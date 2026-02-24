Slušaj vest

Kuća u kojoj je sniman kultni horor "Kad jaganjci utihnu", dom fiktivnog serijskog ubice Bafalo Bila, sada se može iznajmiti preko Airbnba.

Novi vlasnik i obnova filma

Novi vlasnik, Kris Rouan, zaljubljenik u horore i dizajner filmskih setova, kupio je kuću i vratio joj autentičan izgled iz filma. U obnovi mu je pomogao tim predvođen legendarnim majstorom specijalnih efekata Tomom Savinijem, koji je rekonstruisao i čuvenu jamu u podrumu. Imanje ima četiri spavaće sobe, uključujući apartman "Prisijas", nazvan po Billovom psu, a na spratu je uređena i retro igraonica.

Neobični gosti i posebni zahtevi

Jedan od neobičnijih događaja zbio se kada je gost iznajmio kuću kako bi zaprosio devojku - spustivši prsten u košari niz podrumsku jamu. Rouan organizuje i dvosatne obilaske kuće, tokom kojih posetiocima otkriva detalje sa snimanja. Postoji jedan neobičan uslov: gosti moraju obući Billov ogrtač i odigrati slavnu scenu iz filma. One koji to odbiju, vlasnik kroz šalu "čeka prskanje vodom".

Cena najma za grupu do četiri osobe iznosi 659 evra, a cena varira u zavisnosti od broja gostiju i sezone.

O kultnom filmu

Kad jaganjci utihnu je psihološki horor-triler u režiji Džonatana Dema, sa glumačkim ikonama Entoni Hopkinsom i Džodi Foster u glavnim ulogama. Radnja prati mladu agenticu FBI-a Klaris Starling (Foster), koja traži pomoć zatvorenog serijskog ubice i psihijatra dr. Hanibala Lektera (Hopkins) kako bi uhvatila drugog ubicu, zloglasnog Bufalo Bila.

Kuća iz filma Kad jaganjci utihnu Foto: Printscreen/Facebook/Rhett Wyche

Film je osvojio svih pet najvažnijih Oskara - za najbolji film, režiju, glavnu mušku i glavnu žensku ulogu, kao i najbolji adaptirani scenario i ubraja se među najznačajnije trilere svih vremena. Kombinacija horora, psihološke drame i napetosti učinila je Bafalo Bila i njegovu kuću trajnim delom popularne kulture, zbog čega i danas privlače obožavaoce iz celog sveta.

Pogledajte video: Inostrani horor film snimljen na brojnim lokacijama u Srbiji