Astrološki posmatrano, ulazak Saturna u Ovna 14. februara pokrenuo je novi ciklus sazrevanja i odgovornosti koji će trajati do aprila 2028. godine.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kod Strelčeva se budi potreba da ozbiljnije pristupe ljubavi i ličnim željama, što donosi manje lutanja, a više jasnog pravca, pa iako napredak može da deluje spor, ono što se sada pokrene ima potencijal da postane stabilno i trajno.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe ulaze u period u kome moraju realnije da gledaju na sebe, novac i sopstvenu vrednost. Saturn u Ovnu ih uči strpljenju, granicama i jačanju samopouzdanja. Ribe su bile jedan od znakova koji je najviše patio od marta 2023, tako da je bolji period konačno stigao od 14. februara.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizancima se menja krug ljudi i planovi za budućnost, pa će neki odnosi prirodno da otpadaju, ali će opstati oni koji imaju smisla. Vreme je za ozbiljnije ciljeve i dugoročne ideje, ali postojan napredak.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device ulaze u dublju unutrašnju transformaciju, jer ih Saturn tera da se suoče sa strahovima, teretom, starim obrascima i potisnutim emocijama, što može da bude zahtevno, ali donosi veliku mentalnu snagu, stabilnost i osećaj lične kontrole.

Ovaj prelaz Saturna iz Riba u Ovna generalno donosi testove pre nagrada, pa kao i uvek traži hrabrost, disciplinu i istrajnost, ali ono što se izgradi u ovom periodu može da ima dug i čvrst temelj.

