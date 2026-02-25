Slušaj vest

Izabela, Amerikanka koja već više od šest godina živi u Beogradu, završila je Filološki fakultet i danas radi kao profesorka engleskog jezika, ali se bavi i prevođenjem srpske poezije. U razgovoru za Jutjub kanal "Attic Life" govorila je o razlikama između američke i srpske kulture, ali i o tome kako se danas više oseća Srpkinjom nego Amerikankom.

"Za mene ovde postoji neka posebna energija. Ne mogu tačno da objasnim, ali osećam je intuitivno i veoma mi prija. Atmosfera u Beogradu, ljudi, vazduh - sve to zajedno mi je vrlo prijatno", rekla je Izabela, naglašavajući koliko tečno govori srpski jezik.

Učenje jezika i uklapanje

Izabela priznaje da je srpski učila kako bi se u potpunosti uklopila u društvo.

"Kada sam došla ovde, želela sam da budem deo zajednice, da imam prijatelje među Srbima i da učestvujem u svemu što oni rade. Nije mi bilo važno da budem samo strankinja koja živi ovde, želela sam da osećam da sam Srpkinja. Želela sam da sedim u autobusu i kad neko pita kako da stigne do sledeće stanice, ja da odgovorim prirodno i bez poteškoća", ispričala je.

Podsetila se i majke koja je ranije predavala engleski u Japanu.

"Moja majka je savršeno znala japanski, ali nikada nije uspela da se uklopi i stalno se osećala izdvojeno. Njene priče su mi od malena pokazale koliko je važno osećati pripadnost da bi čovek bio srećan u stranoj zemlji.“

Trećina decenije bila joj je dovoljna da savlada srpski jezik.

"Intonacija mi je došla prirodno, ali sam mnogo pažnje posvetila gramatici, padežima i načinu na koji ljudi zaista govore. Čitala sam, gledala televiziju i tako sam učila. Čak i danas gledam TV isključivo sa srpskim titlovima“, dodala je Izabela i otkrila da joj je omiljena reč "taman".

"To mi je vrlo interesantno i ljudi će me ubiti zbog ovoga, jer reč nije srpskog porekla, ali u poslednje vreme, moja omiljena reč na srpskom je "taman". Taj pojam ni na kom drugom jeziku ne postoji. Dopada mi se da je sve tačno kako treba."

Ličnost na srpskom jeziku

Autor kanala "Atic Life" primetio je da Izabela deluje drugačije kada govori srpski.

"Da, ponašam se drugačije, moj humor je drugačiji, moj način interakcije sa svetom i ljudima je drugačiji na srpskom jeziku. Dakle, pretpostavljam da je to kulturna stvar. Mislim da je moja engleska ličnost neutralna jer engleski skoro nikad ne koristim sa izvornim govornicima, skoro uvek sa strancima koji ne govore srpski," objasnila je.

Prvi utisak i izbor Srbije

Seća se trenutka kada je odlučila da ostane u Beogradu.

"Bukvalno sam stigla, ušla u taksi, stigla do hotela, počela da pričam sa ljudima i bila sam gotovo odmah sigurna. Mislim da me je osvojio način komunikacije, neka toplina koju nisam doživela na drugim mestima gde sam bila. Upoznala sam mnogo ljudi iz različitih kultura koji su bili topli i gostoljubivi prema meni, ali nisam želela da živim u njihovim zemljama," istakla je i dodala da je za nju kultura je bila odlučujući faktor, a ne sam jezik.

"Mislim da me je privukla kultura, jer ne sećam se da me je jezik posebno privukao. Volim srpski jezik, gramatika je zanimljiva, ali se ne sećam da me je samo jezik privukao. Ljudi misle da su slovenski jezici gramatički kul, ali to nije bilo moje razmišljanje. Osećala sam se kao kod kuće ovde, osećala sam se uklopljeno u neki deo kulture, a jezik je bio alat da do toga dođem".

Omiljeni običaji i društveni život

Posebno ju je oduševio običaj prosipanja vode za sreću pred ispite.

"Jedna stvar koju sam primetila kada sam prvi put došla, na prvoj godini studiranja, jeste da kada sam imala ispit, oni bi uzeli vodu, sipali je u kofu i polili dok sam izlazila iz kuće. Meni se to jako svidelo, bilo je toplo i podržavajuće. Spontanije je nego u SAD. Srpski studenti su uvek spremni da kažu: "Hajde na kafu. Da, hajde sada". Amerikanci, prema mom iskustvu, više kažu: "Uh, imam danas obaveze", rekla je Izabela.

Obrazovni sistemi - Amerika vs. Srbija

Izabela je primetila razliku između obrazovnog sistema u SAD i u Srbiji.

"Američki sistem vrednuje kreativnost iznad svega. Drugim rečima, ne čitaš mnogo teorije. Glavni zadatak za četiri godine je da pišeš svoje argumente. Pisati eseje sa tezama i podržati je argumentima. U Srbiji sam primetila da se više fokusira na čitanje književne kritike i pamćenje. Tako da je bilo više: "Ti si neiskusan, moraš da naučiš šta stručnjaci kažu". I nije bilo toliko kreiranja sopstvenih argumenata i radova. Mislim da je idealan balans - čitati kritiku, ali i razvijati kritičko mišljenje i pisanje sopstvenih argumenata, čak i ako si neiskusan literarno".

Radna etika i svakodnevica

Izabela se, takođe, osvrnula i na radnu etiku kojoj barataju Srbi.

"Mislim da su Srbi odgovorni, samo mislim da postoji opušteniji pristup. Ako napravim grešku, na primer, zaboravim da predam formular, mislim da su Srbi popustljiviji nego Amerikanci. Birokratija je definitivno problematična".

Identitet i percepcija drugih

Izabela napominje da je njen srpski toliko dobar i da voli Srbe toliko da većina ljudi ne zna da je Amerikanka.

"Nisam živela u SAD sedam godina. Kada sam se preselila, imala sam 19 godina, pa su mnogi moji kulturni običaji formirani u Srbiji. Zato se ni ne identifikujem sa Amerikom u potpunosti. Što se mene tiče, Srbi me uglavnom tretiraju kao Srpkinju. Često ne znaju da sam strankinja, ali onda sve pokvarim akcentom. Ipak, uglavnom misle da sam odrasla u inostranstvu, da sam iz dijaspore ili nešto slično. Nikada nisam zaista doživela da me je neki Srbin smatrao strankinjom, bez ikakve veze sa Srbijom," rekla je Izabela i otkrila da sebe ne vidi kao Amerikanku.

"Kada putujem, kažem da sam Srpkinja, jer je to najbliže mom stvarnom identitetu. Neki ljudi su podložniji uticaju kultura nego drugi. Ja sam veoma pod uticajem okoline," rekla je Izabela.

Ljubav prema srpskoj kuhinji

Izabela je oduševljena lokalnom hranom, pa je počela da skuplja začine.

"Volim pečenje i kuvana jela, ali i začine. U mojoj kuhinji je više od 70 začina, koje donosim sa putovanja. Srpska hrana mi je po ukusu malo premalo začinjena, pa dodajem svoje kombinacije," zaključila je Izabela.

