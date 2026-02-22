Osvojio 7.5 miliona evra na lutriji, nije se pojavio po nagradu

Slušaj vest

Upornost se isplatila jednom igraču lutrije iz američke savezne države Ohajo. Muškarac iz Ohaja osvojio je početkom meseca veliki dobitak na lutriji koristeći istu kombinaciju brojeva koju igra već 22 godine, saopštila je lutrija iz ovog mesta.

Dobitnik, čiji identitet nije objavljen, uplatio je listić za izvlačenje sa brojevima 6, 8, 16, 20, 26 i 45 i osvojio džekpot od 3,5 miliona dolara. Odabrao je isplatu u gotovini u iznosu od 1,7 miliona dolara, a nakon poreza će mu, prema navodima lutrije, biti isplaćeno oko 1.280.000 dolara.

ilustracija Foto: Shutterstock

Dobitni listić kupljen je u prodavnici u gradu Akron, koji se nalazi oko 65 kilometara južno od Klivlenda. Njegovi „srećni brojevi“ izvučeni su 4. februara.

Zvaničnici lutrije naveli su da je muškarac više od dve decenije uporno igrao istih šest brojeva, iako je povremeno osvajao samo manje nagrade, jer je, kako su preneli, „tvrdoglav“.

Foto: Profimedia

Kako je ispričao, mesečno je trošio oko 10 dolara na listiće. Čak i kada bi bio van grada, njegov najbolji prijatelj kupovao bi tiket umesto njega. Nakon velikog dobitka odlučio je da se penzioniše, a supruzi je, prema navodima lutrije, poručio: „Napravićemo stvarno veliki bazen!“

Osim bazena, planira da kupi novu kuću i napravi sopstvenu teretanu u domu.