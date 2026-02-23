Stručnjak za dugovečnost ovu hranu nikada ne jede: Planira da živi 130 godina, otkrio kojih 5 namirnica skraćuju život
Vodeći svetski stručnjak za dugovečnostValter Longo ima nameru da ne samo živi što je duže moguće nego i da što duže bude zdrav. Profesor gerontologije i direktor Instituta za dugovečnost na Univerzitetu Južne Kalifornije želi da njegov životni vek traje 120 do 130 godina.
Ovaj stručnjak za dugovečnost odrastao je u Italiji, ističe prednosti mediteranske ishrane, ali upozorava kako tradicionalni italijanski način života gubi na popularnosti.
Mediteransku ishranu promenjuje i ovaj muškarac iz Španije koji ima 82 godine, ali je biološka starost njegovog organizma poput one kakvu imaju muškarci u dvadesetim i tridesetim godinama.
Pet štetnih P
Kako je objasnio, današnja ishrana mladih u Italiji sve više uključuje „otrovnih pet P“ (na engleskom jeziku), a u previdu na našem jeziku: piza, testenina (pasta), proteini, krompir i hleb (pane).
Klikom na link saznajte tajnu dugovečnosti bake koja je proslavila 106. rođendan.
Longo je dodao da se mediteranska ishrana sve ređe primenjuje u Italiji što može da izazove porast gojaznosti i bolesti koje su povezane sa nezdravim načinom života. Podsećanja radi, mediteranski stil ishrane zasniva se na hrani biljnog porekla, orašastim plodovima, maslinovom ulju i morskim plodovima, i dugo je smatran zlatnim standardom za dugovečnost.
Kako bi preokrenuo negativan trend, Longo podstiče povratak tradicionalnim receptima, poput slatkih i kiselih sardina, punjenih artičoka, polpeta sa kupusom i luka u sosu od oraha. Njegova filozofija nije samo povratak tradiciji, već i prilagođavanje modernom stilu života kroz inovativne pristupe hrani.
Dijeta za dugovečnost
Jedan od ključnih delova Longove strategije je dijeta koja imitira post ( Fasting-Mimicking Diet). Tametoda ograničava unos hrane kako bi organizam osetio prednosti posta, ali se pritom ne odričete hrane u potpunosti.
Takva dijeta podrazumeva nizak unos ugljenih hidrata i proteina, ali visok udeo masnih kiselina.
"Recept dijete koja imitira post omogućuje telu da ostane u stanju nalik postu, pokreću se tako zaštitne mere koje su se razvile tokom evolucije", rekao je i dodao da takav proces omogućava organizmu da se regeneriše, optimizuje funkcije ćelija i bolje podnosi stresne situacije, piše Fortune.
(Kurir.rs/ Žena)
Bonus video: