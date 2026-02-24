Mira je jedina pobednica kviza "Želite li da postane milioner": O njoj je brujao region, a evo na šta je potrošila novac i kako danas živi
Pre skoro 23 godine, ime Mira Bićanić ušlo je u televizijsku istoriju. Nastavnica hrvatskog jezika iz Virovitice postala je prva – i do danas jedina – pobednica hrvatske verzije kviza "Želite li da postanete milioner?“, osvojivši tada aktuelnih milion kuna.
Te večeri, 14. juna 2003. godine, Mira je pokazala neverovatnu smirenost. Na poslednjem, 15. pitanju, iskoristila je džoker „pitajte publiku“ i dala tačan odgovor na pitanje:
Koja je TV voditeljka trčala Pariski maraton 2001. godine?
Između ponuđenih odgovora izabrala je Sandru Antolić i tako osvojila glavnu nagradu.
U naletu emocija, voditelj kviza, Tarik Filipović, pritrčao je do nje, zagrlio je i podigao u vazduh, dok su zlatne konfete padale po studiju. Bio je to trenutak televizijske euforije koji se i danas prepričava.
Gde je danas Mira Bićanić?
Nakon velikog trijumfa, Mira je iskoristila novčanu nagradu da kupi stan i preseli se u Zagreb. Danas radi kao nastavnica hrvatskog jezika i književnosti u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u zagrebačkom Svetom Duhu.
Pogledajte scene iz kviza u galeriji:
Učenici o njoj govore sa posebnim poštovanjem:
„Profesorka nas ne uči samo hrvatskom – ona nas uči životu.“
Ne dobijaju svi takve reči.
Povratak u javnost posle godina ćutanja
Godinama je izbegavala medije, ali je 2023. godine pristala da gostuje u emisiji Zavidavanje kod Ladislava Tomičića, povodom tragičnih događaja u školi u Beogradu. Tada je govorila o nastavničkom pozivu, odgovornosti prema mladima i ljubavi prema radu sa decom.
(Kurir.rs/Story.hr)
Video: Epizoda kviza Mozaik