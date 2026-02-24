Slušaj vest

Astrološki posmatrano, ulazak Saturna u Ovna 14. februara pokrenuo je novi ciklus sazrevanja i odgovornosti koji će trajati do aprila 2028. godine.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kod Strelčeva se budi potreba da ozbiljnije pristupe ljubavi i ličnim željama, što donosi manje lutanja, a više jasnog pravca, pa iako napredak može da deluje spor, ono što se sada pokrene ima potencijal da postane stabilno i trajno.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe ulaze u period u kome moraju realnije da gledaju na sebe, novac i sopstvenu vrednost. Saturn u Ovnu ih uči strpljenju, granicama i jačanju samopouzdanja. Ribe su bile jedan od znakova koji je najviše patio od marta 2023, tako da je bolji period konačno stigao od 14. februara.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizancima se menja krug ljudi i planovi za budućnost, pa će neki odnosi prirodno da otpadaju, ali će opstati oni koji imaju smisla. Vreme je za ozbiljnije ciljeve i dugoročne ideje, ali postojan napredak.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device ulaze u dublju unutrašnju transformaciju, jer ih Saturn tera da se suoče sa strahovima, teretom, starim obrascima i potisnutim emocijama, što može da bude zahtevno, ali donosi veliku mentalnu snagu, stabilnost i osećaj lične kontrole.

Ovaj prelaz Saturna iz Riba u Ovna generalno donosi testove pre nagrada, pa kao i uvek traži hrabrost, disciplinu i istrajnost, ali ono što se izgradi u ovom periodu može da ima dug i čvrst temelj.

(Kurir.rs/Informer)

