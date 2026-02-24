Slušaj vest

Vaskršnji post, najduži i najstroži u pravoslavnoj tradiciji, počeo je 23. februara, a ovo je period kada, kako tvrde duhovnici, najjasnije možemo videti kakvo je srce čoveka.

Otac Predrag Popović, jedan od najpraćenijih i najuticajnijih sveštenika na društvenim mrežama, obratio se vernicima snažnom porukom uoči posta, naglašavajući da pravila sama po sebi nisu dovoljna ako u njima nema ljubavi.

"Kako god postili, kako god blagoslov bio, bitno je da se posti," rekao je otac Predrag.

Struktura posta i unutrašnji rad

On je istakao da je Vaskršnji post strožiji od drugih, ali pre nego što se fokusiramo na pravila i monaške tipike, potrebno je da preispitamo sopstvene misli, reči i dela.

Otac Predrag Popović o vaskršnjem postu Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

"Pregledamo srce naše, reči, dela, misli. Da u ovom postu imamo podvig ljubavi."

Post, prema njegovim rečima, nije samo pitanje hrane. To je vreme za pokajanje, činjenje dobrih dela, pomaganje drugima i življenje u ljubavi i veri.

Opasnost od licemerja

Otac Predrag je upozorio na čestu opasnost – licemerje.

"Kad postite, namažite uljem glavu svoju, da niko ne zna osim Boga da vi postite", podsetio je, citirajući Jevanđelje.

Drugim rečima, post ne sme biti takmičenje, niti prilika za osudu drugih. Oni koji poste ne treba da kritikuju one koji ne poste, i obrnuto.

"Ne mojte da budemo licemeri, da mi koji postimo kritikujemo one druge koje ne poste, da gledamo njihove tanjire."

Suština posta

Poruka oca Predraga posebno je važna jer se često vaskršnji post svede na rasprave o dozvoljenoj hrani, dok se zaboravlja pravi smisao - unutrašnji rad i preobražaj srca.

Otac Predrag Popović o Bogojavljenju Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

On je podsetio na molitvu Svetog Jefrema Sirina, koja se čita tokom Velikog posta i daje jasan smer u ovom periodu. Preporučio je da se ova molitva uključi u redovno molitveno pravilo jutrom i večeri, uz promišljanje njenog značenja.

Liturgije i duhovne vežbe

Tokom posta, u hramovima se služe Liturgije pređeosvećenih darova sredom i petkom. Prve nedelje posta čita se Kanon Svetog Andreja Kritskog uz velike metanije - duboke poklone i klečanja karakteristična za ovaj period. Otac Predrag je i ranije isticao da post nije dijeta, niti puko pridržavanje jelovnika, već način da se čovek približi sebi i Bogu. Ako se post svede samo na hranu, gubi svoj pravi smisao. Uzdržavanje od hrane, praćeno suzdržavanjem od ogovaranja, ljutnje i gordosti, post postaje sredstvo duhovnog rasta.

"Možete da postite svi. Gospodu prinesite kolikogod to bilo u našim očima malo truda i podviga, ako je iz ljubavi i srca, Gospod će to uvažiti i primiti."

Post kao put ka Vaskrsenju

Veliki post je zajedničko putovanje - ka stradanju, ali i ka Vaskrsenju. U svetu prepunom buke i brzine, poruka oca Predraga je jednostavna, ali snažna: ne gledajte druge, ne pravite predstavu od posta, posvetite se molitvi i dobrim delima.

Na kraju, kako kaže otac Predrag, nije ključno koliko je post strog, već koliko je srce otvoreno za ljubav.

