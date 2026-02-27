Slušaj vest

Početak Uskršnjeg posta za mnoge vernike predstavlja vreme preispitivanja, discipline i duhovnog rasta. I dok se u javnosti često svodi na pitanje ishrane i toga šta se jede, a šta ne, teolozi podsećaju da je suština posta mnogo dublja i kompleksnija.

Teolog Slobodan Stojković istakao je da Uskršnji post nije samo promena jelovnika, već put ka unutrašnjem oslobađanju od greha, loših misli i dela, svega onoga što nas udaljava od Boga.

Uskršnji post, koji traje sedam nedelja, ustanovljen je po uzoru na četrdesetodnevni post Isusa Hrista u pustinji. Njegov cilj nije samo telesno uzdržanje, već duhovno čišćenje kako bi vernici dostojno dočekali Uskrs.

"Post kao post nije cilj, već sredstvo za dostizanje cilja. Cilj nam je da očišćeni i duhovno čisti dočekamo Vaskrsenje gospoda Isusa Hrista, da Vaskrsenja nije bilo uzalud bi bila ova cela priča nama, u tom smislu post kao oslobođenje nas poziva na sve vrline u katalogu Jevanđelskog života, praštanje je dato čoveku da uz pomoć praštanja kao leka Gospod primi našu dušu u naručje svoje", kaže teolog.

Nije dovoljno samo promeniti jelovnik

Iako je ishrana važan deo posta, ona predstavlja samo spoljašnji okvir. Suština je, kaže Stojković, u duhovnoj introspekciji.

"Post ne podrazumeva samo post ustima. Trebalo bi da postimo i očima, i ušima, i rukama. To znači da se uzdržimo od ružnih reči, ogovaranja, zavisti, ljutnje, pakosti... Da razmislimo da li smo nahranili gladnog, oprostili bližnjem, učinili dobro delo."

U tom smislu, post može značiti i odricanje od loših navika – prekomerne upotrebe telefona, društvenih mreža, svega što nas čini nervoznim i udaljava od unutrašnjeg mira.

"Ako smo robovi nekih navika, bilo da je to telefon, određena hrana ili nešto treće, post je prilika da se oslobodimo", poručuje Stojković.

Kako postiti ako nikada niste postili?

Uskršnji post važi za najstroži. Mnogo je dana na vodi, riba je dozvoljena samo dva puta, što kod onih koji prvi put žele da poste izaziva dilemu – da li će izdržati?

Detaljan vodič za svih 48 dana Uskršnjeg posta pročitajte u odvojenom tekstu.

Teolog savetuje da se postu pristupi razumno i uz savet.

"Svaki čovek je neponovljivi original. Zato je važno da se posavetujemo sa sveštenikom, uzmemo blagoslov i vidimo kako da postimo u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, obavezama i životnim okolnostima."

Stojković podseća da Crkva pokazuje razumevanje prema onima koji putuju, rade teške fizičke poslove, imaju zdravstvene probleme ili su u drugom stanju.

"Nije pitanje da li će se spasiti onaj ko posti na vodi ili onaj ko čini dobro bližnjem. Suština je u čistoti srca i dobrim delima", ističe Stojković.

Post kao duhovna higijena

Na kraju, poruka je jasna: post nije takmičenje u izdržljivosti, niti strogi režim ishrane bez smisla. On je poziv na duhovnu higijenu, na preispitivanje i promenu.

"Kao što vodimo računa o telesnoj higijeni, trebalo bi da razmišljamo i o duhovnoj. A to nije moguće bez saveta, razgovora i duhovnog rukovođenja."

Uskršnji post tako postaje prilika da, korak po korak, postanemo bolji – prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi.

