Odeven u potpuno belo odelo i klizaljke iste boje, snimatelj Džordan Kaun postao je neočekivana zvezda takmičenja u umetničkom klizanju na Olimpijskim igrama u Milanu. Snimci 35-godišnjaka kako klizi pored takmičara nakon njihovih nastupa munjevito su se proširili društvenim mrežama, ne samo zbog njegove elegantne pojave, već i zbog veštine upravljanja kamerom dok klizi unazad, ponekad i na jednoj nozi.

Poseban način snimanja

Kada umetnički klizači završe olimpijske nastupe, sledi najintimniji trenutak - dubok uzdah nakon što muzika utihne, pogled ka ogradi i osećaj olakšanja ili razočaranja pre odlaska u zonu za ocenjivanje.

Na Igrama u Milanu ti trenuci se beleže na dosad neviđen način - kamerom bivšeg takmičarskog plesača na ledu koji klizi tik uz sportiste, piše Rojters. Kaun je prvi snimatelj u olimpijskoj istoriji kojem je dozvoljeno da snima sa ledene plohe, pokrivajući ono što on naziva "neistraženom teritorijom" u prenosima.

"Poseban je osećaj. Ovo je prvi put da se ovako nešto radi i nisam mogao poželjeti bolje iskustvo," rekao je Kaun.

Njegova novostečena slava pokazala se kao izvor zabave, ali i potvrde za Kauna, koji je godinama usavršavao svoj zanat daleko od očiju javnosti.

"Iskreno, stvarno je posebno. Tako dugo sam radio na ovome u senci i brinuo sam se da će odelo biti previše upadljivo, ali presrećan sam što su ga svi prihvatili i što im se sviđa," rekao je za CNN Sports, smejući se apsurdnoj situaciji u kojoj je postao jedna od zvezda Igara.

Spoj klizanja i filma

Kaun, koji je odrastao u Los Anđelesu, počeo je da se bavi klizanjem kao dete, delom i zato što mu se klizalište u vrućoj Južnoj Kaliforniji činilo egzotičnim.

Nakon takmičarske karijere u plesu na ledu, koju je završio 2012. godine, borio se sa izborom između svojih dve velike strasti - filma i sporta, sve dok nije shvatio da ih može spojiti. Snimanje takmičenja postalo je način da ostane u sportu koji voli, a istovremeno istražuje svoju strast prema filmskoj umetnosti.

Njegov put u svet profesionalnog snimanja započeo je gotovo slučajno, kada su producenti jednog televizijskog specijala iskoristili njegove snimke iza scene, impresionirani osećajem kamere koja "lebdi po ledu". Od tada je neprestano usavršavao opremu i tehniku, a ubrzo je dobio poziv da postane prvi snimatelj na ledu u popularnoj emisiji "Densing on Ajs", što se pokazalo ključnim korakom ka Olimpijskim igrama.

Umeće snimanja na ledu

Kaun koristi ručni fokus i zum, tvrdeći da prenos uživo može imati koristi od tehnika koje se više vezuju za filmske setove. Za razliku od autofokusa, on kao klizač može predvideti kretanje sportista i koristiti fokus kao alat za pripovedanje, usmeravajući pažnju gledalaca.

"Najbolji kompliment koji dobijem od klizača jeste kada zaborave da sam uopšte bio na ledu s njima. To je zlatni standard. Na događaju poput Olimpijskih igara, želite dodati nešto novo, a ne oduzeti išta od nastupa," objasnio je.

Tokom godina Kaun je izgradio odnos poverenja sa mnogim klizačima, što mu omogućava da uhvati sirove trenutke radosti i tuge. Neki sportisti su mu rekli da im prisustvo kolege klizača u teškim trenucima pomaže da se osećaju manje usamljeno. Ipak, poznavanje sportista nosi i svoje izazove.

Priznaje da je tokom nekih nastupa i sam jedva suzdržavao suze, posebno dok je snimao svog prijatelja iz detinjstva, Pol Puarije, kako sa partnerkom Pajper Džils osvaja bronzu za Kanadu.

"Tako dobro poznajem svoju kameru da mislim da moje emocije mogu proći kroz objektiv. Sve je ručno, kao da svirate instrument. Ako osećam tugu, mislim da je nemoguće to ne pokazati u kadru," kaže.

Zašto baš belo odelo?

Elegantno belo odelo? Kaun objašnjava da je, s jedne strane, želeo da se stopi sa belom pozadinom leda, a s druge strane, da oda počast važnosti događaja. Odelo je izrađeno kod krojača specijalizovanog za klizačke kostime, od tkanine koja mu omogućava slobodu pokreta, a istovremeno izgleda profinjeno.

"Ipak je ovo Milano. Činilo se prikladnim odjenuti se elegantno," rekao je kroz smeh.

Za Kauna, koji se nikada nije takmičio na Igrama, ovo je ispunjenje sna o izlasku na olimpijski led i prilika da stvori trajnu arhivu sporta. U budućnosti se nada da svoje veštine primeni i na letnjim sportovima, ali i na holivudskim blokbasterima.

"Nisam očekivao da ću postati toliko viralan. Ali možda ako se ljudima sviđa kako kližem unazad, svideće im se i kako hodam unazad," zaključuje Kaun.

