Vodeći svetski stručnjak za dugovečnostValter Longo ima nameru da ne samo živi što je duže moguće nego i da što duže bude zdrav. Profesor gerontologije i direktor Instituta za dugovečnost na Univerzitetu Južne Kalifornije želi da njegov životni vek traje 120 do 130 godina.

Ovaj stručnjak za dugovečnost odrastao je u Italiji, ističe prednosti mediteranske ishrane, ali upozorava kako tradicionalni italijanski način života gubi na popularnosti.

Mediteranska ishrana Foto: Shutterstock

Mediteransku ishranu promenjuje i ovaj muškarac iz Španije koji ima 82 godine, ali je biološka starost njegovog organizma poput one kakvu imaju muškarci u dvadesetim i tridesetim godinama.

Pet štetnih P

Kako je objasnio, današnja ishrana mladih u Italiji sve više uključuje „otrovnih pet P“ (na engleskom jeziku), a u previdu na našem jeziku: piza, testenina (pasta), proteini, krompir i hleb (pane).

Longo je dodao da se mediteranska ishrana sve ređe primenjuje u Italiji što može da izazove porast gojaznosti i bolesti koje su povezane sa nezdravim načinom života. Podsećanja radi, mediteranski stil ishrane zasniva se na hrani biljnog porekla, orašastim plodovima, maslinovom ulju i morskim plodovima, i dugo je smatran zlatnim standardom za dugovečnost.

pica Foto: Shutterstock

Kako bi preokrenuo negativan trend, Longo podstiče povratak tradicionalnim receptima, poput slatkih i kiselih sardina, punjenih artičoka, polpeta sa kupusom i luka u sosu od oraha. Njegova filozofija nije samo povratak tradiciji, već i prilagođavanje modernom stilu života kroz inovativne pristupe hrani.

Dijeta za dugovečnost

Jedan od ključnih delova Longove strategije je dijeta koja imitira post ( Fasting-Mimicking Diet). Tametoda ograničava unos hrane kako bi organizam osetio prednosti posta, ali se pritom ne odričete hrane u potpunosti.

Takva dijeta podrazumeva nizak unos ugljenih hidrata i proteina, ali visok udeo masnih kiselina.

"Recept dijete koja imitira post omogućuje telu da ostane u stanju nalik postu, pokreću se tako zaštitne mere koje su se razvile tokom evolucije", rekao je i dodao da takav proces omogućava organizmu da se regeneriše, optimizuje funkcije ćelija i bolje podnosi stresne situacije, piše Fortune.

(Kurir.rs/ Žena)

