Iako mnogima to zvuči neobično, u Srbiji je sve više domaćinstava koja se odlučuju da kao kućnog ljubimca uzmu – pacova. O ovom trendu govorio je veterinar Vladimir Terzin u emisiji "150 minuta" na televiziji Prva, naglašavajući da ovi glodari sve lakše osvajaju simpatije svojih vlasnika.

Inteligentni, druželjubivi i privrženi

Prema rečima Vladimira Terzina, pacovi spadaju među takozvane "progresivne" kućne ljubimce, a njihova popularnost je u porastu. Ističe da su izuzetno pametni, vole interakciju i brzo se vezuju za ljude.

Veterinar Vladimir Terzin gost u emisiji 150 minuta Foto: Printscreen/Youtube/PRVA

"Pacov je jedan od progresivnih kućnih ljubimaca, a sve ih je više koji su kućni ljubimci. Izuzetni su. Oni su inteligentni, privrženi, vole da se igraju. Jedino je rep ružnjikav, ogoljen, moramo da priznamo, ali ta dlaka je kao pliš. Kad uhvatite i pomazite, prilično je mekano. Ne ide po kanalizaciji, navikne se na vlasnika", rekao je Terzin.

On je objasnio da, uprkos predrasudama, pacovi koji se drže kao kućni ljubimci nemaju veze sa onima iz kanalizacije, te da se lako privikavaju na život u stanu i na bliskost sa vlasnikom.

Neobična situacija sa mestom za spavanje

Veterinar je podelio i zanimljivo iskustvo iz svoje prakse, prisećajući se situacije sa jednom vlasnicom koja nije znala kako da obezbedi ljubimcu adekvatan kutak za odmor.

"Imao sam baš simpatičnu situaciju kada me je jedna žena zvala jer nikako nisu mogli da nađu mesto gde će pacov da spava. Stalno se negde zavlačio i onda su mu kupili kanalizacionu cev i nabili unutra papir. Tu se našao, to mu je prijalo i imao je svoje mesto", rekao je Terzin.

Ova priča izazvala je iznenađenje i kod voditeljke emisije, koja nije krila koliko ju je cela situacija zatekla. Sve u svemu, čini se da pacovi, zahvaljujući svojoj inteligenciji i razigranoj prirodi, postaju neočekivani, ali sve popularniji članovi porodice u Srbiji.

