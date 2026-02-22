Slušaj vest

Sedam dana u all-inclusive hotelu sa pet zvezdica za manje od 74 evra po noći, uključujući letove i transfere, zvuči previše dobro da bi bilo istinito. Ipak, upravo je to iznos koji je grupa od šest putnika platila za zimski odmor u Tunisu rezervisan preko easyJeta, uz jednu napomenu koju bi budući gosti trebalo da imaju na umu.

Teri Langli dokumentovao je putovanje na svom YouTube kanalu Travelly Man. Nakon dolaska u hotel, gde je grupa boravila sedam noći, objekat pored plaže u Monastiru poslužio im je kao baza za ceo odmor.

„Upravo smo stigli u Iberostar Selection Kuriat Palace u Monastiru u Tunisu, koji će nam biti baza za ovaj odmor“, rekao je na početku. Hotel, otvoren 2019. godine, opisao je kao moderan i lepo uređen.

„Ovaj hotel je zapravo prilično moderan. Izgrađen je tek 2019. godine i mislim da smo ga dobili po apsolutno neverovatnoj ceni“, dodao je.

Bloger u Tunisu u All inclusiv hotelu Foto: Travelly Man/youtube

Manji nedostaci i odličan kadar osoblja

Iako je uglavnom bio impresioniran, primetio je manja kozmetička oštećenja na pojedinim mestima i mali problem u jednoj sobi.

„Hotel je, po mom mišljenju, fantastičan, iako ima ponekih oštećenja po sobama i imali smo mali problem sa održavanjem koji je odmah rešen“, ispričao je. Dodao je i da bi spoljnim delovima hotela dobro došlo osveženje bojom, iako se činilo da osoblje već priprema objekat za prometnije mesece.

Unutrašnjost je, kaže, ostavila odličan prvi utisak.

„Zajednički prostori su zaista dobro održavani i oseća se prava raskoš čim uđete u predvorje.“ Za Langleija je ipak najvažnija bila usluga. „No više od svega, osoblje je zaista izvrsno i čini da se osećate veoma dobrodošlo. To, u kombinaciji sa uslugom koju nude, za mene je ono što boravak čini posebnim“, rekao je.

Pretpostavlja da takva gostoljubivost odražava brend Iberostar, region ili oboje. „Ne znam da li je to do Iberostara, do Severne Afrike ili kombinacije oboje, ali drugu godinu zaredom usluga je bila neverovatna, i ovde u Tunisu i prošle godine u Maroku. To se odnosi na recepciju, sobarice, osoblje u baru, restoranu i animacijski tim. Stoga im na tome moram zahvaliti.“

Foto: Travelly Man/youtube

Ipak, uprkos sjajnim utiscima, istakao je jednu stvar na koju bi budući gosti trebalo da obrate pažnju, posebno u vrhuncu sezone.

„Mislim da je jedina stvar koju treba spomenuti, radi ravnoteže, ta da hrana, iako je zaista dobre kvalitete, može biti pomalo jednolična, a kod švedskog stola može nastati gužva kada je prometno, jer je prostor prilično mali“, rekao je.

Pošto su putovali zimi, napomenuo je da bi se taj problem mogao pojačati leti, kada je hotel puniji.

„S obzirom na to da smo ovde zimi, mislim da bi tokom glavne sezone to moglo biti nešto na šta treba pripaziti.“

Lokacija takođe možda neće odgovarati onima koji žele da istražuju peške.

„Druga stvar koju moram spomenuti je lokacija. Nije najbolja. Ne možete baš izaći iz hotela i prošetati do prodavnica. Moraćete da uzmete taksi do Monastira, ali to traje manje od 10 minuta i prilično je jeftino. A ako želite da idete do Soussea, to je oko 20 minuta vožnje u drugom smeru.“

Neverovatna vrednost za novac

Ključna stavka ipak je cena. „Rezervisali smo ne jednu, ne dve, već tri sobe za šest osoba. Bili smo ovde celu nedelju na bazi all-inclusive aranžmana. Ukupan boravak koštao je 3.093,49 evra“, rekao je.

Foto: Travelly Man/youtube

To ispada 515,58 evra po osobi, odnosno 73,65 evra po noći za all-inclusive paket sa pet zvezdica, uključujući letove i transfere.

„Ne znam šta vi mislite, ali ja mislim da je to apsolutno neverovatno isplativo. I ako ste ikada gledali one video snimke na YouTube-u u stilu 'Pokušavam da izvučem više nego što sam platio za all-inclusive', mogu vam odmah reći, ne moram da snimam takav video. Mogu vam sa stopostotnom sigurnošću reći da smo mi u tome uspeli.“

