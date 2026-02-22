Penzioner Miomir Dačić uspeo da umakne tragačima za čak 13 sekundi: Oduševio znanjem u Superpoteri i otišao kući s ogromnom sumom
Najnoviju epizodu kviza SuperpoteraJovan Memedović je započeo pitanjem koje je probudilo avanturistički duh u studiju: šta je jedina stvar koju biste poneli u divljinu? Odgovori su bili raznoliki, ali Miličin je, bez konkurencije, odneo pobedu – Jovana Memedovića.
- Tragači bez mene ne mogu - kroz smeh je prokomentarisao voditelj, najavivši još jedno veče u kojem će se snalaziti i takmičari i njihovi protivnici.
Prvi je pred tragače izašao Dimitrije Obradović iz Valjeva, master student menadžmenta koji radi u telekomunikacionoj kompaniji. Publici je otkrio da bi eventualnu nagradu potrošio na putovanja, a iskustvo pred kamerama već ima iz Potere. Odbio je višu sumu od 1.200.000 dinara i odlučio da se bori za srednjih 600.000. Iako je pokazao sigurnost i znanje, tragači su ovoga puta bili brži.
Sledeći takmičar bio je Vladimir Vacić iz Beograda, građevinski inženjer sa četiri decenije iskustva u struci. Njegov tim je u Poteri već uspeo da savlada Žarka, a sebe je opisao kao "dobrodržećeg čilagera“, uz kompliment i na račun Memedovića da se takođe odlično drži. U borbi za srednju sumu od 300.000 dinara suprotstavio se Milanu, Dušanu i Milici, ali nije uspeo da ih pobedi. Žarko mu je kroz šalu poručio da očekuje revanš.
Treći je nastupio Aleksa Antić iz Beograda, informatičar koji se bavi održavanjem računara i priprema pitanja za sopstvenu zbirku. Njegovo upečatljivo predstavljanje uključivalo je i pitanje za tragače: koja je planeta najveći deo godine najbliža Zemlji? Žarko je znao da je reč o Merkuru. Aleksa je izabrao srednju sumu od 500.000 dinara, ali ga je blokada na samom početku koštala prilike za veći rezultat.
Za kraj večeri nastupio je Miomir Dačić iz Beograda, penzioner koji je 31 godinu proveo u policijskoj službi. Danas uživa u putovanjima, izučavanju zanata i stolarskim radovima, a najlepša zabava mu je vreme provedeno sa porodicom. U Poteri se već jednom oprobao, a u Superpoteri izabrao je srednju sumu od 500.000 dinara.Tragače je uspeo da pobedi to sa čak 13 sekundi prednosti, zaokruživši veče velikim trijumfom.
