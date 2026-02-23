Ovo je najopasniji datum retrogradnog Merkura: Tog dana dobro pazite šta radite
Moćni Merkur, planeta koja u astrologiji upravlja komunikacijom, informacijama, ugovorima i logistikom biće retrogradna od 26. februara do 20. marta 2026. godine, dok je Merkur i dalje unutar znaka Riba.
Retrogradni Merkur najčešće se povezuje s nerazumevanjem, kašnjenjima, nesporazumima i tehničkim problemima. Tada stvari koje inače radimo rutinski, poput dopisivanja, planiranja putovanja ili potpisivanja ugovora, mogu da izmaknu kontroli ili zahtevaju dodatnu pažnju.
Retrogradni Merkur u Ribama je posebno opasan
Kada se dogodi retrogradni Merkur u znaku Riba, njegova energija deluje posebno komplikujuće i intenzivno, jer Ribe pojačavaju emocije, maštu i introspekciju, dok logika i jasnoća mislila mogu biti slabije izraženi. Merkur vlada komunikacijom, kao i poslovnim odnosima, dokumentima, ugovorima, porukama i svim vrstama sporazuma.
Kada se ova planeta "okrene unazad", kao da se ponovo vrši pregled svega već urađenog, pa se češće javljaju sasvim neočekivani nesporazumi u razgovorima, poruke i-mejlovi mogu biti pogrešno protumačeni, važni dokumenti mogu da imaju velike greške, može da dođe do promena planova, kvarova uređaja i internet veza, i to u najnezgodnijem trenutku... Upravo zato astrolozi ne savetuju da se u ovom periodu započinju važne stvari.
Najrizičniji dan retrogradnog Merkura je 14. mart
Ovaj datum se izdvaja jer se tada poklapa više napetih aspekata koji pojačavaju tipične retrogradne probleme. U tom trenutku je Merkur duboko retrogradan, odnosno usporen, konfuzan, dezorijentisan, nalazi se u znaku Riba, što donosi pojačane emocije, zamagljivanje stvari i pogrešne procene. Ova planeta, takođe, pravi napet aspekt sa Marsom, što nam pojačava impulsivnost, konflikte i brzoplete odluke. Istovremeno je Merkur pod jakim uticajem Neptuna, pa stižu i zablude i pogrešne informacije.
To je kombinacija koja donosi:
- pogrešno tumačenje poruka
- brzoplete reakcije zbog povređenog ega
- potpisivanje nečega što kasnije zahteva ispravke
- tehničke greške
- izgovaranje reči koje se ne mogu povući
Može da se desi da ćete zažaliti zbog poruke koju pošaljete 14. marta, odlučite nešto iz inata i potom shvatite da je na vašu štetu. Nije isključeno da ćete ući u raspravu iako nemate dovoljno činjenica ili agumenata, kao i da pogrešno tumačite sagovornika.
Šta raditi 14. marta?
Ako možete, taj dan iskoristite za reviziju postojećih planova i da završite nešto što ste započeli umesto da nešto krenete ispočetka. Ukoliko je apsolutno neophodno da nešto potpišete 14. marta, obavezno dobro proverite dokumentaciju.
(Kurir.rs/Glossy)
