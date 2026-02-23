Nesvakidašnja situacija u "Slagalici", voditeljka zaustavila emisiju na tren: "To se veoma retko dešava" (Video)
U jednoj od emisija popularnog kviza TV Slagalica dogodila se situacija kakva se gotovo ne pamti. Učesnici Marko Dukić i Ognjen Kaličanin našli su se u igri "Moj broj", ali ishod je iznenadio i publiku i voditeljku.
Isti rezultat u igri "Moj broj"
Dok su sabirali i kombinovali brojeve, obojica takmičara došli su do potpuno identičnog rešenja – 682. Neverovatna podudarnost izazvala je kratku pauzu u studiju, jer je bilo potrebno proveriti da li je zaista reč o istom rezultatu. Voditeljka Milica Gacin primetila je podudaranje i na trenutak zaustavila tok igre.
"Neverovatno, istovetni broj. To se veoma, veoma retko dešava", prokomentarisala je, naglašavajući koliko je takav scenario neuobičajen u ovom delu takmičenja.
Publika je reagovala sa osmehom i blagim neverovanjem, jer je upravo "Moj broj" igra u kojoj se retko viđa potpuna podudarnost, a kamoli da oba takmičara dođu do identičnog konačnog rešenja.
Konačan ishod partije
Iako je ova situacija obeležila emisiju, nadmetanje je nastavljeno do samog kraja. Posle svih odigranih igara, pobedu je odneo Marko Denić, koji je slavio rezultatom 283:151.
Ovom pobedom obezbedio je plasman u polufinale 195. ciklusa "TV Slagalice", dok će se ova neobična scena iz igre „Moj broj“ sigurno još dugo prepričavati među ljubiteljima kviza.
Pogledajte video: Isečak iz kviza "Slagalica"