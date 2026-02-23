Slušaj vest

Stari običaji i duhovni saveti vezani za Uskršnji post, ali i svaki drugi, učili su vernike jednoj jednostavnoj, ali dubokoj istini: ako postite, nemojte to govoriti drugima. Post je oduvek smatran ličnim činom vere, tihom disciplinom srca, a ne nečim što se javno ističe.

Danas, međutim, sve češće se može videti suprotno. Objave o posnoj hrani, brojanju dana posta ili isticanju ličnog odricanja postale su gotovo uobičajene na društvenim mrežama. Ono što je nekada bilo skriveno kao znak smirenja, danas se neretko pokazuje kao identitet ili stil života.

Ako postite, nemojte to govoriti Foto: Ilustracija/Profimedia

Post kao lični, a ne javni čin

U tradicionalnom shvatanju, post nije bio za dokazivanje pred drugima, već za preobražaj pred Bogom. Smatralo se da se duhovna vrednost posta umanjuje ako postane predmet hvale ili samopotvrđivanja. U Jevanđelju se navodi da onaj ko posti ne treba da bude sumoran niti da pokazuje drugima svoje odricanje, već da to čini tiho, bez spoljne demonstracije. Suština posta nije u tome da drugi vide da se odričemo, već da se mi sami menjamo.

Zašto se nekada post krio

Naši stari verovali su da je smirenje najveća vrlina posta. Zato se o postu govorilo malo, a još manje se pokazivao. Čak i u porodici, post je bio lična odluka savesti, a ne tema za isticanje. Post je trebalo da utiša gordost, a ne da je podstakne. Ako bi post postao povod za osećaj moralne nadmoći ili za želju da drugi to primete, smatralo se da gubi svoju duhovnu svrhu.

Ako postite, nemojte to govoriti Foto: Ilustracija/Profimedia

Duhovna poruka aktuelna i danas

U savremenom svetu, gde se mnogi aspekti života dele javno, lako je zaboraviti da su neke stvari po svojoj prirodi unutrašnje i tihe. Post spada upravo među njih. Podsećanje da se o postu ne govori nije zabrana, već duhovni savet: da se pažnja sa spoljnog preusmeri na unutrašnje. Jer post nije samo promena jelovnika, već promena srca – a ona se ne dokazuje rečima, već delima. Možda je zato ova stara poruka danas važnija nego ikad: ako postite, neka to zna samo vaša savest.

