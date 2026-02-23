Slušaj vest

U jednoj od emisija popularnog kviza TV Slagalica dogodila se situacija kakva se gotovo ne pamti. Učesnici Marko Dukić i Ognjen Kaličanin našli su se u igri "Moj broj", ali ishod je iznenadio i publiku i voditeljku.

Isti rezultat u igri "Moj broj"

Dok su sabirali i kombinovali brojeve, obojica takmičara došli su do potpuno identičnog rešenja – 682. Neverovatna podudarnost izazvala je kratku pauzu u studiju, jer je bilo potrebno proveriti da li je zaista reč o istom rezultatu. Voditeljka Milica Gacin primetila je podudaranje i na trenutak zaustavila tok igre.

"Neverovatno, istovetni broj. To se veoma, veoma retko dešava", prokomentarisala je, naglašavajući koliko je takav scenario neuobičajen u ovom delu takmičenja.

Publika je reagovala sa osmehom i blagim neverovanjem, jer je upravo "Moj broj" igra u kojoj se retko viđa potpuna podudarnost, a kamoli da oba takmičara dođu do identičnog konačnog rešenja.

Konačan ishod partije

Kviz Slagalica, 195. ciklus Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Iako je ova situacija obeležila emisiju, nadmetanje je nastavljeno do samog kraja. Posle svih odigranih igara, pobedu je odneo Marko Denić, koji je slavio rezultatom 283:151.

Ovom pobedom obezbedio je plasman u polufinale 195. ciklusa "TV Slagalice", dok će se ova neobična scena iz igre „Moj broj“ sigurno još dugo prepričavati među ljubiteljima kviza.

Pogledajte video: Isečak iz kviza "Slagalica"