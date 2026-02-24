Slušaj vest

U ovonedeljnoj epizodi kviza "Potera", takmičari Mladen i Petar ostvarili su fantastičan uspeh osvojivši milionsku nagradu. Njih dvojica su se u finalnoj rundi uspešno borili za svotu od 1.200.000 dinara, uspevši da naprave sjajnih 16 koraka prednosti.

Na poziciji tragača našla se Milica Jokanović, koja ovoga puta nije imala šanse protiv odlično raspoloženog dvojca.

Ona je u finalnoj "Poteri" uspela da stigne samo do 9 koraka, što nije bilo ni približno dovoljno da ih ugrozi. Zahvaljujući ovom rezultatu, Mladen i Petar su izašli kao apsolutni pobednici i podelili iznos od 1.200.000 dinara.

kviz Potera Foto: Printscreen/RTS

Jovan Memedović pitao Milicu da li koristi Tinder

Voditelj Jovan Memedović u emisiji "Potera" upitao je tragačicu Milicu Jokanović da li koristi aplikaciju za upoznavanje, a ona mu je odmah odgovorila. Ipak, voditeljev komentar je mnoge iznenadio.

Najpre je, naime, tragačica Milica Jokanović je iznenadila takmičara Mladena neočekivanim pitanjem: "Da li Vi Mladene koristite Tumblr i Tinder?".

Kada je takmičar odgovorio da ne koristi ni jedno ni drugo, u razgovor se umešao voditelj Jovan Memedović, koga je zanimalo o čemu je tačno reč, upitavši: "Tinder je šta?".

Jovan Memedović Foto: Printscreen/RTS

Mladen mu je odmah pojasnio da je u pitanju "mreža za sastanke, za pronalaženje partnera".

Memedović je potom direktno upitao Milicu i takmičara da li neko od njih dvoje to koristi, na šta je poznata Tragačica izričito i sa osmehom odgovorila: "Ne, ne, ni jedno ni drugo".

(Kurir.rs/ Blic)

