobedi to sa čak 13 sekundi prednosti, zaokruživši veče velikim trijumfom.

Na kraju su presudile mirnoća i koncentracija, dovoljno za 500.000 dinara i čak 13 sekundi prednosti.

