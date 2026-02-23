Slušaj vest

Stari običaji i duhovni saveti vezani za Uskršnji post, ali i svaki drugi, učili su vernike jednoj jednostavnoj, ali dubokoj istini: ako postite, nemojte to govoriti drugima. Post je oduvek smatran ličnim činom vere, tihom disciplinom srca, a ne nečim što se javno ističe.

Danas, međutim, sve češće se može videti suprotno. Objave o posnoj hrani, brojanju dana posta ili isticanju ličnog odricanja postale su gotovo uobičajene na društvenim mrežama. Ono što je nekada bilo skriveno kao znak smirenja, danas se neretko pokazuje kao identitet ili stil života.

Žena sa maramom na glavi se moli u crkvi
Ako postite, nemojte to govoriti Foto: Ilustracija/Profimedia

Post kao lični, a ne javni čin

U tradicionalnom shvatanju, post nije bio za dokazivanje pred drugima, već za preobražaj pred Bogom. Smatralo se da se duhovna vrednost posta umanjuje ako postane predmet hvale ili samopotvrđivanja. U Jevanđelju se navodi da onaj ko posti ne treba da bude sumoran niti da pokazuje drugima svoje odricanje, već da to čini tiho, bez spoljne demonstracije. Suština posta nije u tome da drugi vide da se odričemo, već da se mi sami menjamo.

Zašto se nekada post krio

Naši stari verovali su da je smirenje najveća vrlina posta. Zato se o postu govorilo malo, a još manje se pokazivao. Čak i u porodici, post je bio lična odluka savesti, a ne tema za isticanje. Post je trebalo da utiša gordost, a ne da je podstakne. Ako bi post postao povod za osećaj moralne nadmoći ili za želju da drugi to primete, smatralo se da gubi svoju duhovnu svrhu. 

Žena sa maramom na glavi se moli u crkvi
Ako postite, nemojte to govoriti Foto: Ilustracija/Profimedia

Duhovna poruka aktuelna i danas

U savremenom svetu, gde se mnogi aspekti života dele javno, lako je zaboraviti da su neke stvari po svojoj prirodi unutrašnje i tihe. Post spada upravo među njih. Podsećanje da se o postu ne govori nije zabrana, već duhovni savet: da se pažnja sa spoljnog preusmeri na unutrašnje. Jer post nije samo promena jelovnika, već promena srca – a ona se ne dokazuje rečima, već delima. Možda je zato ova stara poruka danas važnija nego ikad: ako postite, neka to zna samo vaša savest.

(Kurir.rs/LepaSrećna)

Ne propustiteŽivot"Gospodu nije potrebno gladovanje..." Patrijarh Pavle je upozoravao da su ovo tri najveća greha tokom posta
Patrijarh Pavle
ŽenaPočinje Vaskršnji post: Najstrožiji je u pravoslavlju, a ovu hranu smete samo 2 dana da jedete
Pravoslavni krst
ZanimljivostiOvo su stroga pravila ramazanskog posta: Evo šta vernici nikako ne smeju da rade
profimedia-1016798735.jpg
Zanimljivosti"Probao sam najekstremniju verziju povremenog posta" Nakon 7 dana izgubio skoro 2 kilograma "Bio sam potpuno iscrpljen"
Jutjuber isprobao OMAD dijetu

Pogledajte video: Danas počinje vaskršnji post

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija